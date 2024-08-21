Тур: 15. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Нильсен Ола
4:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
1:0
18' ГолБрохолм Мариус
27' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
2:0
45' ГолНипан Сверре Халсет
3:0
72' ГолНипан Сверре Халсет
4:0
78' ПенальтиНипан Сверре Халсет
90'+3
Ход матча
18'
1:0
45'
72'
78'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
568 Количество передач 410
-
58 Владение мячом, % 42
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
64 Ларссон ЭрикПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Русенборг
Лиллестрём
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
1.81
1.56
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.42
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.26
|Брохолм Мариус
|4 (1)
|0.21
|Рейтан Йеспер
|2
|0.11
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Сельнес Оле
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Хольм Ноа
|1
|0.05
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Йенссен Ульрик
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Рейтан Эрленд
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|7 (3)
|0.37
|Китолано Эрик
|3
|0.16
|Гарнас Эспен
|3
|0.16
|Лундему Мариус
|2
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.11
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Frederik Elkaer
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.05
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.05
|Антонио Владимиро
|1
|0.05
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|3
|1
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Китолано Эрик
|2
|0
|Uba Charles
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лиллестрём
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Русенборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
7
8
Русенборг
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Лиллестрём
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
24%
6
30%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
11%
6
25%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
5
21%
76-90
Пропущено
32
37
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
5
16%
4
11%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
7
22%
7
19%
46-60
6
19%
8
22%
61-75
6
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5
Результаты матчей
Русенборг
Лиллестрём
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
45
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
54
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
109
811
217
217
118
118
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5