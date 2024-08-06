☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Карабах
1:2
Второй тайм: 90+'
Лудогорец
0'
11' Желтая карточка
Ромао Жулио
34' Желтая карточка
Вердон Оливье
41' Желтая карточка
Жуниньо
45' Желтая карточка
Кайо Ранхел
0:1
56' Гол
Алмейда Динис
1:1
65' Гол
Жуниньо
1:2
87' Гол
Кайо Ранхел
89' Вторая желтая карточка
Кайо Ранхел

Ход матча

11'
Ромао Жулио
 
34'
 
Вердон Оливье
41'
Жуниньо
 
45'
 
Кайо Ранхел
56'
0:1
Алмейда Динис
(Сон)
61'
 
Рик
Текпетей Бернард
65'
Жуниньо
1:1
67'
Джафаргулиев Элвин
Байрамов Турал
 
75'
Матеус Силва
Вешович Марко
 
75'
Кейта Амиду
Бензия Яссин
 
82'
 
Чочев Ивайло
Пётровски Якуб
87'
1:2
Кайо Ранхел
(Сон)
89'
 
Кайо Ранхел

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 188
Карабах 83% (156)
X 10.6% (20)
Лудогорец 6.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Карабах
Ничья
Лудогорец
3.70
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
27
Байрамов
Турал
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
39
Бонманн
Хендрик
17
Сон
4
Алмейда
Динис
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
6
Пётровски
Якуб
23
Дуарте
Дерой
30
Педринью
Роша
37
Текпетей
Бернард
9
Дуа
Квадво
11
Кайо
Ранхел
Карабах
4-2-3-1
Лудогорец
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 5 1.67
Байрамов Турал 1 0.33
Бензия Яссин 1 0.33
Андраде Леандро 1 0.33
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.4
Рик 1 0.2
Кайо Ранхел 1 0.2
Витри Аслак Фонн 1 0.2
Алмейда Динис 1 0.2
Неделев Тодор 1 (1) 0.2
Сон 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниньо VI 1 0
Ромао Жулио 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 1
Вердон Оливье 2 0
Недялков Антон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5
Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0

Результаты матчей

Карабах
Лудогорец

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Карабах
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    С правого фланга Кейта подал в центр штрафной, где головой пробил Жуниньо, но мяч в падении забрал в руки голкипер.
  • Замена
    90'
    Замена очередная в составе "Лудогорца" произошла. Вместо Квадво Дуа свое игровое время получил Эдвин Куртулус.
  • Опасный момент
    90'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Силва. Отбил перед собой Бонманн, а после лежа справился и с добиванием от Жуниньо.
  • 90'
    С левого фланга Джафаргулиев навесил в центр штрафной, но здесь Янкович проиграл борьбу за мяч Алмейде.
  • Жёлтая и сразу красная
    89'
    На чужой половине поля грубо пошел в отбор Кайо и в итоге заехал по ногам сопернику, за что получил желтую карточку, которая стала второй на сегодня.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2!  Ранхел Кайо! Снова вышли вперед болгары. Выиграл подбор у штрафной Чочев, но не стал бить, а обыграл финтом защитника, после чего навесил на дальнюю штангу, где уже головой пробил в дальнюю девятку Кайо.
  • 87'
    Со штрафного Янкович навесил на ближнюю штангу, но здесь вернул мяч обратно на фланг головой Вердон.
  • 86'
    На чужой половине поля Ромао получил по ногам в борьбе против Педринью. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 85'
    Сместился от правого фланга к центр Зубир и с дальней дистанции пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 83'
    Пробивал головой Медина с линии вратарской после навеса с угла поля от Зубира, но снова не хватило ему точности.
  • Замена
    82'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Якуба Пётровски свое игровое время получил Ивайло Чочев.
  • Офсайд
    81'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ромао на ход Зубиру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде. 
  • 80'
    Прорывался в контратаку по центру Жуниньо и отдал поперек на Андраде, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 79'
    После навеса с угла поля от Зубира на дальней штанге пробил по воротам Медина, но мяч полетел мимо створа.
  • 78'
    Накрутил соперника на фланге Кейта и в борьбе с защитником прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
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    • Замена
      77'
      Двойная замена в составе "Карабаха" произошла. Вместо Вешовича и Бензия на поле появились Кейта и Силва.
    • 76'
      Пауза в матче. Арбитр отправил команды на водопой. Есть возможность отдохнуть и послушать тактические изменения от тренеров. 
    • 75'
      С угла поля навесил Янкович в центр штрафной, но здесь выиграл верх Алмейда и вынес сферу подальше от ворот.
    • 74'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Джафаргулиев и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 73'
      Отдавал пас в штрафную соперника Рик на ход Дуа, но тот в окружении двоих защитников пробить так и не смог.
    • 72'
      На скорости сместился с левого фланга к линии штрафной Дуа и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 71'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Дуа и отдал вперед на Кайо, но Медина перехватил этот пас в подкате.
    • 70'
      На чужой половине поля Жуниньо в силовой борьбе подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 69'
      По флангу отдавал пас в штрафную Джафаргулиев, но здесь не смог пробить Зубир в борьбе с защитником.
    • 68'
      Протащил мяч по флангу Рик и навесил в центр штрафной, но до удара здесь дело так и не дошло.
    • Замена
      67'
      Замена в составе "Карабаха" произошла. Вместо Турала Байрамова игру продолжать будет Элвин Джафаргулиев.
    • Описание гола
      65'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Жуниньо! Быстро сравняли счет футболисты "Карабаха"! Подхватил мяч на фланге Вешович и тут же подал на ближнюю штангу, где пробил головой Бензия. В падении отбил перед собой голкипер, но точно на Жуниньо, который добивал уже в пустые ворота.
    • Замена
      64'
      Вынужденная замена в составе "Лудогорца" произошла. Вместо травмированного Текпетея на поле появился Рик.
    • 63'
      Протащил мяч по флангу Андраде и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 62'
      Забросил по флангу Вешович на ход Бензия, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      61'
      Длительное время медики не могут поставить на ноги Текпетея после очередного столкновения. Похоже, игру он не продолжит.
    • 60'
      Медина перехватил мяч в центре поля, прошел вперед и отдал поперек на Янковича, который прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 59'
      Вешович убегал на скорости в атаку и прострелил низом вдоль ворот, но мяч перехватил без особых проблем Вердон.
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Динис Алмейда! Удалось открыть счёт в матче игрокам "Лудогорца". со штрафного навесил Сон на дальнюю штангу, куда ворвался Алмейда и головой пробил в борьбе с защитником точно под перекладину.
    • Штанга
      56'
      Убежал в контратаку Дуа и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету головой Кайо, но мяч угодил точно в перекладину, а добивание Текпетея было неточным.
    • 55'
      С угла поля Бензия навесил на линию вратарской, где пробил головой Медина, но мяч упал сверху на сетку.
    • Угловой
      54'
      После тонкого паса с фланга от Зубира мог пробивать по воротам в штрафной Жуниньо, но в последний момент Алмейда вынес на угловой.
    • 53'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил болезненный удар Текпетей. Без помощи медиков не обойтись.
    • 52'
      Текпетей получил по ногам в борьбе с защитником в центре поля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лудогорца".
    • 51'
      С угла поля навесил Бензиа в центр штрафной, где пробил в касание Андраде, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      50'
      Из пределов штрафной Бензиа пробил после прострела от Зубира, но мяч угодил в голову защитнику и полетел на угловой.
    • Опасный момент
      49'
      Взял инициативу на себя Жуниньо и с левого фланга сместился в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но в падении справился Бонманн.
    • 48'
      Протащил мяч к штрафной соперника Бензиа и пробил издали, но точности на этот раз ему не хватило.
    • 47'
      Диагональ исполнял Дуарте на правый фланг, куда забегал Текпетей, который не смог догнать мяч в пределах поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      Ворвался в штрафную Вешович и упал в борьбе с защитником. Фол был до линии, так что пенальти не будет.
    • 45'
      Откровенно грубо сбивал соперника в центре поля Текпетей. Судья даже желтой карточки здесь не показал.
    • 45'
      На фланге Вешович грубо пошел в отбор против Педринью и в итоге нарушил правила, по мнению арбитра.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      С дальней дистанции пробивать по воротам пытался Зубир после скидки от Жуниньо, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 43'
      Долго медики пытаются поставить на ноги Кайо, который в прошлом эпизоде получил повреждение.
    • Желтая карточка
      42'
      На чужой половине поля грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Жуниньо, за что увидел перед собой "горчичник".
    • 41'
      Мог пробивать по воротам Жуниньо после подачи с фланга от Вешовича, но проиграл борьбу за мяч Алмейде.
    • 40'
      Отдавал пас Байрамов в штрафную на ход Жуниньо, но тот пробить в окружении двоих защитников так и не смог.
    • 39'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Вешович и подал в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 38'
      Грубо наступил Дуа ногой на бедро лежащему сопернику. Так можно и до удаления доиграться.
    • 37'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Андраде в штрафную на ход Бензии, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Желтая карточка
      36'
      Убегал в контратаку на скорости Жуниньо, но его руками на газон уложил Вердон, за что тут же был наказан желтой карточкой.
    • Опасный момент
      35'
      После ошибки на выходе Бунтица подхватил мяч в чужой штрафной Дуа, но не смог попасть по пустым воротам.
    • 34'
      Диагональ исполнял Пётровски на правый фланг, куда забегал Текпетей, но догнать мяч в пределах поля он не смог.
    • 33'
      Выиграл подбор на линии штрафной Кайо и пробил вторым касанием по воротам, но не попал в створ.
    • 32'
      Со штрафного подавал Педринью на дальнюю штангу, но здесь мяч после серии рикошетов полетел за пределы поля.
    • 31'
      На фланге получил теперь уже по ногам Пётровски в борьбе против Янкковича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 30'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде Вешович получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 29'
      На фланге Кайо заехал по ногам Вешовичу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут азербайджанцы. 
    • 28'
      Вешович с правого фланга ворвался в штрафную на скорости, но упал в борьбе с защитником. Судья не стал пенальти назначать.
    • 27'
      Очередная остановка в нашем поединке. Судья отправил команды немного перевести дух и попить воды.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Зубир в борьбе против Сона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Карабаха".
    • 25'
      Перехватил снаряд на чужой половине поля Вешович и тут же отдал вперед на Зубира, но отобрал мяч в последний момент Алмейда.
    • 24'
      Ушел от соперника Зубир по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 23'
      Диагональ исполнял Пётровски в штрафную на ход Дуа, но тот проиграл борьбу за мяч Медине и пробить не смог.
    • 22'
      С угла поля навесил Дуарте в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Мустафазаде вынес за боковую линию.
    • Угловой
      21'
      После поперечного паса от Текпетея пробил Пётровски с дальней дистанции, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • Офсайд
      20'
      Мягко забросил в штрафную соперника Янкович. Здесь оторвался от опеки защитников Мустафазаде и головой вколотил снаряд в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 19'
      С правого фланга Янкович навесил на дальнюю штангу, где головой пытался пробить Жуниньо, но не дотянулся до мяча.
    • 18'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кайо. Без помощи медиков не обойтись.
    • 17'
      Протащил мяч Жуниньо к штрафной соперника и отдал поперек на Андраде, но выстрел последнего получил неточным.
    • 16'
      С центра поля забросил Вешович в штрафную на ход Зубиру, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Алмейде.
    • 15'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Педринью на ход Дуа, но в последний момент мяч перехватил Вещович.
    • Желтая карточка
      14'
      В центре поля Ромао отмахнулся локтем от соперника, попав по лицу Педринью. Судья показал желтую карточку.
    • 13'
      После сольного прохода пробивал метров с двадцати пяти Дуа, но мяч стал легкой добычей для Бунтица.
    • Опасный момент
      12'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Вешович, сместился к линии штрафной и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • 11'
      Накрутил соперника на фланге Зубир, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
    • 10'
      Мягко забросил в штрафную Янкович на ход Жуниньо, но того опередил Вердон и головой вынес сферу в аут.
    • 9'
      После прострела с фланга от Байрамова пробил в одно касание из пределов штрафной Зубир, но мяч полетел немного неточно.
    • 8'
      На фланге получил по ногам Байрамов в борьбе против Пётровски, судья зафиксировал нарушение правил.
    • 7'
      Убегал в контратаку на скорости Кайо и подал в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 6'
      Продавил соперника Жуниньо по центру и отдал поперек на Андраде, но мяч в подкате перехватил Алмейда.
    • 5'
      Убежал в контратаку по флангу Андраде и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 4'
      С угла поля навесил в центр штрафной Андраде, но здесь удар в касание от Медины заблокировали защитники.
    • 3'
      Ворвался в штрафную соперника Андраде и в борьбе с защитником упал на газон, судья не назначил пенальти.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Кайо Ранхел получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Жуниньо VI получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Вердон Оливье получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Ромао Жулио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 1:2 Лудогорец

    Исход игры
    Карабах
    83% (156)
    Ничья
    10.6% (20)
    Лудогорец
    6.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.77% (53)
    Меньше
    59.23% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (65)
    Нет
    50% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    21.3% (40)
    2:0 Карабах
    19.7% (37)
    1:0 Карабах
    13.3% (25)
    1:1 Ничья
    6.9% (13)
    1:2 Лудогорец
    3.2% (6)
    3:1 Карабах
    1.6% (3)
    0:1 Лудогорец
    1.1% (2)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
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