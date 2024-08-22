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Стадион: .
Шанхай Порт
3:0
Конец матча
Тяньцзинь Тайгер
0'
1:0
3' Гол
Лэй У
2:0
42' Гол
Лэй У
3:0
46' Гол
Лэй У
68' Желтая карточка
Юмяо Кьян
90'+4

Ход матча

3'
Лэй У
1:0
42'
Лэй У
(Ли Шуай I)
2:0
46'
 
Шкорич Миле
Гао Хуацзэ
46'
 
Адеми Альбион
Гуо Хао
46'
 
Компаньо Андреа
Лю Жунсян
46'
Цзин Фэн
Соуза Густав
 
46'
Лэй У
(Ли Шуай I)
3:0
60'
 
Ба Дунь
Ши Ян
60'
 
Цюмин Ван
Цзяхуэй Хуан
66'
Синь Сюй
Лео Ситтадини
 
66'
Бао Шенджин
Ли Шуай I
 
68'
 
Юмяо Кьян
82'
Ли Ан
Шэньчао Ван
 
87'
Вэньцзюнь Люй
Лэй У
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 17 Удары в створ 4
  • 15 Угловые 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
8
Оскар
дос
Сантос
22
Жусса
Матеус
18
Лео
Ситтадини
10
Варгас
Матиас
9
Соуза
Густав
7
Лэй
У
25
Ян
Бинглян
4
Ванг
Сянджун
31
Силва
Диогу
36
Гуо
Хао
23
Юмяо
Кьян
32
Су
Юаньцзе
40
Ши
Ян
14
Цзяхуэй
Хуан
18
Гао
Хуацзэ
8
Шадаш
Бруну
19
Лю
Жунсян
Шанхай Порт
4-4-2
Тяньцзинь Тайгер
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
2:1
К
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

2.36
2.08

Среднее время на гол

38
43

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.77
0.73

Среднее время на гол

117
123

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.5
1.46

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 1
Ли Шенглонг 1 0.33
Варгас Матиас 1 0.33
Цзин Фэн 1 0.33
Ли Шуай I 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 2 (1) 0.67
Грант Александр 1 0.33
Гуо Хао 1 0.33
Се Вэйцзюнь 1 0.33

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юмяо Кьян 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тяньцзинь Тайгер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1
Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 5:2 Сычуань Цзюнью - Шанхай Порт 0:6 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 3:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Вест Коаст 2:1
Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 4:3 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 2:2 Тяньцзинь Тайгер - Сычуань Цзюнью 3:0 Наньтун Чжиюнь - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Циндао Чжуннэн - Тяньцзинь Тайгер 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 2:4 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 3:2

Результаты матчей

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
1/4 финала
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
2 Шанхай Шеньхуа
1 Бэйцзин Гоань
3 Шанхай Порт
0 Тяньцзинь Тайгер
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шанхай Порт Лэй У 3
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ли Шуай I сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Лэй У бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Лэй У бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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