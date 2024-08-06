Тур: 3. Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Сагги Рохит
1:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаКрецу Валентин
43' Желтая карточкаТарновану Стефан
43' Желтая карточкаПопа Даньел
55' Желтая карточкаДава Джойским
0:1
61' ГолДава Джойским
65' Желтая карточкаВитик Мартин
1:1
78' ГолОлатунджи Виктор
84' Желтая карточкаКрасники Эрмал
90' Желтая карточкаLuis Phelipe
90' Желтая карточкаЭджума Малком
90' Желтая карточкаРадунович Ристо
90'+9
Ход матча
41'
43'
43'
55'
61'
0:1
65'
78'
84'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
20
Лячи
Казим
32
Рынеш
Матей
9
Кухта
Ян
27
Олару
Дариус
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
- Нападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Friis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Спарта Прага
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олатунджи Виктор
|2
|0.67
|Бирманчевич Велько
|1
|0.33
|Сёренсен Асгер
|1
|0.33
|Виснер Томаш
|1
|0.33
|Росс Матиас
|1
|0.33
|Туци Индрит
|1
|0.33
|Лячи Казим
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Данек Крыштоф
|0
|0
|Гарсия Иманол
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (1)
|0.6
|Микулеску Давид
|3
|0.6
|Попа Даньел
|2
|0.4
|Эджума Малком
|2
|0.4
|Дава Джойским
|2
|0.4
|Балута Александр
|1
|0.2
|William Baeten
|1
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Попа Дэвид
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Лукаш
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Данек Крыштоф
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|2
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2
Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1
Результаты матчей
Спарта Прага
ФКСБ
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
23
12
23
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 1:1 ФКСБ
Исход игры
Спарта Прага
93.3% (112)
Ничья
5.8% (7)
ФКСБ
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
37.5% (45)
2:0 Спарта Прага
26.7% (32)
1:0 Спарта Прага
9.2% (11)
3:1 Спарта Прага
8.3% (10)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Спарта Прага
2.5% (3)
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