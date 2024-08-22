Стадион: Шанхай Интернешнл.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЖоау Карлуш
23' Желтая карточкаЖоау Карлуш
55' Желтая карточкаЧи Чжунго
2:0
90' ГолЧань Шиничи
2:1
90' ГолЖанг Юнинг
90' Желтая карточкаЮнцзин Цао
90' Желтая карточкаАбреу Фабиу
90' Желтая карточкаГан Ванг
90' Желтая карточкаВанг Хайан
90'+12
Ход матча
12'
1:0
23'
55'
63'
63'
81'
90'
2:0
90'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
15
У
Си
33
Ванг
Хайан
10
Жоау
Карлуш
27
Ган
Ванг
4
Ли
Лэй
21
Чжан
Юань
11
Линь
Лянмин
29
Абреу
Фабиу
20
Ванг
Зиминг
- Основной состав
-
30 Ясюн БаоВратарь
-
16 Ян ЦзэсянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ванг ХайанПолузащитник
-
10 Жоау КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Ма ЖенВратарь
-
41 Чжэнкай ЧжоуВратарь
- Защитник
-
38 Цзябао ВэньЗащитник
-
27 Чань ШиничиЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
17 Гао ТиануйПолузащитник
-
29 Чжоу ЖунченПолузащитник
-
14 Се ПэнфэйНападающий
-
36 Фэй ЭрнандуоНападающий
-
39 Лю Юцзе
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ган ВангЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
21 Чжан ЮаньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линь ЛянминНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
-
20 Ванг ЗимингНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фэн БосюаньЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
37 Юнцзин ЦаоПолузащитник
-
17 Янг ЛинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Arturo Cheng
-
3 Хэ Юйпэн
-
18 Фан Хао
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Среднее время на гол
66
96
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
2.06
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.7
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|1
|0.33
|Жоау Карлуш
|1
|0.33
|Чань Шиничи
|1
|0.33
|Луис Андре V
|0
|0
|Хаоян Сюй
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|2
|0.67
|Дабао Юй
|1
|0.33
|Чжанг Сичже
|1
|0.33
|Абреу Фабиу
|1
|0.33
|Линь Лянмин
|1
|0.33
|Янг Лин
|1
|0.33
|Ванг Зиминг
|1
|0.33
|Юнцзин Цао
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоау Карлуш
|1
|0
|Ванг Хайан
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ган Ванг
|1
|0
|Абреу Фабиу
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Юнцзин Цао
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
5
63%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
63%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2
Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 4:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 4:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Вест Коаст - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Сычуань Цзюнью - Бэйцзин Гоань 1:0
Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Вукси Вугу - Бэйцзин Гоань 1:3 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 4:0 Сучжоу Донву - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 5:2 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 3:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Циндао Вест Коаст 4:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шанхай Порт
|Лэй У
|3
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1