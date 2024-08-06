2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБукса Адам
18' Желтая карточкаРауль Гонсалес
42' Желтая карточкаСиссе Ибраим
1:0
45' Не забитый пенальтиСимсир Араль
2:0
69' ГолФранкулино
74' Желтая карточкаАбу-Фани Мохаммад
83' Желтая карточкаРомменс Филипп
90'+5
Ход матча
17'
1:0
18'
42'
45'
1:0
69'
2:0
70'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
289 Количество передач 457
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ovie Ejeheri
-
-
-
19 Pedro Bravo
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 КадиНападающий
- Нападающий
-
40 Бэсси ФорчунНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|2
|0.67
|Симсир Араль
|1
|0.33
|Осорио Дарио
|1
|0.33
|Букса Адам
|1
|0.33
|Осман Диао
|1
|0.33
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Бак Виктор
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.67
|Маркиньос VI
|1 (1)
|0.33
|Ромменс Филипп
|1 (1)
|0.33
|Пешич Александар
|0
|0
|Рамирес Кристиан
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Адам
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ференцварош
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Ференцварош
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Ференцварош
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидтьюлланн 2:0 Ференцварош
Исход игры
Мидтьюлланн
64.7% (75)
Ничья
19.8% (23)
Ференцварош
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Мидтьюлланн
38.8% (45)
1:1 Ничья
17.2% (20)
1:0 Мидтьюлланн
14.7% (17)
1:2 Ференцварош
8.6% (10)
3:1 Мидтьюлланн
4.3% (5)
0:1 Ференцварош
2.6% (3)
3:2 Мидтьюлланн
1.7% (2)
2:0 Мидтьюлланн
1.7% (2)
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