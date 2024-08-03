Стадион: Велодром.
Бомбардиры внутри турнира
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|5 (3)
|1.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Эз Абде
|1
|0.25
|Ричардсон Амир
|1
|0.25
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.25
|El Mehdi Maouboub
|1 (1)
|0.25
|Эль-Ханнус Билал
|0
|0
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Фермин
|3
|0.75
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.25
|Руис Абель
|1
|0.25
|Гомес Серхио
|1
|0.25
|Баэна Алекс
|1
|0.25
|Пубиль Марк
|1
|0.25
|Омородион Саму
|1
|0.25
Карточки
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
|Мунир
|1
|0
|Эль-Ханнус Билал
|1
|0
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Марокко (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко (до 23 лет)
(14 матчей)
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 поражения
Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) 4:0 Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2
Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Испания (до 23 лет)
(12 матчей)
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 поражения
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:3 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2
Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|5
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|3
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)
Исход игры
Марокко (до 23 лет)
20% (7)
Ничья
8.6% (3)
Испания (до 23 лет)
71.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (23)
Меньше
32.35% (11)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 23 лет)
42.9% (15)
2:1 Марокко (до 23 лет)
14.3% (5)
0:1 Испания (до 23 лет)
14.3% (5)
1:1 Ничья
5.7% (2)
1:0 Марокко (до 23 лет)
5.7% (2)
0:2 Испания (до 23 лет)
5.7% (2)
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