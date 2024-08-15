Тур: 3. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
0'
9' Желтая карточкаAlbert Dabiqaj
54' Желтая карточкаБосанчич Петар
62' Желтая карточкаМельникс Денис
1:0
75' ПенальтиКрасничи Бесник
77' Желтая карточкаMatheus Clemente
90' Желтая карточкаКрасники Блерим
1:1
91' ГолTalla Gaye Mor
2:1
102' ГолБроха Рон
3:1
115' ГолAlbert Dabiqaj
117' Желтая карточкаLucas de Ramos Silveira
120' Желтая карточкаHasan Gomda
120' Желтая карточкаOlabanjo Ogunji
Ход матча
54'
62'
75'
1:0
77'
90'
91'
1:1
102'
2:1
115'
3:1
120'
120'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
25 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
26
Овука
Рэдди
25
Туша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Овука РэддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
-
36 Ilir Mustafa
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Камара УсманЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
История личных встреч
Дрита
Ауда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броха Рон
|1
|0.25
|Albert Dabiqaj
|1
|0.25
|Манай Арб
|1
|0.25
|Туша Ветон
|1
|0.25
|Kastriot Selmani
|1
|0.25
|Красничи Бесник
|1 (1)
|0.25
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.5
|Talla Gaye Mor
|2
|0.33
|Abiodun Ogunniyi
|2
|0.33
|Тавареш Бруну
|1
|0.17
|Abdoul Kader Traore
|1
|0.17
|Коне Ибрагим
|0
|0
|Matheus Clemente
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Карточки
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красничи Бесник
|1
|1
|Броха Рон
|2
|0
|Albert Dabiqaj
|2
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Hasan Gomda
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Босанчич Петар
|2
|0
|Звиедрис Кришьянис
|2
|0
|Тавареш Бруну
|1
|0
|Lucas de Ramos Silveira
|1
|0
|Matheus Clemente
|1
|0
|Olabanjo Ogunji
|1
|0
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0
|Talla Gaye Mor
|1
|0
|Мельникс Денис
|1
|0
|Moussa Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Дрита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ауда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Дрита
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ауда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
1
0%
0%
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Дрита
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1
Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0
Ауда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ауда - Дрита 1:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 Ауда - Клифтонвилл 2:0 ФШ Елгава - Ауда 1:3
Клифтонвилл - Ауда 1:2 Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2
Результаты матчей
Дрита
Ауда
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Дрита
Ауда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
33
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Дрита 3:1 Ауда
Исход игры
Дрита
53.3% (57)
Ничья
35.5% (38)
Ауда
11.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (36)
Меньше
66.04% (70)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (33)
2:1 Дрита
25.2% (27)
1:0 Дрита
21.5% (23)
1:2 Ауда
5.6% (6)
0:1 Ауда
4.7% (5)
2:0 Дрита
4.7% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
3:1 Дрита
1.9% (2)
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