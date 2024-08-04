Тур: 3. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|4
|2
|Байрамов Турал
|1
|0.5
|Бензия Яссин
|1
|0.5
|Андраде Леандро
|1
|0.5
|Ромао Жулио
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Янкович Марко
|0
|0
|Мустафазаде Бахлул
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|2
|0.5
|Рик
|1
|0.25
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.25
|Неделев Тодор
|1 (1)
|0.25
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Секо Руан
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Рик
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5
Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0
Результаты матчей
Карабах
Лудогорец
Точный счет
5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Карабах
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
Прогнозы на матч Карабах - Лудогорец
Исход игры
Карабах
78% (46)
Ничья
11.9% (7)
Лудогорец
10.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
57.69% (30)
Нет
42.31% (22)
Популярный счёт
2:1 Карабах
28.8% (17)
2:0 Карабах
20.3% (12)
1:0 Карабах
13.6% (8)
1:1 Ничья
11.9% (7)
1:2 Лудогорец
6.8% (4)
0:1 Лудогорец
3.4% (2)
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