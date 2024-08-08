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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Партизан
0:1
Конец матча
Лугано
0'
29' Желтая карточка
Ибрагим Зубаиру
35' Желтая карточка
Бислими Уран
0:1
74' Гол
Дзанотти Маттиа
90'+6

Ход матча

29'
Ибрагим Зубаиру
 
35'
 
Бислими Уран
46'
Ён Чжун Го
Ибрагим Зубаиру
 
55'
 
Маю Хишам
Пржибылко Каспер
58'
Натхо Бибрас
Калулу Альдо
 
58'
Гримальдо Жоао
Северина Ксандер
 
68'
 
Daniel Dos Santos
Махмуд Хадж
68'
 
Думбия Усман
Киминьяни Янис
68'
 
Вляди Шкельчим
Алиседа Игнасио
74'
0:1
Дзанотти Маттиа
(Маю Хишам)
74'
Йованович Джордже
Салданья
 
79'
Николич Неманья
Захид Гайас
 
80'
 
Мацек Роман
Бислими Уран

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 117
Партизан 62.4% (73)
X 23.9% (28)
Лугано 13.7% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йованович
Александар
II
25
Де
Медина
Натан
6
Маркович
Светозар
18
Муякич
Нихад
4
Юрчевич
Марио
33
Ариага
Кервин
29
Захид
Гайас
7
Северина
Ксандер
15
Калулу
Альдо
39
Ибрагим
Зубаиру
11
Салданья
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
31
Алиседа
Игнасио
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
93
Пржибылко
Каспер
Партизан
4-2-3-1
Лугано
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанотти Маттиа 1 1
Маю Хишам 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Зубаиру 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бислими Уран 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2
Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4
Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2

Результаты матчей

Партизан
Лугано

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Партизан
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 117
    Партизан 62.4% (73)
    X 23.9% (28)
    Лугано 13.7% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан 0:1 Лугано

    Исход игры
    Партизан
    62.4% (73)
    Ничья
    23.9% (28)
    Лугано
    13.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Партизан
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    16.2% (19)
    1:0 Партизан
    14.5% (17)
    1:2 Лугано
    8.5% (10)
    2:0 Партизан
    6% (7)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:1 Лугано
    2.6% (3)
    3:2 Партизан
    1.7% (2)
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