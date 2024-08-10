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Тур: 3. Стадион: .
Рейнджерс
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 42
Рейнджерс 64.3% (27)
X 16.7% (7)
Динамо Киев 19% (8)
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Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Динамо Киев
3.55
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3.80
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4.05
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История личных встреч

Рейнджерс
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 1 1
Черны Вацлав 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 2 0.67
Караваев Александр 2 0.67
Ванат Владислав 1 (1) 0.33
Кабаев Владислав 1 0.33
Пихалёнок Александр 1 0.33
Шапаренко Николай 1 0.33
Попов Денис II 1 0.33
Бражко Владимир 1 0.33
Волошин Назар 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернье Джеймс 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4
Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2
Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3

Результаты матчей

Рейнджерс
Динамо Киев

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 42
    Рейнджерс 64.3% (27)
    X 16.7% (7)
    Динамо Киев 19% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Динамо Киев
    3.55
    Реклама, betboom.ru
    3.80
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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Динамо Киев

    Исход игры
    Рейнджерс
    65.1% (28)
    Ничья
    16.3% (7)
    Динамо Киев
    18.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:2 Динамо Киев
    16.3% (7)
    1:0 Рейнджерс
    11.6% (5)
    2:0 Рейнджерс
    4.7% (2)
    3:0 Рейнджерс
    4.7% (2)
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