Стадион: Гроупама Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|1
|0.25
|Олисе Майкл
|1
|0.25
|Мюинга Арно
|1
|0.25
|Баде Луак
|1
|0.25
|Сильдийя Кильянн
|1
|0.25
|Дуэ Дезире
|1
|0.25
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адель Ибрахим
|2
|0.5
|Adel Ibrahim
|1
|0.25
|Кока Ахмед
|1
|0.25
|Ахмед Сайед
|0
|0
Карточки
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйд Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Франция (до 23 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Египет (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Египет (до 23 лет)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гвинея-Бисау - Египет 1:1 Египет - Буркина-Фасо 2:1 Египет - Хорватия 2:4 Египет - Новая Зеландия 1:0
Египет - ДР Конго 1:1 Кабо-Верде - Египет 2:2 Египет - Гана 2:2 Египет - Мозамбик 2:2 Египет - Танзания 2:0 Сьерра-Леоне - Египет 0:2 Египет - Джибути 6:0 Египет - Алжир 1:1 Египет - Замбия 1:0 Египет - Тунис 1:3 Египет - Эфиопия 1:0 Египет - Южный Судан 3:0 Гвинея - Египет 1:2 Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|5
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|3
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
94.7% (36)
Ничья
0% (0)
Египет (до 23 лет)
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
42.86% (15)
Нет
57.14% (20)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
34.2% (13)
2:0 Франция (до 23 лет)
31.6% (12)
1:0 Франция (до 23 лет)
18.4% (7)
3:1 Франция (до 23 лет)
5.3% (2)
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