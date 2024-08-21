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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Русенборг
4:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
2' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
1:0
18' Гол
Брохолм Мариус
27' Желтая карточка
Антонио Владимиро
2:0
45' Гол
Нипан Сверре Халсет
3:0
72' Гол
Нипан Сверре Халсет
4:0
78' Пенальти
Нипан Сверре Халсет
90'+3
1
Тангвик
Сандер
20
Тагсет
Эдвард
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
1
Stefan
Hagerup
30
Фосс
Сандер
Моэн
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
11
Frederik
Elkaer
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
21
Карлсбакк
Маркус
Русенборг
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Лиллестрём

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0
С
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:5
Э
4:4
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
4:0
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.81
1.56

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.42
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.26
Брохолм Мариус 4 (1) 0.21
Рейтан Йеспер 2 0.11
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хольм Ноа 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Перейра Адриан 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Рейтан Эрленд 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 7 (3) 0.37
Китолано Эрик 3 0.16
Гарнас Эспен 3 0.16
Лундему Мариус 2 0.11
Габриэльсен Рубен 2 0.11
Осен Йермунд 1 0.05
Frederik Elkaer 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Ибрахимай Илльдрен 1 0.05
Фосс Сандер Моэн 1 0.05
Антонио Владимиро 1 0.05
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Сельнес Оле 4 0
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 3 1
Гарнас Эспен 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лундему Мариус 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
Китолано Эрик 2 0
Uba Charles 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0

Результаты матчей

Русенборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лиллестрём
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5
Русенборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

7
8
Русенборг
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Лиллестрём
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
24%
6
30%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
11%
6
25%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
5
21%
76-90

Пропущено

32
37
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
5
16%
4
11%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
7
22%
7
19%
46-60
6
19%
8
22%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5

Результаты матчей

Русенборг
Лиллестрём

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
5
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
10
9
1.5
8
11
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 19 9 6 4 32 - 23 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
9.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
10.
Сарпсборг-08
 19 6 5 8 29 - 36 23
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 19 6 2 11 24 - 37 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
3.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
8.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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