Тур: 3. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Бастьен Бенуа
4:1
Второй тайм: 84'
0'
0:1
4' ГолИмас Хесус
1:1
34' ГолФет Сондре
2:1
38' ГолДубвик Исак
52' Желтая карточкаХёуге Йенс
3:1
56' ГолФет Сондре
4:1
70' ГолХог Каспер Ваарст
80' Желтая карточкаDominik Marczuk
Ход матча
4'
0:1
34'
1:1
38'
2:1
52'
56'
3:1
70'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Будё-Глимт
Ягеллония Белосток
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтнес Ульрик
|2
|0.5
|Фет Сондре
|2
|0.5
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.5
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0.25
|Хёуге Йенс
|1 (1)
|0.25
|Капскармо Оскар
|1
|0.25
|Дубвик Исак
|1
|0.25
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|4
|1
|Пюлюлю Афимико
|2 (2)
|0.5
|Хансен Кристоффер
|1
|0.25
|Сачек Михал
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Нене III
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3
Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Ягеллония Белосток
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|4
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:1 Ягеллония Белосток
Исход игры
Будё-Глимт
95.5% (107)
Ничья
2.7% (3)
Ягеллония Белосток
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
36.6% (41)
2:1 Будё-Глимт
29.5% (33)
1:0 Будё-Глимт
11.6% (13)
3:1 Будё-Глимт
9.8% (11)
3:0 Будё-Глимт
4.5% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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