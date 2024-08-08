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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ауда
1:0
Конец матча
Дрита
0'
1' Желтая карточка
Moussa Ouedraogo
1:0
8' Гол
Тавареш Бруну
41' Желтая карточка
Броха Рон
60' Желтая карточка
Talla Gaye Mor
78' Желтая карточка
Босанчич Петар
90'+7

Ход матча

1'
Moussa Ouedraogo
 
8'
Тавареш Бруну
1:0
41'
 
Броха Рон
46'
 
Красники Блерим
Манай Арб
60'
Talla Gaye Mor
 
66'
 
Hasan Gomda
Меса Хуан
68'
Камара Усман
El Hadji Mane
 
73'
Lucas de Ramos Silveira
Matheus Clemente
 
73'
 
Фрессанж Александр
Туша Ветон
78'
Босанчич Петар
 
78'
Abdoul Kader Traore
Talla Gaye Mor
 
83'
 
Айзерай Аламир
Kastriot Selmani

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 111
Ауда 75.7% (84)
X 18.9% (21)
Дрита 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
15
Moussa
Ouedraogo
37
Босанчич
Петар
49
Тавареш
Бруну
70
Talla
Gaye
Mor
21
Мельникс
Денис
7
Matheus
Clemente
11
Abiodun
Ogunniyi
25
Тайво
Абдулрахман
17
El
Hadji
Mane
1
Малеку
Фатон
2
Красничи
Бесник
15
Бейтулаи
Эгзон
5
Меса
Хуан
3
Шеи
Блертон
4
Броха
Рон
14
Albert
Dabiqaj
11
Kastriot
Selmani
20
Зульфийи
Ильяса
25
Туша
Ветон
9
Манай
Арб
Ауда
4-3-3
Дрита
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 0.6
Abiodun Ogunniyi 2 0.4
Talla Gaye Mor 1 0.2
Тавареш Бруну 1 0.2
Abdoul Kader Traore 1 0.2
Коне Ибрагим 0 0
Matheus Clemente 0 0
El Hadji Mane 0 0
Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Арб 1 0.33
Туша Ветон 1 0.33
Kastriot Selmani 1 0.33
Зульфийи Ильяса 0 0

Карточки

Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звиедрис Кришьянис 2 0
Босанчич Петар 1 0
Тавареш Бруну 1 0
Abiodun Ogunniyi 1 0
Talla Gaye Mor 1 0
Moussa Ouedraogo 1 0
Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 1
Броха Рон 2 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Albert Dabiqaj 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Ilir Mustafa 1 0

Результаты матчей

Ауда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ауда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ауда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дрита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ауда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ауда - Даугавпилс 1:0 Ауда - Клифтонвилл 2:0 ФШ Елгава - Ауда 1:3 Клифтонвилл - Ауда 1:2
Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0
Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0

Результаты матчей

Ауда
Дрита

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ауда
Дрита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • 66'
    Меса Хуан уходит с поля. Hasan Gomda выходит вместо него
  • 60'
    Mor Talla Gaye получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Манай Арб уходит с поля. Красники Блерим выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Броха Рон получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Тавареш Бруну бьет в цель!
  • 1'
    Moussa Ouedraogo получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 111
    Ауда 75.7% (84)
    X 18.9% (21)
    Дрита 5.4% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ауда 1:0 Дрита

    Исход игры
    Ауда
    75.7% (84)
    Ничья
    18.9% (21)
    Дрита
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ауда
    36% (40)
    1:0 Ауда
    34.2% (38)
    1:1 Ничья
    18.9% (21)
    1:2 Дрита
    3.6% (4)
    2:0 Ауда
    3.6% (4)
    0:1 Дрита
    1.8% (2)
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