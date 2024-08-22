Стадион: САИК Мотор Падонг Арена.
3:0
Конец матча
Ход матча
3'
1:0
46'
46'
66'
68'
82'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
17 Удары в створ 4
-
15 Угловые 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
7
Лэй
У
25
Ян
Бинглян
31
Силва
Диогу
36
Гуо
Хао
23
Юмяо
Кьян
32
Су
Юаньцзе
40
Ши
Ян
14
Цзяхуэй
Хуан
18
Гао
Хуацзэ
19
Лю
Жунсян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
-
22 Жусса МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь Вэй IIВратарь
-
2 Ли АнЗащитник
-
37 Чэн СюхуанЗащитник
-
31 Бао ШенджинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнНападающий
-
45 Лю СяолунНападающий
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
-
25 Ян БинглянВратарь
- Защитник
-
31 Силва ДиогуЗащитник
-
36 Гуо ХаоЗащитник
-
23 Юмяо КьянЗащитник
-
32 Су ЮаньцзеЗащитник
-
40 Ши ЯнПолузащитник
-
14 Цзяхуэй ХуанПолузащитник
-
18 Гао ХуацзэПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лю ЖунсянНападающий
- Запасные игроки
-
1 Ли ЮфенВратарь
-
22 Фанг ДжингкиВратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
5 Юй Ян 1Защитник
-
16 Янг ЗихаоЗащитник
- Защитник
-
17 Сун КсюэлонгПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
30 Цюмин ВанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
24 матча
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
2.36
2.08
Среднее время на гол
38
43
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.77
0.73
Среднее время на гол
117
123
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
1.5
1.46
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
60
61
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|1
|Ли Шенглонг
|1
|0.33
|Варгас Матиас
|1
|0.33
|Цзин Фэн
|1
|0.33
|Ли Шуай I
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.67
|Грант Александр
|1
|0.33
|Гуо Хао
|1
|0.33
|Се Вэйцзюнь
|1
|0.33
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юмяо Кьян
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тяньцзинь Тайгер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1
Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 5:2 Сычуань Цзюнью - Шанхай Порт 0:6 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 3:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Вест Коаст 2:1
Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 4:3 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 2:2 Тяньцзинь Тайгер - Сычуань Цзюнью 3:0 Наньтун Чжиюнь - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Циндао Чжуннэн - Тяньцзинь Тайгер 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 2:4 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 3:2
Результаты матчей
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
3:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шанхай Порт
|Лэй У
|3
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1