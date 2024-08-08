Тур: 3. Стадион: Сконто.
0'
1' Желтая карточкаMoussa Ouedraogo
1:0
8' ГолТавареш Бруну
41' Желтая карточкаБроха Рон
60' Желтая карточкаTalla Gaye Mor
78' Желтая карточкаБосанчич Петар
90'+7
Ход матча
8'
1:0
41'
60'
66'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
25
Туша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Коне ИбрагимВратарь
-
77 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Туша ВетонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Eron Isufi
-
47 Dienit Isufi
-
36 Ilir Mustafa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
Бомбардиры внутри турнира
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.6
|Abiodun Ogunniyi
|2
|0.4
|Talla Gaye Mor
|1
|0.2
|Тавареш Бруну
|1
|0.2
|Abdoul Kader Traore
|1
|0.2
|Коне Ибрагим
|0
|0
|Matheus Clemente
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Арб
|1
|0.33
|Туша Ветон
|1
|0.33
|Kastriot Selmani
|1
|0.33
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Карточки
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Звиедрис Кришьянис
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Тавареш Бруну
|1
|0
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0
|Talla Gaye Mor
|1
|0
|Moussa Ouedraogo
|1
|0
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красничи Бесник
|1
|1
|Броха Рон
|2
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Albert Dabiqaj
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Результаты матчей
Ауда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ауда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ауда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дрита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ауда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ауда - Даугавпилс 1:0 Ауда - Клифтонвилл 2:0 ФШ Елгава - Ауда 1:3 Клифтонвилл - Ауда 1:2
Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0
Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0
Результаты матчей
Ауда
Дрита
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ауда
Дрита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ауда 1:0 Дрита
Исход игры
Ауда
75.7% (84)
Ничья
18.9% (21)
Дрита
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
2:1 Ауда
36% (40)
1:0 Ауда
34.2% (38)
1:1 Ничья
18.9% (21)
1:2 Дрита
3.6% (4)
2:0 Ауда
3.6% (4)
0:1 Дрита
1.8% (2)
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