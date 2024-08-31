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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Валенсия
1:1
Второй тайм: 54'
Вильярреал
0'
1:0
24' Гол
Дуро Уго
39' Желтая карточка
Дуро Уго
42' Желтая карточка
Пино Йереми
1:1
45' Гол
Перес Айосе
50' Желтая карточка
Гуйе Папе
51' Желтая карточка
Пепелу

Ход матча

24'
Дуро Уго
1:0
39'
Дуро Уго
 
42'
 
Пино Йереми
45'
1:1
Перес Айосе
(Комесанья Санти)
46'
 
Ахомаш Ильяс
Парехо Даниэль
50'
 
Гуйе Папе
51'
Пепелу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 226 Количество передач 237
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 120
Валенсия 38.3% (46)
X 29.2% (35)
Вильярреал 32.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Вильярреал
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
14
Комесанья
Санти
22
Перес
Айосе
15
Барри
Тьерно
Валенсия
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

40.5%
18.9%
40.6%
15 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.89
0.94

Среднее время на гол

47
95

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.78
0.95

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

68
35

Голов в среднем за матч

1.84
0.95

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

48
95

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.5
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.25
Мир Рафа 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 2 0.5
Данджума Арно 2 0.5
Кардона Серхи 1 0.25
Парехо Даниэль 1 0.25
Барри Тьерно 1 0.25
Морено Херард 0 0
Комесанья Санти 0 0
Баэна Алекс 0 0
Конде Диего 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Пепелу 1 0
Дуро Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Фемения Кико 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Пепе Николя 1 0
Баэна Алекс 1 0
Данджума Арно 1 0

Результаты матчей

Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валенсия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2
Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0
Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1

Результаты матчей

Валенсия
Вильярреал

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Мальорка
 1:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
20.
Валенсия
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
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Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Атлетик Б Йерай Альварес 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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      2.40 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Валенсия 38.3% (46)
    X 29.2% (35)
    Вильярреал 32.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    3.45
    4.36
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    3.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валенсия 1:1 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    38.3% (46)
    Ничья
    29.2% (35)
    Вильярреал
    32.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    1:2 Вильярреал
    20.8% (25)
    0:1 Вильярреал
    6.7% (8)
    1:0 Валенсия
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Валенсия
    3.3% (4)
    3:1 Валенсия
    1.7% (2)
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