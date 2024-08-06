☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 8449 Главный судья: Юг Матей
Мидтьюлланн
2:0
Конец матча
Ференцварош
0'
1:0
17' Гол
Букса Адам
18' Желтая карточка
Рауль Гонсалес
42' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
1:0
45' Не забитый пенальти
Симсир Араль
2:0
69' Гол
Франкулино
74' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
83' Желтая карточка
Ромменс Филипп
90'+5

Ход матча

17'
Букса Адам
(Осорио Дарио)
1:0
18'
 
Рауль Гонсалес
42'
 
Сиссе Ибраим
45'
Симсир Араль
1:0
46'
Франкулино
Кастильо Денил
 
55'
 
Кнустер Матс
Рауль Гонсалес
55'
 
Абу-Фани Мохаммад
Маига Хабиб
55'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Пешич Александар
69'
Франкулино
(Симсир Араль)
2:0
70'
Габриэль Адам
Жуниньо
 
74'
 
Абу-Фани Мохаммад
76'
 
Чивич Эльдар
Кехинде Тосин
77'
Брюнхильдсен Ола
Букса Адам
 
83'
 
Ромменс Филипп
87'
Аскилдсен Кристоффер
Симсир Араль
 
87'
Рёмер Андре
Осорио Дарио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 289 Количество передач 457
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 116
Мидтьюлланн 64.7% (75)
X 19.8% (23)
Ференцварош 15.5% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
24
Серенсен
Оливер
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
24
Кехинде
Тосин
8
Пешич
Александар
Мидтьюлланн
4-4-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Ференцварош

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 2 0.67
Симсир Араль 1 0.33
Осорио Дарио 1 0.33
Букса Адам 1 0.33
Осман Диао 1 0.33
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 1
Захариассен Кристоффер 2 0.67
Маркиньос VI 1 (1) 0.33
Ромменс Филипп 1 (1) 0.33
Пешич Александар 0 0
Рамирес Кристиан 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Адам 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль Гонсалес 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ференцварош
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Ференцварош
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Ференцварош

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Мидтьюлланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8449 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 39%, Ференцварош: 61%.
  • 94'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Мидтьюлланн 64.7% (75)
    X 19.8% (23)
    Ференцварош 15.5% (18)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 2:0 Ференцварош

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    64.7% (75)
    Ничья
    19.8% (23)
    Ференцварош
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Мидтьюлланн
    38.8% (45)
    1:1 Ничья
    17.2% (20)
    1:0 Мидтьюлланн
    14.7% (17)
    1:2 Ференцварош
    8.6% (10)
    3:1 Мидтьюлланн
    4.3% (5)
    0:1 Ференцварош
    2.6% (3)
    3:2 Мидтьюлланн
    1.7% (2)
    2:0 Мидтьюлланн
    1.7% (2)
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