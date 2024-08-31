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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 43857 Главный судья: Хиль Хесус
Валенсия
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
24' Гол
Дуро Уго
39' Желтая карточка
Дуро Уго
42' Желтая карточка
Пино Йереми
1:1
45' Гол
Перес Айосе
50' Желтая карточка
Гуйе Папе
51' Желтая карточка
Пепелу
62' Желтая карточка
Гильямон Уго
68' Вторая желтая карточка
Гуйе Папе
77' Желтая карточка
Фемения Кико
83' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+6

Ход матча

24'
Дуро Уго
1:0
39'
Дуро Уго
 
42'
 
Пино Йереми
45'
1:1
Перес Айосе
(Комесанья Санти)
46'
 
Ахомаш Ильяс
Парехо Даниэль
50'
 
Гуйе Папе
51'
Пепелу
 
62'
Гильямон Уго
 
68'
 
Гуйе Папе
69'
Мир Рафа
Гильямон Уго
 
69'
 
Террац Рамон
Пино Йереми
70'
Фулкье Димитри
Васкес Хесус
 
77'
 
Фемения Кико
77'
 
Бернат Хуан
Перес Айосе
82'
Каньос Серхи
Риоха Луис
 
82'
Герра Хавьер
Алмейда Андре
 
83'
 
Альбиоль Рауль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 478 Количество передач 372
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Валенсия 38.3% (46)
X 29.2% (35)
Вильярреал 32.5% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
14
Комесанья
Санти
22
Перес
Айосе
15
Барри
Тьерно
Валенсия
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

40.5%
18.9%
40.6%
15 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.89
0.94

Среднее время на гол

47
95

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.78
0.95

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

68
35

Голов в среднем за матч

1.84
0.95

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

48
95

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.5
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.25
Мир Рафа 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 2 0.5
Данджума Арно 2 0.5
Кардона Серхи 1 0.25
Парехо Даниэль 1 0.25
Барри Тьерно 1 0.25
Морено Херард 0 0
Комесанья Санти 0 0
Баэна Алекс 0 0
Конде Диего 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Гильямон Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 2 0
Фемения Кико 2 0
Пино Йереми 2 0
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Пепе Николя 1 0
Баэна Алекс 1 0
Данджума Арно 1 0

Результаты матчей

Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Валенсия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2
Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0
Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1

Результаты матчей

Валенсия
Вильярреал

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 43857 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Валенсия: 58%, Вильярреал: 42%.
  • 96'
    Фемения Кико ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Корреа Тьерри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 95'
    Альбиоль Рауль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Валенсия 38.3% (46)
    X 29.2% (35)
    Вильярреал 32.5% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    38.3% (46)
    Ничья
    29.2% (35)
    Вильярреал
    32.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    1:2 Вильярреал
    20.8% (25)
    0:1 Вильярреал
    6.7% (8)
    1:0 Валенсия
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Валенсия
    3.3% (4)
    3:1 Валенсия
    1.7% (2)
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