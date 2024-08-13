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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 10'
Спарта Прага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
ФКСБ 18.1% (21)
X 27.6% (32)
Спарта Прага 54.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Спарта Прага
3.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
30
Зелены
Ярослав
17
Пресиадо
Анхело
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
ФКСБ
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

ФКСБ
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 0.6
Микулеску Давид 3 0.6
Попа Даньел 2 0.4
Эджума Малком 2 0.4
Дава Джойским 2 0.4
Балута Александр 1 0.2
William Baeten 1 0.2
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олатунджи Виктор 2 0.67
Бирманчевич Велько 1 0.33
Сёренсен Асгер 1 0.33
Виснер Томаш 1 0.33
Росс Матиас 1 0.33
Туци Индрит 1 0.33
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 2 0
Крецу Валентин 2 0
Дава Джойским 2 0
Luis Phelipe 2 0
Балута Александр 1 0
Кики Давид 1 0
Попа Даньел 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Лукаш 1 0
Лячи Казим 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3

Результаты матчей

ФКСБ
Спарта Прага

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
2
3
3.5
1
2
1
4
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 116
ФКСБ 18.1% (21)
X 27.6% (32)
Спарта Прага 54.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Спарта Прага
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Спарта Прага

Исход игры
ФКСБ
17.2% (20)
Ничья
28.4% (33)
Спарта Прага
54.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Спарта Прага
33.6% (39)
1:1 Ничья
24.1% (28)
0:1 Спарта Прага
12.1% (14)
2:1 ФКСБ
7.8% (9)
1:0 ФКСБ
6.9% (8)
2:3 Спарта Прага
1.7% (2)
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ФКСБ
Спарта Прага
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