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Тур: 3. Стадион: .
Динамо Минск
1:0
Перерыв
Линкольн
0'
14' Желтая карточка
Айю Абдул
26' Желтая карточка
Пигас Вадим
1:0
36' Гол
Гаврилович Алексей
43' Желтая карточка
Торилья Грэм

Ход матча

14'
 
Айю Абдул
26'
Пигас Вадим
 
36'
Гаврилович Алексей
1:0
43'
 
Торилья Грэм

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 133
Динамо Минск 89.5% (119)
X 5.3% (7)
Линкольн 5.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Линкольн
5.00
5.00
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9.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
2
Пигас
Вадим
6
Политевич
Сергей
4
Гаврилович
Алексей
66
Рай
74
Седько
Павел
8
Селява
Александр
26
Калинин
Владислав
81
Мельниченко
Трофим
9
Альфред
Стивен
17
Бахар
Иван
1
Сантана
Наузет
23
Уолш
Джо
III
22
Торилья
Грэм
6
Лопеш
Бернарду
5
Айю
Абдул
24
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
7
Кашаро
Ли
21
Нано
10
Де
Барр
Тиджей
18
Тони
XV
Динамо Минск
4-3-3
Линкольн
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврилович Алексей 1 1
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пигас Вадим 1 0
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Абдул 1 0

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма сербский арбитр.
  • 45'
    Рай не сумел сохранить мяч в поле на левом фланге, арбитр внимательно следил за эпизодом и назначил удар от ворот.
  • Желтая карточка
    43'
    Торилья получает желтую карточку за фол против Седько, который разгонял новую атаку "Динамо".
  • 41'
    Дальше у нас на поле откровенное затишье, динамовцы пытаются без приключений доиграть тайм, у гостей запала практически не осталось.
  • 38'
    Да, всё-таки "Динамо" удается забить при минимуме голевых моментов, к перерыву у возрастных игроков "Линкольна" всё-таки уже не та концентрация.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ!
    Вторым темпом после углового Седько навесил с левого фланга, мяч дошел до дальнего края штрафной до Гавриловича, который пробил в касание, а снаряд, зацепив спину Сержанта, оказался в ближнем углу!
  • 35'
    Седько со штрафного пытается нанести прямой удар, однако мяч цепляет "стенку" и уходит на угловой.
  • Фол, нарушение
    34'
    Сержант фолит против Мельниченко неподалеку от своей штрафной площади, вот хороший шанс для хозяев.
  • 32'
    Да, крайне непростой первый тайм для "Динамо", пытается команда Вадима Скрипченко хоть как-то отметиться впереди.
  • 30'
    Тони со штрафного направил мяч на Де Барра, который простреливал с правого края штрафной, но угодил в защитника.
  • Фол, нарушение
    29'
    Активен в первом тайме Де Барр, сейчас Тиджей заработал штрафной на чужой половине в контактной борьбе с Альфредом.
  • 28'
    Де Барр снова на скорости протащил мяч до чужой штрафной и пробил низом метров с 20 - Лапоухов снаряд накрывает.
  • 27'
    Бахар получает мяч в штрафной соперника и пробивает с разворота, однако попадает в голову защитнику "Линкольна" Лопешу.
  • Желтая карточка
    25'
    Пигас получает предупреждение за жесткий фол против Нано на фланге.
  • Бонусы букмекеров
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    • 24'
      Половину первого тайма отыграли команды, пока "Динамо" совсем не оправдывает статус небольшого фаворита, "Линкольн" откровенно прощает белорусского чемпиона.
    • Угловой
      22'
      Тони с углового исполнил подачу в центр штрафной, один из партнеров ткнул мяч головой в направлении ворот, но в створ не попал.
    • Опасный момент
      21'
      Еще один шанс упускает "Линкольн"! Нано подает с левого фланга, Лапоухов на выход пошел слишком опрометчиво, Де Барр пробивал головой в открытый створ, но касание руки голкипера всё-таки помешало гостям открыть счёт!
    • 20'
      Тони попробовал свои силы ударом метров с 35 - мяч пролетает намного выше створа, никаких проблем для голкипера нет.
    • 19'
      Хороший проход по правому флангу удается одному из игроков "Линкольна", но повезло динамовцам, что передача в центр получилась плохой.
    • 18'
      Проигравший же опускается в квалификацию Лиги конференций, где за попадание на групповой этап будет встречаться с победителем пары "Балкани" - "Ларн".
    • 17'
      Напомним, что победителя этого противостояния в раунде плей-офф ждет "Андерлехт", с которым справиться будет архисложно. Но зато будет гарантировано место в группе Лиги конференций.
    • 16'
      Штрафной с левого фланга исполняет Седько, Сантана на выходе играет не лучшим образом, однако мяч всё-таки был подальше игроками "Линкольна".
    • Травма, повреждение
      15'
      Помощь врачей требуется Раю, медбригада "Динамо" появляется на поле впервые этим вечером.
    • Желтая карточка
      14'
      Айю получает желтую карточку за жесткий фол против Рая Лопеса на правом фланге обороны.
    • Опасный момент
      13'
      Отличная контратака удается гостям, Де Барр протащил мяч по центру и отдал левее на Бритто, который в касание пробил рядом со штангой!
    • 11'
      Де Барр предпринял неудачную попытку удара с дальней дистанции, мяч полетел даже не за лицевую, а за боковую линию.
    • 10'
      "Линкольн" в Лиге чемпионов по пенальти прошел мальтийский "Хамрун", но на прошлой стадии "Карабах" шансов андердогу не оставил - 0:7 по сумме двух матчей.
    • Фол, нарушение
      8'
      Кашаро попытался разогнать атаку "Линкольна", в центре поля грамотно сфолил Политевич, карточки капитан белорусов избежал.
    • 7'
      Потихоньку динамоцы забирают мяч под свой контроль, попытка блицкрига не принесла гостям успеха.
    • 6'
      Напомним, что "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов прошло в первом раунде "Пюник", а во втором дало бой "Лудогорцу", выиграв второй матч 1:0 после гостевого поражения 0:2.
    • 5'
      Отметим, что игра проходит в Венгрии, публики на стадионе в Мезекеведже практически нет, что сказывается на атмосфере.
    • 3'
      Активно пытается начать клуб из Гибралтара, в некоторой растерянности от действий соперника находится команда Вадима Скрипченко.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче заработали номинальные хозяева поля, однако с подачей Тони бело-голубые справляются.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Торилья Грэм получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Гаврилович Алексей бьет в цель!
    • 26'
      Пигас Вадим получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Айю Абдул получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Минск 1:0 Линкольн

    Исход игры
    Динамо Минск
    89.6% (121)
    Ничья
    5.2% (7)
    Линкольн
    5.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    42.99% (46)
    Нет
    57.01% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Минск
    25.2% (34)
    2:1 Динамо Минск
    23.7% (32)
    1:0 Динамо Минск
    11.1% (15)
    3:0 Динамо Минск
    5.2% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    3:1 Динамо Минск
    3.7% (5)
    0:1 Линкольн
    1.5% (2)
    4:0 Динамо Минск
    1.5% (2)
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