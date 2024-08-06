Со штрафного Янкович навесил на ближнюю штангу, но здесь вернул мяч обратно на фланг головой Вердон.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Ранхел Кайо! Снова вышли вперед болгары. Выиграл подбор у штрафной Чочев, но не стал бить, а обыграл финтом защитника, после чего навесил на дальнюю штангу, где уже головой пробил в дальнюю девятку Кайо.

На чужой половине поля грубо пошел в отбор Кайо и в итоге заехал по ногам сопернику, за что получил желтую карточку, которая стала второй на сегодня.

С левого фланга Джафаргулиев навесил в центр штрафной, но здесь Янкович проиграл борьбу за мяч Алмейде.

С дальней дистанции пробивал по воротам Силва. Отбил перед собой Бонманн, а после лежа справился и с добиванием от Жуниньо.

Замена очередная в составе "Лудогорца" произошла. Вместо Квадво Дуа свое игровое время получил Эдвин Куртулус.

С правого фланга Кейта подал в центр штрафной, где головой пробил Жуниньо, но мяч в падении забрал в руки голкипер.

Накрутил соперника на фланге Кейта и в борьбе с защитником прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

После навеса с угла поля от Зубира на дальней штанге пробил по воротам Медина, но мяч полетел мимо створа.

Прорывался в контратаку по центру Жуниньо и отдал поперек на Андраде, но выстрел последнего накрыли защитники.

Мягко забросил в штрафную соперника Ромао на ход Зубиру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Замена в составе гостей произошла. Вместо Якуба Пётровски свое игровое время получил Ивайло Чочев.

Пробивал головой Медина с линии вратарской после навеса с угла поля от Зубира, но снова не хватило ему точности.

Сместился от правого фланга к центр Зубир и с дальней дистанции пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

На чужой половине поля Ромао получил по ногам в борьбе против Педринью. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Протащил мяч по флангу Рик и навесил в центр штрафной, но до удара здесь дело так и не дошло.

По флангу отдавал пас в штрафную Джафаргулиев, но здесь не смог пробить Зубир в борьбе с защитником.

На чужой половине поля Жуниньо в силовой борьбе подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут гости.

Протащил мяч по центру к штрафной соперника Дуа и отдал вперед на Кайо, но Медина перехватил этот пас в подкате.

На скорости сместился с левого фланга к линии штрафной Дуа и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Отдавал пас в штрафную соперника Рик на ход Дуа, но тот в окружении двоих защитников пробить так и не смог.

Подключился к атаке своей команды по флангу Джафаргулиев и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.

С угла поля навесил Янкович в центр штрафной, но здесь выиграл верх Алмейда и вынес сферу подальше от ворот.

Пауза в матче. Арбитр отправил команды на водопой. Есть возможность отдохнуть и послушать тактические изменения от тренеров.

Двойная замена в составе "Карабаха" произошла. Вместо Вешовича и Бензия на поле появились Кейта и Силва.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Диагональ исполнял Дуарте на правый фланг, куда забегал Текпетей, который не смог догнать мяч в пределах поля.

Протащил мяч к штрафной соперника Бензиа и пробил издали, но точности на этот раз ему не хватило.

Взял инициативу на себя Жуниньо и с левого фланга сместился в центр и с линии штрафной пробил в дальний угол, но в падении справился Бонманн.

Из пределов штрафной Бензиа пробил после прострела от Зубира, но мяч угодил в голову защитнику и полетел на угловой.

С угла поля навесил Бензиа в центр штрафной, где пробил в касание Андраде, но мяч в гуще защитников застрял.

Текпетей получил по ногам в борьбе с защитником в центре поля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лудогорца".

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил болезненный удар Текпетей. Без помощи медиков не обойтись.

После тонкого паса с фланга от Зубира мог пробивать по воротам в штрафной Жуниньо, но в последний момент Алмейда вынес на угловой.

С угла поля Бензия навесил на линию вратарской, где пробил головой Медина, но мяч упал сверху на сетку.

Убежал в контратаку Дуа и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету головой Кайо, но мяч угодил точно в перекладину, а добивание Текпетея было неточным.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Динис Алмейда! Удалось открыть счёт в матче игрокам "Лудогорца". со штрафного навесил Сон на дальнюю штангу, куда ворвался Алмейда и головой пробил в борьбе с защитником точно под перекладину.

Вешович убегал на скорости в атаку и прострелил низом вдоль ворот, но мяч перехватил без особых проблем Вердон.

Медина перехватил мяч в центре поля, прошел вперед и отдал поперек на Янковича, который прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Длительное время медики не могут поставить на ноги Текпетея после очередного столкновения. Похоже, игру он не продолжит.

Забросил по флангу Вешович на ход Бензия, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Протащил мяч по флангу Андраде и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.

Вынужденная замена в составе "Лудогорца" произошла. Вместо травмированного Текпетея на поле появился Рик.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Жуниньо! Быстро сравняли счет футболисты "Карабаха"! Подхватил мяч на фланге Вешович и тут же подал на ближнюю штангу, где пробил головой Бензия. В падении отбил перед собой голкипер, но точно на Жуниньо, который добивал уже в пустые ворота.

Замена в составе "Карабаха" произошла. Вместо Турала Байрамова игру продолжать будет Элвин Джафаргулиев.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Ворвался в штрафную Вешович и упал в борьбе с защитником. Фол был до линии, так что пенальти не будет.

45' Откровенно грубо сбивал соперника в центре поля Текпетей. Судья даже желтой карточки здесь не показал.

45' На фланге Вешович грубо пошел в отбор против Педринью и в итоге нарушил правила, по мнению арбитра.

45' Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' С дальней дистанции пробивать по воротам пытался Зубир после скидки от Жуниньо, но мяч в гуще защитников застрял.

43' Долго медики пытаются поставить на ноги Кайо, который в прошлом эпизоде получил повреждение.

42' На чужой половине поля грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Жуниньо, за что увидел перед собой "горчичник".

41' Мог пробивать по воротам Жуниньо после подачи с фланга от Вешовича, но проиграл борьбу за мяч Алмейде.

40' Отдавал пас Байрамов в штрафную на ход Жуниньо, но тот пробить в окружении двоих защитников так и не смог.

39' Ушел от соперника на скорости по флангу Вешович и подал в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

38' Грубо наступил Дуа ногой на бедро лежащему сопернику. Так можно и до удаления доиграться.

37' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Андраде в штрафную на ход Бензии, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

36' Убегал в контратаку на скорости Жуниньо, но его руками на газон уложил Вердон, за что тут же был наказан желтой карточкой.

35' После ошибки на выходе Бунтица подхватил мяч в чужой штрафной Дуа, но не смог попасть по пустым воротам.

34' Диагональ исполнял Пётровски на правый фланг, куда забегал Текпетей, но догнать мяч в пределах поля он не смог.

33' Выиграл подбор на линии штрафной Кайо и пробил вторым касанием по воротам, но не попал в створ.

32' Со штрафного подавал Педринью на дальнюю штангу, но здесь мяч после серии рикошетов полетел за пределы поля.

31' На фланге получил теперь уже по ногам Пётровски в борьбе против Янкковича. Штрафной удар исполнять будут гости.

30' Пауза в матче. В прошлом эпизоде Вешович получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

29' На фланге Кайо заехал по ногам Вешовичу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут азербайджанцы.

28' Вешович с правого фланга ворвался в штрафную на скорости, но упал в борьбе с защитником. Судья не стал пенальти назначать.

27' Очередная остановка в нашем поединке. Судья отправил команды немного перевести дух и попить воды.

26' В центре поля получил по ногам Зубир в борьбе против Сона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Карабаха".

25' Перехватил снаряд на чужой половине поля Вешович и тут же отдал вперед на Зубира, но отобрал мяч в последний момент Алмейда.

24' Ушел от соперника Зубир по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

23' Диагональ исполнял Пётровски в штрафную на ход Дуа, но тот проиграл борьбу за мяч Медине и пробить не смог.

22' С угла поля навесил Дуарте в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Мустафазаде вынес за боковую линию.

21' После поперечного паса от Текпетея пробил Пётровски с дальней дистанции, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

20' Мягко забросил в штрафную соперника Янкович. Здесь оторвался от опеки защитников Мустафазаде и головой вколотил снаряд в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.

19' С правого фланга Янкович навесил на дальнюю штангу, где головой пытался пробить Жуниньо, но не дотянулся до мяча.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кайо. Без помощи медиков не обойтись.

17' Протащил мяч Жуниньо к штрафной соперника и отдал поперек на Андраде, но выстрел последнего получил неточным.

16' С центра поля забросил Вешович в штрафную на ход Зубиру, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Алмейде.

15' Проникающий пас в штрафную исполнял Педринью на ход Дуа, но в последний момент мяч перехватил Вещович.

14' В центре поля Ромао отмахнулся локтем от соперника, попав по лицу Педринью. Судья показал желтую карточку.

13' После сольного прохода пробивал метров с двадцати пяти Дуа, но мяч стал легкой добычей для Бунтица.

12' Подключился к атаке своей команды по флангу Вешович, сместился к линии штрафной и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

11' Накрутил соперника на фланге Зубир, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

10' Мягко забросил в штрафную Янкович на ход Жуниньо, но того опередил Вердон и головой вынес сферу в аут.

9' После прострела с фланга от Байрамова пробил в одно касание из пределов штрафной Зубир, но мяч полетел немного неточно.

8' На фланге получил по ногам Байрамов в борьбе против Пётровски, судья зафиксировал нарушение правил.

7' Убегал в контратаку на скорости Кайо и подал в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить.

6' Продавил соперника Жуниньо по центру и отдал поперек на Андраде, но мяч в подкате перехватил Алмейда.

5' Убежал в контратаку по флангу Андраде и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

4' С угла поля навесил в центр штрафной Андраде, но здесь удар в касание от Медины заблокировали защитники.

3' Ворвался в штрафную соперника Андраде и в борьбе с защитником упал на газон, судья не назначил пенальти.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.