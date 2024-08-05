Стадион: Гроупама Арена.
1:1
Второй тайм: 90+'
Ход матча
62'
0:1
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
16 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
20 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Локо БрэдлиЗащитник
-
11 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Кока АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЗизоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саад МостафаПолузащитник
-
18 Мажар БилалНападающий
-
Главный тренер: Микале Рожерио
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.4
|Ляказетт Александр
|1
|0.2
|Олисе Майкл
|1
|0.2
|Мюинга Арно
|1
|0.2
|Баде Луак
|1
|0.2
|Сильдийя Кильянн
|1
|0.2
|Дуэ Дезире
|1
|0.2
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адель Ибрахим
|2
|0.4
|Adel Ibrahim
|1
|0.2
|Сабер Махмуд
|1
|0.2
|Кока Ахмед
|1
|0.2
|Ахмед Сайед
|0
|0
Карточки
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйд Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Франция (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Египет (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 23 лет)
(7 матчей)
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0
Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Египет (до 23 лет)
(16 матчей)
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 поражений
Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0
Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|6
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
92.8% (116)
Ничья
4% (5)
Египет (до 23 лет)
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Франция (до 23 лет)
32% (40)
2:1 Франция (до 23 лет)
26.4% (33)
1:0 Франция (до 23 лет)
19.2% (24)
3:1 Франция (до 23 лет)
5.6% (7)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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