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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Динамо Киев
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 137
Динамо Киев 71.5% (98)
X 14.6% (20)
Рейнджерс 13.9% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Киев
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
2
Вивчаренко
Константин
10
Шапаренко
Николай
6
Бражко
Владимир
76
Пихалёнок
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
22
Кабаев
Владислав
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
5
Сауттар
Джон
27
Балогун
Леон
3
Йылмаз
Рыдван
45
МакКосленд
Росс
8
Баррон
Коннор
10
Мохаммед
Диоманд
23
Райт
Скотт
9
Дессерс
Сириль
11
Лоуренс
Том
Динамо Киев
4-3-3
Рейнджерс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 2 1
Кабаев Владислав 1 0.5
Ванат Владислав 1 (1) 0.5
Ярмоленко Андрей 1 0.5
Пихалёнок Александр 1 0.5
Шапаренко Николай 1 0.5
Попов Денис II 1 0.5
Бражко Владимир 1 0.5
Волошин Назар 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бражко Владимир 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0
Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0
Рейнджерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2
Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2

Результаты матчей

Динамо Киев
Рейнджерс

Точный счет

6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов продолжает радовать болельщиков яркими сражениями. Так в одном из поединков "Динамо" сыграет с "Рейнджерс". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 5 минут.

    Главный судья: Румсас Донатас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38% пользователей.
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Прогнозы 137
Динамо Киев 71.5% (98)
X 14.6% (20)
Рейнджерс 13.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Рейнджерс
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Киев - Рейнджерс

Исход игры
Динамо Киев
71.5% (98)
Ничья
14.6% (20)
Рейнджерс
13.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
65.14% (71)
Меньше
34.86% (38)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
38% (52)
1:0 Динамо Киев
9.5% (13)
2:0 Динамо Киев
8.8% (12)
1:1 Ничья
8% (11)
1:2 Рейнджерс
4.4% (6)
3:1 Динамо Киев
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Рейнджерс
1.5% (2)
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