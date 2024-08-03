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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
 
Позже
Египет (до 23 лет)
Прогнозы 36
Франция (до 23 лет) 94.4% (34)
X 0% (0)
Египет (до 23 лет) 5.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 23 лет)
Ничья
Египет (до 23 лет)
1.38
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4.90
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8.00
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 0.5
Ляказетт Александр 1 0.25
Олисе Майкл 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25
Баде Луак 1 0.25
Сильдийя Кильянн 1 0.25
Дуэ Дезире 1 0.25
Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адель Ибрахим 2 0.5
Adel Ibrahim 1 0.25
Кока Ахмед 1 0.25
Ахмед Сайед 0 0

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйд Ахмед 1 0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Франция (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Египет (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Египет (до 23 лет)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гвинея-Бисау - Египет 1:1 Египет - Буркина-Фасо 2:1 Египет - Хорватия 2:4 Египет - Новая Зеландия 1:0
Египет - ДР Конго 1:1 Кабо-Верде - Египет 2:2 Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1/4 финала
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
1/2 финала
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 3
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2024, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 36
    Франция (до 23 лет) 94.4% (34)
    X 0% (0)
    Египет (до 23 лет) 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 23 лет)
    Ничья
    Египет (до 23 лет)
    1.38
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    4.90
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    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    94.7% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Египет (до 23 лет)
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (15)
    Нет
    57.14% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    34.2% (13)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    31.6% (12)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    18.4% (7)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    5.3% (2)
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    Франция (до 23 лет)
    Египет (до 23 лет)
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