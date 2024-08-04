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Тур: 3. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 59
Карабах 78% (46)
X 11.9% (7)
Лудогорец 10.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Лудогорец
3.70
3.75
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4.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 4 2
Байрамов Турал 1 0.5
Бензия Яссин 1 0.5
Андраде Леандро 1 0.5
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.5
Рик 1 0.25
Витри Аслак Фонн 1 0.25
Неделев Тодор 1 (1) 0.25
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Недялков Антон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Вердон Оливье 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5
Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0

Результаты матчей

Карабах
Лудогорец

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Карабах
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Карабах 78% (46)
    X 11.9% (7)
    Лудогорец 10.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Лудогорец
    3.70
    3.75
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    4.90
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    Прогнозы на матч Карабах - Лудогорец

    Исход игры
    Карабах
    78% (46)
    Ничья
    11.9% (7)
    Лудогорец
    10.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    28.8% (17)
    2:0 Карабах
    20.3% (12)
    1:0 Карабах
    13.6% (8)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    1:2 Лудогорец
    6.8% (4)
    0:1 Лудогорец
    3.4% (2)
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    Карабах
    Лудогорец
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