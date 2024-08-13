Тур: 3. Стадион: Хэмпден Парк. Главный судья: Гуида Марко
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Прогноз на матч от Liveresult
11
Лоуренс
Том
22
Джевфе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
-
22 ДжевфеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Келли ЛиамВратарь
-
26 Дэвис БенЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Bailey Rice
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Рейнджерс
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|1
|1
|Черны Вацлав
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.67
|Караваев Александр
|2
|0.67
|Ванат Владислав
|1 (1)
|0.33
|Кабаев Владислав
|1
|0.33
|Пихалёнок Александр
|1
|0.33
|Шапаренко Николай
|1
|0.33
|Попов Денис II
|1
|0.33
|Бражко Владимир
|1
|0.33
|Волошин Назар
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бражко Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
3
30%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4
Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2
Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3
Результаты матчей
Рейнджерс
Динамо Киев
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|4
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс - Динамо Киев
Исход игры
Рейнджерс
71.1% (86)
Ничья
14.9% (18)
Динамо Киев
14% (17)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (75)
Меньше
29.91% (32)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
45.5% (55)
1:1 Ничья
12.4% (15)
1:2 Динамо Киев
9.9% (12)
1:0 Рейнджерс
9.1% (11)
2:0 Рейнджерс
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Рейнджерс
2.5% (3)
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