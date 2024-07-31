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Стадион: .
France U23/Argentina U23
 
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Egypt U23/Paraguay U23
Прогнозы 31
France U23/Argentina U23 93.5% (29)
X 0% (0)
Egypt U23/Paraguay U23 6.5% (2)
Все прогнозы
1/4 финала
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
1/2 финала
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 3
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча France U23/Argentina U23 - Egypt U23/Paraguay U23 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 31
    France U23/Argentina U23 93.5% (29)
    X 0% (0)
    Egypt U23/Paraguay U23 6.5% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч France U23/Argentina U23 - Egypt U23/Paraguay U23 онлайн

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    Прогнозы на матч France U23/Argentina U23 - Egypt U23/Paraguay U23

    Исход игры
    France U23/Argentina U23
    93.5% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Egypt U23/Paraguay U23
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (12)
    Меньше
    57.14% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (12)
    Нет
    57.14% (16)
    Популярный счёт
    2:0 France U23/Argentina U23
    35.5% (11)
    2:1 France U23/Argentina U23
    32.3% (10)
    1:0 France U23/Argentina U23
    16.1% (5)
    3:1 France U23/Argentina U23
    6.5% (2)
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    Egypt U23/Paraguay U23
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