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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Юг Матей
Мидтьюлланн
 
Позже
Ференцварош
Прогнозы 113
Мидтьюлланн 66.4% (75)
X 19.5% (22)
Ференцварош 14.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Ференцварош
3.70
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3.90
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
24
Серенсен
Оливер
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
24
Кехинде
Тосин
8
Пешич
Александар
Мидтьюлланн
4-4-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Ференцварош

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 1 0.5
Симсир Араль 1 0.5
Осорио Дарио 1 0.5
Осман Диао 1 0.5
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 1.5
Захариассен Кристоффер 2 1
Маркиньос VI 1 (1) 0.5
Ромменс Филипп 1 (1) 0.5
Пешич Александар 0 0
Рамирес Кристиан 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Адам 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Ференцварош
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Ференцварош

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мидтьюлланн - Ференцварош

Исход игры
Мидтьюлланн
65.8% (75)
Ничья
20.2% (23)
Ференцварош
14% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.43% (63)
Меньше
40.57% (43)
Обе команды забьют
Да
78.3% (83)
Нет
21.7% (23)
Популярный счёт
2:1 Мидтьюлланн
39.5% (45)
1:1 Ничья
17.5% (20)
1:0 Мидтьюлланн
14.9% (17)
1:2 Ференцварош
7% (8)
3:1 Мидтьюлланн
4.4% (5)
0:1 Ференцварош
2.6% (3)
3:2 Мидтьюлланн
1.8% (2)
2:0 Мидтьюлланн
1.8% (2)
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