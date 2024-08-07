Тур: 3. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Линдхут Аллард
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаТехера Серхио
36' Желтая карточкаСушич Матео
57' Желтая карточкаБайрич Кенан
67' Желтая карточкаКостадинов Георги
1:0
74' Гол в свои воротаПетрович Радосав
84' Желтая карточкаКашия Гурам
2:0
90' ГолМак Роберт
90'+7
Ход матча
18'
36'
57'
74'
1:0
84'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
12 Байрич КенанПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Максим МатяшПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Слован Братислава
АПОЭЛ
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.6
|Мак Роберт
|3
|0.6
|Вайсс Владимир
|2
|0.4
|Куцка Юрай
|2
|0.4
|Толич Марко
|1
|0.2
|Барсегян Тигран
|1
|0.2
|Марчелли Нино
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Шарани Зуберу
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2 (1)
|0.67
|Сарфо Кингсли
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Результаты матчей
Слован Братислава
АПОЭЛ
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 2:0 АПОЭЛ
Исход игры
Слован Братислава
77.4% (89)
Ничья
17.4% (20)
АПОЭЛ
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
42.6% (49)
1:0 Слован Братислава
17.4% (20)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:0 Слован Братислава
10.4% (12)
1:2 АПОЭЛ
4.3% (5)
3:1 Слован Братислава
2.6% (3)
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