☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
ФКСБ
2:3
Конец матча
Спарта Прага
0'
0:1
13' Гол
Бирманчевич Велько
0:2
28' Пенальти
Бирманчевич Велько
29' Желтая карточка
Балута Александр
29' Желтая карточка
Олару Дариус
34' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
0:3
37' Гол
Гараслин Лукаш
48' Желтая карточка
Ликсандру Михай
52' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
1:3
60' Гол
Олару Дариус
60' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
79' Желтая карточка
Кухта Ян
2:3
85' Гол
Эджума Малком
90' Желтая карточка
Крецу Валентин
90' Желтая карточка
Тарновану Стефан
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Бирманчевич Велько
28'
0:2
Бирманчевич Велько
29'
Балута Александр
 
29'
Олару Дариус
 
34'
 
Пресиадо Анхело
37'
0:3
Гараслин Лукаш
(Бирманчевич Велько)
46'
Попа Даньел
Балута Александр
 
46'
Эджума Малком
Шут Адриан
 
46'
William Baeten
Штефэнеску Мариус
 
48'
Ликсандру Михай
 
52'
 
Сёренсен Асгер
53'
 
Виснер Томаш
Пресиадо Анхело
60'
Олару Дариус
1:3
60'
 
Бирманчевич Велько
68'
 
Данек Крыштоф
Гараслин Лукаш
68'
 
Кухта Ян
Олатунджи Виктор
71'
Альхассан Баба
Ликсандру Михай
 
79'
 
Кухта Ян
83'
 
Садилек Лукаш
Лячи Казим
83'
 
Сольбаккен Маркус
Бирманчевич Велько
85'
Эджума Малком
(Олару Дариус)
2:3
90'
Крецу Валентин
 
90'
Тарновану Стефан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 117
ФКСБ 17.1% (20)
X 28.2% (33)
Спарта Прага 54.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
30
Зелены
Ярослав
17
Пресиадо
Анхело
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
ФКСБ
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

ФКСБ
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 4 (1) 0.67
Эджума Малком 3 0.5
Микулеску Давид 3 0.5
Попа Даньел 2 0.33
Дава Джойским 2 0.33
Балута Александр 1 0.17
William Baeten 1 0.17
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.75
Олатунджи Виктор 2 0.5
Гараслин Лукаш 1 0.25
Сёренсен Асгер 1 0.25
Виснер Томаш 1 0.25
Росс Матиас 1 0.25
Туци Индрит 1 0.25
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 3 0
Радунович Ристо 2 0
Балута Александр 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Дава Джойским 2 0
Luis Phelipe 2 0
Ликсандру Михай 2 0
Кики Давид 1 0
Попа Даньел 1 0
Олару Дариус 1 0
Эджума Малком 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёренсен Асгер 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Лячи Казим 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
ФКСБ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3

Результаты матчей

ФКСБ
Спарта Прага

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
2
2
2
4
3.5
1
3
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    ФКСБ 17.1% (20)
    X 28.2% (33)
    Спарта Прага 54.7% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФКСБ 2:3 Спарта Прага

    Исход игры
    ФКСБ
    17.1% (20)
    Ничья
    28.2% (33)
    Спарта Прага
    54.7% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (82)
    Нет
    24.07% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Спарта Прага
    34.2% (40)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    0:1 Спарта Прага
    12% (14)
    2:1 ФКСБ
    7.7% (9)
    1:0 ФКСБ
    6.8% (8)
    2:3 Спарта Прага
    1.7% (2)
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