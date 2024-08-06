Тур: 3. Стадион: Мезокёвесди Вароси.
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Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогнозы на матч Динамо Минск - Линкольн
Исход игры
Динамо Минск
97.3% (36)
Ничья
0% (0)
Линкольн
2.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (23)
Меньше
30.3% (10)
Обе команды забьют
Да
66.67% (22)
Нет
33.33% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
43.2% (16)
2:0 Динамо Минск
18.9% (7)
3:1 Динамо Минск
10.8% (4)
1:0 Динамо Минск
5.4% (2)
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