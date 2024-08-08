Тур: 3. Стадион: Мезокёвесди Вароси.
1:0
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаАйю Абдул
26' Желтая карточкаПигас Вадим
1:0
36' ГолГаврилович Алексей
43' Желтая карточкаТорилья Грэм
Ход матча
14'
26'
36'
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
66
Рай
74
Седько
Павел
17
Бахар
Иван
23
Уолш
Джо
III
22
Торилья
Грэм
24
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
21
Нано
18
Тони
XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
-
74 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Бахар ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Амиан БониПолузащитник
-
80 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Педро ИгорНападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Уолш ДжоЗащитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 НаноПолузащитник
- Нападающий
-
18 ТониНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Сид КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лопес ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мартин ПедроНападающий
-
19 Клинтон КайлНападающий
-
26 Бент ДэнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос Хави
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаврилович Алексей
|1
|1
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пигас Вадим
|1
|0
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Абдул
|1
|0
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Минск 1:0 Линкольн
Исход игры
Динамо Минск
89.6% (121)
Ничья
5.2% (7)
Линкольн
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:0 Динамо Минск
25.2% (34)
2:1 Динамо Минск
23.7% (32)
1:0 Динамо Минск
11.1% (15)
3:0 Динамо Минск
5.2% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Динамо Минск
3.7% (5)
0:1 Линкольн
1.5% (2)
4:0 Динамо Минск
1.5% (2)
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