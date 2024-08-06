Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

50' Команда Мидтьюлланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ОН ПРОМАЗАЛ - Симсир Араль пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

48' После проверки VAR судья изменил решение - Мидтьюлланн пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

46' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

45' Траоре Адама VII создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Ференцварош

44' Симсир Араль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Ибраим Сиссе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

42' Ибраим Сиссе нанес удар, но промахнулся очень сильно.

42' Ибраим Сиссе нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Маига Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ференцварош

36' Ибраим Сиссе из команды Ференцварош перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Маига Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кастильо Денил нанес удар головой, но Денеш Дибус спокойно отбил мяч.

32' Андерссон Йоэль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

30' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Захариассен Кристоффер нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

28' Жуниньо нанес удар головой, но Денеш Дибус спокойно отбил мяч.

28' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Букса Адам пробует нанести удар издали, но Денеш Дибус держит все под контролем

26' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

25' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

23' Ромменс Филипп из команды Ференцварош своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Траоре Адама VII пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

20' Рамирес Кристиан из команды Ференцварош своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Рауль Гонсалес получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Рауль Гонсалес плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Г О О О О Л - Букса Адам забивает с левой ноги!

17' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

16' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

13' Андерссон Йоэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

9' Рамирес Кристиан из команды Ференцварош наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

7' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Ференцварош

2' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ференцварош начинает с центра поля