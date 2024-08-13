Тур: 3. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Крог Мортен
2:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолБирманчевич Велько
0:2
28' ПенальтиБирманчевич Велько
29' Желтая карточкаБалута Александр
29' Желтая карточкаОлару Дариус
34' Желтая карточкаПресиадо Анхело
0:3
37' ГолГараслин Лукаш
48' Желтая карточкаЛиксандру Михай
52' Желтая карточкаСёренсен Асгер
1:3
60' ГолОлару Дариус
60' Желтая карточкаБирманчевич Велько
79' Желтая карточкаКухта Ян
2:3
85' ГолЭджума Малком
90' Желтая карточкаКрецу Валентин
90' Желтая карточкаТарновану Стефан
90'+6
Ход матча
13'
28'
29'
29'
34'
37'
48'
52'
60'
1:3
79'
85'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
27
Олару
Дариус
41
Витик
Мартин
20
Лячи
Казим
32
Рынеш
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Friis
История личных встреч
ФКСБ
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|4 (1)
|0.67
|Эджума Малком
|3
|0.5
|Микулеску Давид
|3
|0.5
|Попа Даньел
|2
|0.33
|Дава Джойским
|2
|0.33
|Балута Александр
|1
|0.17
|William Baeten
|1
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Попа Дэвид
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|3 (1)
|0.75
|Олатунджи Виктор
|2
|0.5
|Гараслин Лукаш
|1
|0.25
|Сёренсен Асгер
|1
|0.25
|Виснер Томаш
|1
|0.25
|Росс Матиас
|1
|0.25
|Туци Индрит
|1
|0.25
|Лячи Казим
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Данек Крыштоф
|0
|0
|Гарсия Иманол
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Ликсандру Михай
|2
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Садилек Лукаш
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Данек Крыштоф
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
5
ФКСБ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3
Результаты матчей
ФКСБ
Спарта Прага
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
24
22
24
13
15
15
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 2:3 Спарта Прага
Исход игры
ФКСБ
17.1% (20)
Ничья
28.2% (33)
Спарта Прага
54.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
1:2 Спарта Прага
34.2% (40)
1:1 Ничья
23.9% (28)
0:1 Спарта Прага
12% (14)
2:1 ФКСБ
7.7% (9)
1:0 ФКСБ
6.8% (8)
2:3 Спарта Прага
1.7% (2)
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