Тур: 4. Стадион: Месталья. Главный судья: Хиль Хесус
1:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
24' ГолДуро Уго
39' Желтая карточкаДуро Уго
42' Желтая карточкаПино Йереми
1:1
45' ГолПерес Айосе
50' Желтая карточкаГуйе Папе
51' Желтая карточкаПепелу
Ход матча
24'
1:0
39'
42'
45'
1:1
50'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
226 Количество передач 237
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
21
Пино
Йереми
18
Гуйе
Папе
22
Перес
Айосе
15
Барри
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Техон МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Iker Cordoba
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес АйосеНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Сола АрнауЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
-
12 Бернат ХуанПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
30 Рекена ДаниПолузащитник
-
36 Эйонг ЭттаПолузащитник
-
33 Pau Cabanes
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Вильярреал
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
37 матчей
40.5%
18.9%
40.6%
15 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.89
0.94
Среднее время на гол
47
95
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.78
0.95
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
68
35
Голов в среднем за матч
1.84
0.95
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
48
95
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.5
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.25
|Мир Рафа
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|2
|0.5
|Данджума Арно
|2
|0.5
|Кардона Серхи
|1
|0.25
|Парехо Даниэль
|1
|0.25
|Барри Тьерно
|1
|0.25
|Морено Херард
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Баэна Алекс
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Пепелу
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Баэна Алекс
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Валенсия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2
Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0
Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Результаты матчей
Валенсия
Вильярреал
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|20.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Атлетик Б
|Йерай Альварес
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Вильярреал
Исход игры
Валенсия
38.3% (46)
Ничья
29.2% (35)
Вильярреал
32.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (64)
Меньше
42.34% (47)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
24.2% (29)
1:1 Ничья
23.3% (28)
1:2 Вильярреал
20.8% (25)
0:1 Вильярреал
6.7% (8)
1:0 Валенсия
5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Валенсия
3.3% (4)
3:1 Валенсия
1.7% (2)
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