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Стадион: .
Марокко (до 23 лет)
 
Позже
Испания (до 23 лет)
Прогнозы 142
Марокко (до 23 лет) 16.2% (23)
X 10.6% (15)
Испания (до 23 лет) 73.2% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко (до 23 лет)
Ничья
Испания (до 23 лет)
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2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 5 (3) 1.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Эз Абде 1 0.25
Ричардсон Амир 1 0.25
Ахомаш Ильяс 1 0.25
El Mehdi Maouboub 1 (1) 0.25
Эль-Ханнус Билал 0 0
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Фермин 3 0.75
Гутьеррес Мигель 1 0.25
Руис Абель 1 0.25
Гомес Серхио 1 0.25
Баэна Алекс 1 0.25
Пубиль Марк 1 0.25
Омородион Саму 1 0.25

Карточки

Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Марокко (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (до 23 лет)
(14 матчей)
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 поражения
Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) 4:0 Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2
Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Испания (до 23 лет)
(12 матчей)
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 поражения
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:3 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2
Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1/4 финала
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
1/2 финала
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 3
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2024, осталось 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 142
    Марокко (до 23 лет) 16.2% (23)
    X 10.6% (15)
    Испания (до 23 лет) 73.2% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марокко (до 23 лет)
    Ничья
    Испания (до 23 лет)
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    2.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Марокко (до 23 лет)
    16.1% (23)
    Ничья
    10.5% (15)
    Испания (до 23 лет)
    73.4% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.19% (73)
    Меньше
    29.81% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.96% (79)
    Нет
    24.04% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Испания (до 23 лет)
    36.4% (52)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    11.9% (17)
    2:1 Марокко (до 23 лет)
    5.6% (8)
    1:3 Испания (до 23 лет)
    4.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    0:2 Испания (до 23 лет)
    3.5% (5)
    1:0 Марокко (до 23 лет)
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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    Марокко (до 23 лет)
    Испания (до 23 лет)
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