Матета пяткой переправил мяч в сетку, но пас Аклиуша справа был из-за пределов поля.

Файед у угла штрафной площади пытался выбить Мяч у Трюффера, но неудачно упал сам себе на ногу. Требуется помощь медиков.

Дуэ слева на подходе к штрафной площади не смог переиграть Файеда.

Баде у центрального круга сзади врезался в Фейсала и получил жёлтую карточку.

Замена в составе сборной Египта: вместо Карима Мохамеда на поле вышел Билал Мажар.

Замена в составе сборной Египта: вместо Осама Фейсала на поле вышел Ахмет Атеф.

Замена в составе сборной Франции: вместо Энди Диуфа на поле вышел Дезире Дуэ.

Олисе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда египтяне мяч выбили.

Олисе с линии штрафной площади низом пробил по центру ворот. Алаа прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Кока сбил Люкеба. Двадцать семь метров до ворот.

Заброс Шотара со штрафного опасным не получился. Египтяне отбились.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАТЕТА!!! Олисе по центру прошёл вперёд и отличной передачей вывел один на один с голкипером Матета. Жан-Филипп переиграл Алаа.

Олисе от углового флага навесил к дальней штанге. Баде сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.

Аклиуш у дальней штанге откликнулся на заброс слева, но его удар головой точным не получился.

Матета вывел Ляказетта к воротам, но Алаа разложился на газоне и мяч забрал.

Аклиуш справа навесил на Ляказетта. Александр исполнил перевод на Матета, чей удар головой Алаа отразил.

У Диуфа низом по центру пас в штрафную площадь на Олисе получился немн6ого неточным.

Алаа присел на газон. Проблемы с правой ногой у египетского голкипера.

Навес Трюффера слева соперники вынесли на Аклиуша, дальний удар которого получился неточным.

Преимущество французов по ударам в створ ворот приличное: 10-3. Но это никак не кореллируется со счётом на табло.

Шотар со штрафного навесил на Ляказетта, который головой пробил в левую штангу, Аклиуш играет на подборе и слева навешивает на Баде, который головой пробил в перекладину.

Второй тайм в Лионе!

Адель у центрального круга здорово сыграл в отборе, а вот разогнать атаку египтян Ибрахиму не удалось.

Заброс Баде налево вперёд на Трюффера не прошёл. Египетские защитники мяч перехватили.

Ляказетт слева прорвался к воротам и сделал скидку в центр, куда Матета рывка не сделал. Египтянам удалось разрядить ситуацию.

Аклиуш с Олисе часто меняются флангами, но пока это никак не запутывает египетскую защиту.

Трюффер слева пошёл в центр, обыгрался с Матета, а у линии штрафной площади у него соперники мяч отобрали.

Трюффер слева прострелил к воротам, где Матета в борьбе с соперниками в касание не удалось направить мяч в створ.

После перерыва выпадов египтян вперёд стало заметно меньше. Африканская команда стартовые минуты тайма проводит в обороне.

Египтяне организовали выпад к чужим воротам. Подача Зизо справа к дальней штанге полу3чилась слишком сильной и партнёрам сыграть не удалось.

Баде по центру дошёл до чужой штрафной площади, но затем решил сделать длинный пас направо на Олисе, что ситуацию не обострило.

У Олисе по центру не прошёл заброс в чужую штрафную площадь.

После прострела справа мяч отскочил к Лязазетту, который с десяти метров пробил правее ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! САБЕР!!! Шехата справа сделал пас в центр штрафной площади на Сабера. Первый удар Махмуда соперники заблокировали, а второй немного справа египетский защитники нанёс сильно под перекладину.

Сильдийя справа навесил на Аклиуша. Последовала скидка на Матета, чей удар головой под перекладину Алаа парировал.

Первый тайм

— Перерыв! Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) - 0:0.

45' Французы комбинируют на чужой половине поля, но к штрафной площади соперников не приближаются.

45' 1 минуту добавил Мартинес в первом тайме.

44' Подача Шотара справа в центр штрафной площади партнёров не нашла.

43' Олисе в атаке у углового флага прихватил за футболку Эльнени.

42' Ляказетт сделал скидку на Люкеба, который в падении ногой пробил выше перекладины.

41' Шотар от углового флага навесил на Баде, удар головой которого пришёлся в правую штангу.

40' После подачи слева Кока головой пробил в правый угол. Ресте сместился к штанге и забрал мяч в руки.

39' Следующая подача Зизо от углового флага последовала в центр штрафной площади, откуда французы мяч выбили.

38' Зизо от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод на дальнюю, где Сильдийя не позволил нанести удар Фейсалу.

37' Обе команды стали больше держать мяч в центре поля. Переход в атаку быстро ни у кого не получается.

36' Файенд в центре поля придержал руками Ляказетта.

34' Прострел Трюффера слева в штрафную площадь перехватил Сабер.

33' За первые полчаса игрового времени команды нанесли по одному удару в створ ворот. В матче такой стадии не должно быть большим преимущество одной команды.

32' Разыграли угловой удар французы. Пас справа в штрафную площадь низом на Сильдийю получился неточным.

31' Шотар на чужой половине поля ударил по ногам Сабера.

30' Адель слева ушёл от двух соперников и прострелил к воротам, где Фейсал махнул ногой мимо мяча.

29' Олисе слева с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.

28' Вторая подача Зизо от углового флага дошла до Эльнени, у которого удар головой не получился в створ ворот.

27' Зизо от углового флага навесил на Абдельмажида, которому соперники помешали пробить по воротам.

26' Дальний удар Зизо заблокировал Олисе.

25' Люкеба на фланге ударил по ногам Фейсала.

24' Первая половина тайма прошла без остановок, но и без опасных моментов. Французы больше контролируют мяч, но у чужих ворот моментов не создают.

22' Зизо попытался разыграть штрафной удар на левом фланге с партнёрами, но уже вторую передачу французы перехватили.

21' Баде на фланге подтолкнул в спину Фейсала.

20' Абдельмажид у центрального круга толкнул в спину Олисе.

18' Адель забрался в офсайд.

17' Олисе справа прошёл в центр и сделал пас на Диуфа, которому соперники не позволили пробить по воротам.

16' Адель слева выкатил мяч в центр на Зизо, который с восемнадцати метров низом пробил по центру ворот. Ресте уверенно сыграл руками.

15' Матета на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на ход Трюфферу.

14' Трюффер слева навесил на Матета, который головой пробил правее ворот, а при этом нарушил правила в верховой борьбе с соперниками.

13' Олисе справа вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. На пути мяча оказалась грудь Абдельмажида.

12' Трюфферу слева к воротам не позволил прорваться Файед, а арбитры снова зафиксировали у французы офсайд.

11' Трюффер слева забежал в офсайд.

10' Аклиуш в центральном круге сбил Сабера.

9' Французы исполнили угловой удар. Мяч прилетел к дальней штанге в ноги Матета. который оказался не готов к такому развитию сюжета. Отскок получился на Олисе, удар которого соперники заблокировали.

8' Трюффер слева выскочил один на один с голкипером, но его удар в дальний угол Алаа парировал.

7' Мохамед на чужой половине поля прихватил Олисе руками за футболку.

6' Адель слева в штрафной площади попытался обыграть нескольких соперников, но запутался и мяч потерял.

5' Зизо справа забежал в офсайд.

4' Зизо слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда французы мяч выбили.

3' Сильдийя на фланге завалил на газон Аделя.

2' Сборная Франции играет в синих футболках и белых трусах, сборная Египта - в белых футболках и чёрных трусах.