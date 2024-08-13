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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Будё-Глимт
4:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Берг Патрик
1:1
34' Гол
Фет Сондре
2:1
38' Гол
Дубвик Исак
52' Желтая карточка
Хёуге Йенс
3:1
56' Гол
Фет Сондре
56' Желтая карточка
Имас Хесус
4:1
70' Гол
Хог Каспер Ваарст
80' Желтая карточка
Dominik Marczuk
90' Желтая карточка
Хельмерсен Андреас
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Берг Патрик
34'
Фет Сондре
1:1
38'
Дубвик Исак
(Хёуге Йенс)
2:1
52'
Хёуге Йенс
 
56'
Фет Сондре
(Эвьен Хэкон)
3:1
56'
 
Имас Хесус
61'
 
Нене III
Нгиамба Орельен
67'
 
Виллар Мики
Хансен Кристоффер
67'
 
Диаби Мохамед
Пюлюлю Афимико
68'
Сёрли Сондре
Дубвик Исак
 
68'
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
 
70'
Хог Каспер Ваарст
(Хёуге Йенс)
4:1
74'
Миккельсен Эугуст
Эвьен Хэкон
 
74'
Хельмерсен Андреас
Хог Каспер Ваарст
 
80'
 
Dominik Marczuk
81'
 
Кубицки Ярослав
Романчук Тарас
81'
 
Силва Томаш
Имас Хесус
82'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
90'
Хельмерсен Андреас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Будё-Глимт 95.5% (107)
X 2.7% (3)
Ягеллония Белосток 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
7
Dominik
Marczuk
39
Нгиамба
Орельен
6
Романчук
Тарас
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
Будё-Глимт
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-4-1-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Ягеллония Белосток

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 2 0.5
Хог Каспер Ваарст 2 0.5
Фет Сондре 2 0.5
Миккельсен Эугуст 2 0.5
Хёуге Йенс 1 (1) 0.25
Капскармо Оскар 1 0.25
Дубвик Исак 1 0.25
Эвьен Хэкон 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 0.75
Пюлюлю Афимико 2 (2) 0.5
Хансен Кристоффер 1 0.25
Сачек Михал 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3
Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Ягеллония Белосток

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
1
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Эвьен Хэкон сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
    • 52'
      Хёуге Йенс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Хёуге Йенс сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Дубвик Исак бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Берг Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Будё-Глимт 95.5% (107)
    X 2.7% (3)
    Ягеллония Белосток 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:1 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Будё-Глимт
    95.5% (107)
    Ничья
    2.7% (3)
    Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    36.6% (41)
    2:1 Будё-Глимт
    29.5% (33)
    1:0 Будё-Глимт
    11.6% (13)
    3:1 Будё-Глимт
    9.8% (11)
    3:0 Будё-Глимт
    4.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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