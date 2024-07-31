Стадион: Велодром.
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|5
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|3
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Morocco U23/USA U23 - Japan U23/Spain U23
Исход игры
Morocco U23/USA U23
23.3% (7)
Ничья
6.7% (2)
Japan U23/Spain U23
70% (21)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (20)
Меньше
31.03% (9)
Обе команды забьют
Да
72.41% (21)
Нет
27.59% (8)
Популярный счёт
1:2 Japan U23/Spain U23
43.3% (13)
2:1 Morocco U23/USA U23
16.7% (5)
0:1 Japan U23/Spain U23
13.3% (4)
1:0 Morocco U23/USA U23
6.7% (2)
0:2 Japan U23/Spain U23
6.7% (2)
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