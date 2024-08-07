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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Слован Братислава
2:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
18' Желтая карточка
Техера Серхио
36' Желтая карточка
Сушич Матео
57' Желтая карточка
Байрич Кенан
67' Желтая карточка
Костадинов Георги
1:0
74' Гол в свои ворота
Петрович Радосав
84' Желтая карточка
Кашия Гурам
2:0
90' Гол
Мак Роберт
90'+7

Ход матча

18'
 
Техера Серхио
36'
 
Сушич Матео
57'
Байрич Кенан
 
67'
 
Костадинов Георги
74'
Петрович Радосав
1:0
74'
 
Эль-Араби Юссеф
Майер Макс
79'
Мак Роберт
Барсегян Тигран
 
84'
Кашия Гурам
 
87'
 
Шебаке Иссам
Дражич Стефан
87'
 
Донис Анастасиос
Ндонгаля Дьемерси
90'
Стрелец Давид
Вайсс Владимир
 
90'
Мак Роберт
(Марчелли Нино)
2:0
90'
Марчелли Нино
Сёке Юлиус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Слован Братислава 77.4% (89)
X 17.4% (20)
АПОЭЛ 5.2% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
3
Петрович
Радосав
5
Двали
Лаша
19
Кинтилья
Хави
7
Майер
Макс
70
Костадинов
Георги
8
Техера
Серхио
10
Маркиньос
XXIII
20
Дражич
Стефан
77
Ндонгаля
Дьемерси
Слован Братислава
4-3-3
АПОЭЛ
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.6
Мак Роберт 3 0.6
Вайсс Владимир 2 0.4
Куцка Юрай 2 0.4
Толич Марко 1 0.2
Барсегян Тигран 1 0.2
Марчелли Нино 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 (1) 0.67
Сарфо Кингсли 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Байрич Кенан 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Толич Марко 1 0
Такач Доминик 1 0
Стрелец Давид 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Сушич Матео 1 0
Костадинов Георги 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2

Результаты матчей

Слован Братислава
АПОЭЛ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 115
    Слован Братислава 77.4% (89)
    X 17.4% (20)
    АПОЭЛ 5.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 2:0 АПОЭЛ

    Исход игры
    Слован Братислава
    77.4% (89)
    Ничья
    17.4% (20)
    АПОЭЛ
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    42.6% (49)
    1:0 Слован Братислава
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    2:0 Слован Братислава
    10.4% (12)
    1:2 АПОЭЛ
    4.3% (5)
    3:1 Слован Братислава
    2.6% (3)
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