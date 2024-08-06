Позже
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ovie Ejeheri
-
-
-
19 Pedro Bravo
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 КадиНападающий
- Нападающий
-
40 Бэсси ФорчунНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|1
|0.5
|Симсир Араль
|1
|0.5
|Осорио Дарио
|1
|0.5
|Осман Диао
|1
|0.5
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Бак Виктор
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|1.5
|Захариассен Кристоффер
|2
|1
|Маркиньос VI
|1 (1)
|0.5
|Ромменс Филипп
|1 (1)
|0.5
|Пешич Александар
|0
|0
|Рамирес Кристиан
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Адам
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос VI
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Ференцварош
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Ференцварош
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидтьюлланн - Ференцварош
Исход игры
Мидтьюлланн
65.8% (75)
Ничья
20.2% (23)
Ференцварош
14% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.43% (63)
Меньше
40.57% (43)
Обе команды забьют
Да
78.3% (83)
Нет
21.7% (23)
Популярный счёт
2:1 Мидтьюлланн
39.5% (45)
1:1 Ничья
17.5% (20)
1:0 Мидтьюлланн
14.9% (17)
1:2 Ференцварош
7% (8)
3:1 Мидтьюлланн
4.4% (5)
0:1 Ференцварош
2.6% (3)
3:2 Мидтьюлланн
1.8% (2)
2:0 Мидтьюлланн
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!