☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
1:1
Второй тайм: 90+'
Египет (до 23 лет)

Ход матча

62'
0:1
Сабер Махмуд
83'
Матета Жан-Филипп
1:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 125
Франция (до 23 лет) 92.8% (116)
X 4% (5)
Египет (до 23 лет) 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Франция (до 23 лет)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 0.4
Ляказетт Александр 1 0.2
Олисе Майкл 1 0.2
Мюинга Арно 1 0.2
Баде Луак 1 0.2
Сильдийя Кильянн 1 0.2
Дуэ Дезире 1 0.2
Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адель Ибрахим 2 0.4
Adel Ibrahim 1 0.2
Сабер Махмуд 1 0.2
Кока Ахмед 1 0.2
Ахмед Сайед 0 0

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйд Ахмед 1 0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Франция (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Египет (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(7 матчей)
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0
Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Египет (до 23 лет)
(16 матчей)
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 поражений
Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0
Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1/4 финала
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1/2 финала
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
1 Марокко (до 23 лет)
2 Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 6
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Замена в составе сборной Египта: вместо Осама Фейсала на поле вышел Ахмет Атеф.
  • Замена
    90'
    Замена в составе сборной Египта: вместо Карима Мохамеда на поле вышел Билал Мажар.
  • Желтая карточка
    90'
    Баде у центрального круга сзади врезался в Фейсала и получил жёлтую карточку.
  • 89'
    Дуэ слева на подходе к штрафной площади не смог переиграть Файеда.
  • 88'
    Удар Трюффера слева из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • Травма, повреждение
    87'
    Файед у угла штрафной площади пытался выбить Мяч у Трюффера, но неудачно упал сам себе на ногу. Требуется помощь медиков.
  • 86'
    Матета пяткой переправил мяч в сетку, но пас Аклиуша справа был из-за пределов поля.
  • 85'
    Обе команды стараются прибавить в движении.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МАТЕТА!!! Олисе по центру прошёл вперёд и отличной передачей вывел один на один с голкипером Матета. Жан-Филипп переиграл Алаа.
  • 82'
    Заброс Шотара со штрафного опасным не получился. Египтяне отбились.
  • Фол, нарушение
    81'
    Кока сбил Люкеба. Двадцать семь метров до ворот.
  • 80'
    Олисе с линии штрафной площади низом пробил по центру ворот. Алаа прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 78'
    Французы продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Угловой
    77'
    Олисе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда египтяне мяч выбили.
  • Замена
    76'
    Замена в составе сборной Франции: вместо Энди Диуфа на поле вышел Дезире Дуэ.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Штанга
      75'
      Шотар со штрафного навесил на Ляказетта, который головой пробил в левую штангу, Аклиуш играет на подборе и слева навешивает на Баде, который головой пробил в перекладину.
    • Фол, нарушение
      74'
      Фейсал сбил Ляказетта. Тридцать метров до ворот.
    • 73'
      Преимущество французов по ударам в створ ворот приличное: 10-3. Но это никак не кореллируется со счётом на табло.
    • 72'
      Навес Трюффера слева соперники вынесли на Аклиуша, дальний удар которого получился неточным.
    • Травма, повреждение
      70'
      Алаа присел на газон. Проблемы с правой ногой у египетского голкипера.
    • 69'
      У Диуфа низом по центру пас в штрафную площадь на Олисе получился немн6ого неточным.
    • Опасный момент
      68'
      Аклиуш справа навесил на Ляказетта. Александр исполнил перевод на Матета, чей удар головой Алаа отразил.
    • Опасный момент
      67'
      Матета вывел Ляказетта к воротам, но Алаа разложился на газоне и мяч забрал.
    • 66'
      Аклиуш у дальней штанге откликнулся на заброс слева, но его удар головой точным не получился.
    • Угловой
      65'
      Олисе от углового флага навесил к дальней штанге. Баде сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.
    • Опасный момент
      64'
      Сильдийя справа навесил на Аклиуша. Последовала скидка на Матета, чей удар головой под перекладину Алаа парировал.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      САБЕР!!! Шехата справа сделал пас в центр штрафной площади на Сабера. Первый удар Махмуда соперники заблокировали, а второй немного справа египетский защитники нанёс сильно под перекладину.
    • Опасный момент
      61'
      После прострела справа мяч отскочил к Лязазетту, который с десяти метров пробил правее ворот.
    • 60'
      Египтяне подержали мяч в центре поля.
    • 58'
      У Олисе по центру не прошёл заброс в чужую штрафную площадь.
    • 57'
      Баде по центру дошёл до чужой штрафной площади, но затем решил сделать длинный пас направо на Олисе, что ситуацию не обострило.
    • 56'
      Египтяне организовали выпад к чужим воротам. Подача Зизо справа к дальней штанге полу3чилась слишком сильной и партнёрам сыграть не удалось.
    • 55'
      После перерыва выпадов египтян вперёд стало заметно меньше. Африканская команда стартовые минуты тайма проводит в обороне.
    • 54'
      Трюффер слева прострелил к воротам, где Матета в борьбе с соперниками в касание не удалось направить мяч в створ.
    • 53'
      Дальний удар Олисе Алаа отразил.
    • 52'
      Трюффер слева пошёл в центр, обыгрался с Матета, а у линии штрафной площади у него соперники мяч отобрали.
    • 51'
      Аклиуш с Олисе часто меняются флангами, но пока это никак не запутывает египетскую защиту.
    • 50'
      Ляказетт слева прорвался к воротам и  сделал скидку в центр, куда Матета рывка не сделал. Египтянам удалось разрядить ситуацию.
    • 49'
      Заброс Баде налево вперёд на Трюффера не прошёл. Египетские защитники мяч перехватили.
    • Фол, нарушение
      48'
      Ляказетт у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 47'
      Адель у центрального круга здорово сыграл в отборе, а вот разогнать атаку египтян Ибрахиму не удалось.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лионе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) - 0:0.
    • 45'
      Французы комбинируют на чужой половине поля, но к штрафной площади соперников не приближаются.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Мартинес в первом тайме.
    • 44'
      Подача Шотара справа в центр штрафной площади партнёров не нашла.
    • Фол, нарушение
      43'
      Олисе в атаке у углового флага прихватил за футболку Эльнени.
    • 42'
      Ляказетт сделал скидку на Люкеба, который в падении  ногой пробил выше перекладины.
    • Угловой
      41'
      Шотар от углового флага навесил на Баде, удар головой которого пришёлся в правую штангу.
    • 40'
      После подачи слева Кока головой пробил в правый угол. Ресте сместился к штанге и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      39'
      Следующая подача Зизо от углового флага последовала в центр штрафной площади, откуда французы мяч выбили.
    • Угловой
      38'
      Зизо от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод на дальнюю, где Сильдийя не позволил нанести удар Фейсалу.
    • 37'
      Обе команды стали больше держать мяч в центре поля. Переход в атаку быстро ни у кого не получается.
    • Фол, нарушение
      36'
      Файенд в центре поля придержал руками Ляказетта.
    • 34'
      Прострел Трюффера слева в штрафную площадь перехватил Сабер.
    • 33'
      За первые полчаса игрового времени команды нанесли по одному удару в створ ворот. В матче такой стадии не должно быть большим преимущество одной команды.
    • Угловой
      32'
      Разыграли угловой удар французы. Пас справа в штрафную площадь низом на Сильдийю получился неточным.
    • Фол, нарушение
      31'
      Шотар на чужой половине поля ударил по ногам Сабера.
    • 30'
      Адель слева ушёл от двух соперников и прострелил к воротам, где Фейсал махнул ногой мимо мяча.
    • Опасный момент
      29'
      Олисе слева с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      28'
      Вторая подача Зизо от углового флага дошла до Эльнени, у которого удар головой не получился в створ ворот.
    • Угловой
      27'
      Зизо от углового флага навесил на Абдельмажида, которому соперники помешали пробить по воротам.
    • 26'
      Дальний удар Зизо заблокировал Олисе.
    • Фол, нарушение
      25'
      Люкеба на фланге ударил по ногам Фейсала.
    • 24'
      Первая половина тайма прошла без остановок, но и без опасных моментов. Французы больше контролируют мяч, но у чужих ворот моментов не создают.
    • 22'
      Зизо попытался разыграть штрафной удар на левом фланге с партнёрами, но уже вторую передачу французы перехватили.
    • Фол, нарушение
      21'
      Баде на фланге подтолкнул в спину Фейсала.
    • Фол, нарушение
      20'
      Абдельмажид у центрального круга толкнул в спину Олисе.
    • Офсайд
      18'
      Адель забрался в офсайд.
    • 17'
      Олисе справа прошёл в центр и сделал пас на Диуфа, которому соперники не позволили пробить по воротам.
    • 16'
      Адель слева выкатил мяч в центр на Зизо, который с восемнадцати метров низом пробил по центру ворот. Ресте уверенно сыграл руками.
    • 15'
      Матета на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на ход Трюфферу.
    • Фол, нарушение
      14'
      Трюффер слева навесил на Матета, который головой пробил правее ворот, а при  этом нарушил правила в верховой борьбе с соперниками.
    • 13'
      Олисе справа вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. На пути мяча оказалась грудь Абдельмажида.
    • Офсайд
      12'
      Трюфферу слева к воротам не позволил прорваться Файед, а арбитры снова зафиксировали у французы офсайд.
    • Офсайд
      11'
      Трюффер слева забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      10'
      Аклиуш в центральном круге сбил Сабера.
    • Угловой
      9'
      Французы исполнили угловой удар. Мяч прилетел к дальней штанге в ноги Матета. который оказался не готов к такому развитию сюжета. Отскок получился на Олисе, удар которого соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      8'
      Трюффер слева выскочил один на один с голкипером, но его удар в дальний угол Алаа парировал.
    • Фол, нарушение
      7'
      Мохамед на чужой половине поля прихватил Олисе руками за футболку.
    • 6'
      Адель слева в штрафной площади попытался обыграть нескольких соперников, но запутался и мяч потерял.
    • Офсайд
      5'
      Зизо справа забежал в офсайд.
    • 4'
      Зизо слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда французы мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сильдийя на фланге завалил на газон Аделя.
    • 2'
      Сборная Франции играет в синих футболках и белых трусах, сборная Египта - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гроупама Арене"!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    92.8% (116)
    Ничья
    4% (5)
    Египет (до 23 лет)
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Франция (до 23 лет)
    32% (40)
    2:1 Франция (до 23 лет)
    26.4% (33)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    19.2% (24)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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