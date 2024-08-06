☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Спарта Прага
1:1
Конец матча
ФКСБ
0'
41' Желтая карточка
Крецу Валентин
43' Желтая карточка
Тарновану Стефан
43' Желтая карточка
Попа Даньел
55' Желтая карточка
Дава Джойским
0:1
61' Гол
Дава Джойским
65' Желтая карточка
Витик Мартин
1:1
78' Гол
Олатунджи Виктор
84' Желтая карточка
Красники Эрмал
90' Желтая карточка
Luis Phelipe
90' Желтая карточка
Эджума Малком
90' Желтая карточка
Радунович Ристо
90'+9

Ход матча

41'
 
Крецу Валентин
43'
 
Тарновану Стефан
43'
 
Попа Даньел
46'
 
William Baeten
Попа Даньел
55'
 
Дава Джойским
61'
0:1
Дава Джойским
(Олару Дариус)
62'
Садилек Лукаш
Лячи Казим
 
62'
 
Штефэнеску Мариус
William Baeten
65'
Витик Мартин
 
72'
Красники Эрмал
Гараслин Лукаш
 
72'
Олатунджи Виктор
Кухта Ян
 
77'
 
Luis Phelipe
Микулеску Давид
77'
 
Альхассан Баба
Олару Дариус
78'
Олатунджи Виктор
(Бирманчевич Велько)
1:1
84'
Красники Эрмал
 
84'
Виснер Томаш
Пресиадо Анхело
 
88'
 
Эджума Малком
Балута Александр
90'
 
Luis Phelipe
90'
 
Эджума Малком
90'
 
Радунович Ристо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 120
Спарта Прага 93.3% (112)
X 5.8% (7)
ФКСБ 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
5
Росс
Матиас
25
Сёренсен
Асгер
17
Пресиадо
Анхело
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
9
Кухта
Ян
22
Гараслин
Лукаш
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
25
Балута
Александр
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
19
Попа
Даньел
Спарта Прага
3-4-3
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Прага
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олатунджи Виктор 2 0.67
Бирманчевич Велько 1 0.33
Сёренсен Асгер 1 0.33
Виснер Томаш 1 0.33
Росс Матиас 1 0.33
Туци Индрит 1 0.33
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 0.6
Микулеску Давид 3 0.6
Попа Даньел 2 0.4
Эджума Малком 2 0.4
Дава Джойским 2 0.4
Балута Александр 1 0.2
William Baeten 1 0.2
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Лукаш 1 0
Лячи Казим 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 2 0
Крецу Валентин 2 0
Дава Джойским 2 0
Luis Phelipe 2 0
Балута Александр 1 0
Кики Давид 1 0
Попа Даньел 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Ликсандру Михай 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2
Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1

Результаты матчей

Спарта Прага
ФКСБ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
2
3
1
2
3.5
2
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Попа Даньел получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Спарта Прага 93.3% (112)
    X 5.8% (7)
    ФКСБ 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спарта Прага 1:1 ФКСБ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 1:1 ФКСБ

    Исход игры
    Спарта Прага
    93.3% (112)
    Ничья
    5.8% (7)
    ФКСБ
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (60)
    Меньше
    44.44% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    37.5% (45)
    2:0 Спарта Прага
    26.7% (32)
    1:0 Спарта Прага
    9.2% (11)
    3:1 Спарта Прага
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:0 Спарта Прага
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный