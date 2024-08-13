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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда турнира сыграют «Рейнджерс» и киевское «Динамо». Встреча состоится в Глазго, на стадионе «Хэмпден Парк».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!