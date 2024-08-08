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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
УЭ Санта-Колома
0:2
Конец матча
РФШ Рига
0'
0:1
13' Гол
Икауниекс Янис
0:2
37' Гол
Victor Osuagwu
45' Желтая карточка
Савалниекс Робертс
0:2
52' Не забитый пенальти
Икауниекс Янис
53' Желтая карточка
Victor Osuagwu
64' Желтая карточка
Панич Стефан
72' Желтая карточка
Гомес Адриан
79' Желтая карточка
Bilal El Bakkali Salah
87' Желтая карточка
Joaquinete
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Икауниекс Янис
(Диоманде Исмаэль)
37'
0:2
Victor Osuagwu
(Куадьо Седрик)
45'
 
Савалниекс Робертс
46'
Bilal El Bakkali Salah
Мартинес Алекс
 
46'
Victor Tellado
Franco de Jesus
 
52'
0:2
Икауниекс Янис
53'
 
Victor Osuagwu
60'
 
Кигурс Мартиньш
Диоманде Исмаэль
64'
 
Панич Стефан
71'
 
Лемайич Дарко
Victor Osuagwu
72'
Гомес Адриан
 
79'
Bilal El Bakkali Salah
 
79'
Jorge Bolivar
Manu Ribeiro
 
80'
Alex Gomez
David Virgili
 
80'
Marcos Blasco
Гомес Адриан
 
87'
Joaquinete
 
90'
 
Зеленков Дмитрий
Икауниекс Янис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 109
УЭ Санта-Колома 19.3% (21)
X 12.8% (14)
РФШ Рига 67.9% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Alex
Ruiz
17
Гомес
Адриан
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
26
Manu
Ribeiro
11
Joaquinete
5
Miguel
Lopez
8
Моэдано
Андрес
16
Мартинес
Алекс
II
23
Franco
de
Jesus
22
David
Virgili
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
9
Икауниекс
Янис
26
Панич
Стефан
27
Adam
Markhiev
7
Диоманде
Исмаэль
Victor
Osuagwu
17
Куадьо
Седрик
УЭ Санта-Колома
4-3-3
РФШ Рига
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 1
Victor Osuagwu 1 1
Диоманде Исмаэль 0 0
Куадьо Седрик 0 0

Карточки

УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Адриан 1 0
Joaquinete 1 0
Bilal El Bakkali Salah 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савалниекс Робертс 1 0
Панич Стефан 1 0
Victor Osuagwu 1 0

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2
КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
РФШ Рига

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

УЭ Санта-Колома
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Савалниекс Робертс получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Cedric Kouadio сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Victor Osuagwu бьет в цель!
    • 13'
      Диоманде Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    УЭ Санта-Колома 19.3% (21)
    X 12.8% (14)
    РФШ Рига 67.9% (74)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:2 РФШ Рига

    Исход игры
    УЭ Санта-Колома
    19.3% (21)
    Ничья
    12.8% (14)
    РФШ Рига
    67.9% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    1:2 РФШ Рига
    27.5% (30)
    0:1 РФШ Рига
    20.2% (22)
    0:2 РФШ Рига
    11.9% (13)
    1:1 Ничья
    11% (12)
    2:1 УЭ Санта-Колома
    8.3% (9)
    1:0 УЭ Санта-Колома
    8.3% (9)
    1:3 РФШ Рига
    5.5% (6)
    2:0 УЭ Санта-Колома
    1.8% (2)
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