Тур: 3. Стадион: Насьонал.
0:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолИкауниекс Янис
0:2
37' ГолVictor Osuagwu
45' Желтая карточкаСавалниекс Робертс
0:2
52' Не забитый пенальтиИкауниекс Янис
53' Желтая карточкаVictor Osuagwu
64' Желтая карточкаПанич Стефан
72' Желтая карточкаГомес Адриан
79' Желтая карточкаBilal El Bakkali Salah
87' Желтая карточкаJoaquinete
90'+7
Ход матча
13'
37'
0:2
52'
0:2
53'
64'
72'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
13
Alex
Ruiz
17
Гомес
Адриан
48
Чете
26
Manu
Ribeiro
11
Joaquinete
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
26
Панич
Стефан
- Основной состав
-
13 Alex RuizВратарь
-
17 Гомес АдрианЗащитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
-
26 Manu RibeiroЗащитник
-
11 JoaquineteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
18 Alex Gomez
-
-
Главный тренер: Boris Anton
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
Бомбардиры внутри турнира
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|1
|Victor Osuagwu
|1
|1
|Диоманде Исмаэль
|0
|0
|Куадьо Седрик
|0
|0
Карточки
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Адриан
|1
|0
|Joaquinete
|1
|0
|Bilal El Bakkali Salah
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
|Victor Osuagwu
|1
|0
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2
КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
РФШ Рига
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
УЭ Санта-Колома
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:2 РФШ Рига
Исход игры
УЭ Санта-Колома
19.3% (21)
Ничья
12.8% (14)
РФШ Рига
67.9% (74)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
1:2 РФШ Рига
27.5% (30)
0:1 РФШ Рига
20.2% (22)
0:2 РФШ Рига
11.9% (13)
1:1 Ничья
11% (12)
2:1 УЭ Санта-Колома
8.3% (9)
1:0 УЭ Санта-Колома
8.3% (9)
1:3 РФШ Рига
5.5% (6)
2:0 УЭ Санта-Колома
1.8% (2)
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