☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Дрита
3:1
Итог доп. времени
Ауда
0'
9' Желтая карточка
Albert Dabiqaj
54' Желтая карточка
Босанчич Петар
62' Желтая карточка
Мельникс Денис
1:0
75' Пенальти
Красничи Бесник
77' Желтая карточка
Matheus Clemente
90' Желтая карточка
Красники Блерим
1:1
91' Гол
Talla Gaye Mor
2:1
102' Гол
Броха Рон
3:1
115' Гол
Albert Dabiqaj
117' Желтая карточка
Lucas de Ramos Silveira
120' Желтая карточка
Hasan Gomda
120' Желтая карточка
Olabanjo Ogunji

Ход матча

7'
 
Olabanjo Ogunji
Tin Hrvoj
9'
Albert Dabiqaj
 
54'
 
Босанчич Петар
62'
 
Мельникс Денис
63'
Манай Арб
Kastriot Selmani
 
63'
Зульфийи Ильяса
Туша Ветон
 
64'
 
Abdoul Kader Traore
El Hadji Mane
75'
Красничи Бесник
1:0
77'
 
Matheus Clemente
80'
 
Коне Ибрагим
Мельникс Денис
80'
 
Lucas de Ramos Silveira
Abiodun Ogunniyi
90'
Красники Блерим
 
91'
1:1
Talla Gaye Mor
96'
Айзерай Аламир
Овука Рэдди
 
99'
 
Исаев Вячеслав
Matheus Clemente
99'
 
Камара Усман
Talla Gaye Mor
102'
Броха Рон
2:1
115'
Albert Dabiqaj
3:1
117'
 
Lucas de Ramos Silveira
119'
Ilir Mustafa
Красники Блерим
 
120'
Hasan Gomda
 
120'
 
Olabanjo Ogunji

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 107
Дрита 53.3% (57)
X 35.5% (38)
Ауда 11.2% (12)
Все прогнозы
1
Малеку
Фатон
15
Бейтулаи
Эгзон
5
Меса
Хуан
6
Hasan
Gomda
26
Овука
Рэдди
4
Броха
Рон
2
Красничи
Бесник
11
Kastriot
Selmani
14
Albert
Dabiqaj
19
Красники
Блерим
25
Туша
Ветон
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
15
Moussa
Ouedraogo
37
Босанчич
Петар
49
Тавареш
Бруну
11
Abiodun
Ogunniyi
21
Мельникс
Денис
17
El
Hadji
Mane
7
Matheus
Clemente
25
Тайво
Абдулрахман
70
Talla
Gaye
Mor
Дрита
4-1-3-2
Ауда
4-3-3

История личных встреч

Дрита
Ауда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броха Рон 1 0.25
Albert Dabiqaj 1 0.25
Манай Арб 1 0.25
Туша Ветон 1 0.25
Kastriot Selmani 1 0.25
Красничи Бесник 1 (1) 0.25
Зульфийи Ильяса 0 0
Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 0.5
Talla Gaye Mor 2 0.33
Abiodun Ogunniyi 2 0.33
Тавареш Бруну 1 0.17
Abdoul Kader Traore 1 0.17
Коне Ибрагим 0 0
Matheus Clemente 0 0
El Hadji Mane 0 0

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 1
Броха Рон 2 0
Albert Dabiqaj 2 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Красники Блерим 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Hasan Gomda 1 0
Ilir Mustafa 1 0
Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Босанчич Петар 2 0
Звиедрис Кришьянис 2 0
Тавареш Бруну 1 0
Lucas de Ramos Silveira 1 0
Matheus Clemente 1 0
Olabanjo Ogunji 1 0
Abiodun Ogunniyi 1 0
Talla Gaye Mor 1 0
Мельникс Денис 1 0
Moussa Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Дрита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ауда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Дрита
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ауда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
1
0%
0%

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1
Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0
Ауда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ауда - Дрита 1:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 Ауда - Клифтонвилл 2:0 ФШ Елгава - Ауда 1:3
Клифтонвилл - Ауда 1:2 Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2

Результаты матчей

Дрита
Ауда

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дрита
Ауда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
3
1
3
2.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 126'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 126'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 123'
    Olabanjo Ogunji получил желтую карточку от судьи
  • 120'
    Hasan Gomda получил желтую карточку от судьи
  • 119'
    Красники Блерим уходит с поля. Ilir Mustafa выходит вместо него
  • 117'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 117'
    Лукас Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 62'
      Мельникс Денис получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Босанчич Петар получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Альберт Дабикяй получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Tin Hrvoj уходит с поля. Olabanjo Ogunji выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Дрита 53.3% (57)
    X 35.5% (38)
    Ауда 11.2% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дрита 3:1 Ауда онлайн

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    Прогнозы на матч Дрита 3:1 Ауда

    Исход игры
    Дрита
    53.3% (57)
    Ничья
    35.5% (38)
    Ауда
    11.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (36)
    Меньше
    66.04% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    65.09% (69)
    Нет
    34.91% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (33)
    2:1 Дрита
    25.2% (27)
    1:0 Дрита
    21.5% (23)
    1:2 Ауда
    5.6% (6)
    0:1 Ауда
    4.7% (5)
    2:0 Дрита
    4.7% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    3:1 Дрита
    1.9% (2)
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