Стадион: Гроупама Арена.
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|5
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|3
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч France U23/Argentina U23 - Egypt U23/Paraguay U23
Исход игры
France U23/Argentina U23
93.5% (29)
Ничья
0% (0)
Egypt U23/Paraguay U23
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (12)
Меньше
57.14% (16)
Обе команды забьют
Да
42.86% (12)
Нет
57.14% (16)
Популярный счёт
2:0 France U23/Argentina U23
35.5% (11)
2:1 France U23/Argentina U23
32.3% (10)
1:0 France U23/Argentina U23
16.1% (5)
3:1 France U23/Argentina U23
6.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!