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Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
2:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
12' Гол
Жоау Карлуш
23' Желтая карточка
Жоау Карлуш
55' Желтая карточка
Чи Чжунго
2:0
90' Гол
Чань Шиничи
2:1
90' Гол
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Юнцзин Цао
90' Желтая карточка
Абреу Фабиу
90' Желтая карточка
Ган Ванг
90' Желтая карточка
Ванг Хайан
90'+12
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
4
Цзян
Шэнлон
5
Чжу
Чэньцзе
7
Хаоян
Сюй
15
У
Си
6
Амаду
Ибраим
33
Ванг
Хайан
10
Жоау
Карлуш
18
Фернандиньо
V
9
Луис
Андре
V
1
Цзяци
Хань
27
Ган
Ванг
5
Нгадеу
Майкл
2
Траоре
Мамаду
I
4
Ли
Лэй
21
Чжан
Юань
6
Чи
Чжунго
8
Родригеш
Гонсалу
11
Линь
Лянмин
29
Абреу
Фабиу
20
Ванг
Зиминг
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-3-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:2
С
4:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
1:0
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:3
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
4:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.94

Среднее время на гол

66
96

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.7
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 1 0.33
Жоау Карлуш 1 0.33
Чань Шиничи 1 0.33
Луис Андре V 0 0
Хаоян Сюй 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 2 0.67
Дабао Юй 1 0.33
Чжанг Сичже 1 0.33
Абреу Фабиу 1 0.33
Линь Лянмин 1 0.33
Янг Лин 1 0.33
Ванг Зиминг 1 0.33
Юнцзин Цао 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоау Карлуш 1 0
Ванг Хайан 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Ванг 1 0
Абреу Фабиу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Юнцзин Цао 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
5
63%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
63%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2
Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 4:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 4:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Вест Коаст - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Сычуань Цзюнью - Бэйцзин Гоань 1:0
Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Вукси Вугу - Бэйцзин Гоань 1:3 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 4:0 Сучжоу Донву - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 5:2 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 3:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Циндао Вест Коаст 4:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1/8 финала
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
1/4 финала
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
2 Шанхай Шеньхуа
1 Бэйцзин Гоань
3 Шанхай Порт
0 Тяньцзинь Тайгер
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шанхай Порт Лэй У 3
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Ванг Хайан получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Ган Ванг получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Абреу Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    У Си уходит с поля. Ханчао Ю выходит вместо него
  • 95'
    Юнцзин Цао получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Юнцзин Цао сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Ванг Зиминг уходит с поля. Жанг Юнинг выходит вместо него
    • 55'
      Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Жоау Карлуш получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Хаоян Сюй сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Жоау Карлуш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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