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Тур: 3. Стадион: .
Динамо Минск
 
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Линкольн
Прогнозы 37
Динамо Минск 97.3% (36)
X 0% (0)
Линкольн 2.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Линкольн
4.90
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Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Линкольн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.2% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Динамо Минск 97.3% (36)
    X 0% (0)
    Линкольн 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Линкольн
    4.90
    Реклама, zenit.win
    5.00
    Реклама, ligastavok.ru
    8.50
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Минск - Линкольн онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Линкольн

    Исход игры
    Динамо Минск
    97.3% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Линкольн
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (22)
    Нет
    33.33% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    43.2% (16)
    2:0 Динамо Минск
    18.9% (7)
    3:1 Динамо Минск
    10.8% (4)
    1:0 Динамо Минск
    5.4% (2)
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