ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ! Вторым темпом после углового Седько навесил с левого фланга, мяч дошел до дальнего края штрафной до Гавриловича, который пробил в касание, а снаряд, зацепив спину Сержанта, оказался в ближнем углу!

Да, всё-таки "Динамо" удается забить при минимуме голевых моментов, к перерыву у возрастных игроков "Линкольна" всё-таки уже не та концентрация.

Дальше у нас на поле откровенное затишье, динамовцы пытаются без приключений доиграть тайм, у гостей запала практически не осталось.

Торилья получает желтую карточку за фол против Седько, который разгонял новую атаку "Динамо".

Рай не сумел сохранить мяч в поле на левом фланге, арбитр внимательно следил за эпизодом и назначил удар от ворот.

Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма сербский арбитр.

Пигас получает предупреждение за жесткий фол против Нано на фланге.

Бахар получает мяч в штрафной соперника и пробивает с разворота, однако попадает в голову защитнику "Линкольна" Лопешу.

Де Барр снова на скорости протащил мяч до чужой штрафной и пробил низом метров с 20 - Лапоухов снаряд накрывает.

Активен в первом тайме Де Барр, сейчас Тиджей заработал штрафной на чужой половине в контактной борьбе с Альфредом.

Тони со штрафного направил мяч на Де Барра, который простреливал с правого края штрафной, но угодил в защитника.

Да, крайне непростой первый тайм для "Динамо", пытается команда Вадима Скрипченко хоть как-то отметиться впереди.

Сержант фолит против Мельниченко неподалеку от своей штрафной площади, вот хороший шанс для хозяев.

Седько со штрафного пытается нанести прямой удар, однако мяч цепляет "стенку" и уходит на угловой.

24' Половину первого тайма отыграли команды, пока "Динамо" совсем не оправдывает статус небольшого фаворита, "Линкольн" откровенно прощает белорусского чемпиона.

22' Тони с углового исполнил подачу в центр штрафной, один из партнеров ткнул мяч головой в направлении ворот, но в створ не попал.

21' Еще один шанс упускает "Линкольн"! Нано подает с левого фланга, Лапоухов на выход пошел слишком опрометчиво, Де Барр пробивал головой в открытый створ, но касание руки голкипера всё-таки помешало гостям открыть счёт!

20' Тони попробовал свои силы ударом метров с 35 - мяч пролетает намного выше створа, никаких проблем для голкипера нет.

19' Хороший проход по правому флангу удается одному из игроков "Линкольна", но повезло динамовцам, что передача в центр получилась плохой.

18' Проигравший же опускается в квалификацию Лиги конференций, где за попадание на групповой этап будет встречаться с победителем пары "Балкани" - "Ларн".

17' Напомним, что победителя этого противостояния в раунде плей-офф ждет "Андерлехт", с которым справиться будет архисложно. Но зато будет гарантировано место в группе Лиги конференций.

16' Штрафной с левого фланга исполняет Седько, Сантана на выходе играет не лучшим образом, однако мяч всё-таки был подальше игроками "Линкольна".

15' Помощь врачей требуется Раю, медбригада "Динамо" появляется на поле впервые этим вечером.