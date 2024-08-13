Тур: 3. Стадион: Хювефарма Арена. Главный судья: Соцца Симоне
0'
0:1
7' ГолЖуниньо
1:1
13' ГолДуа Квадво
2:1
23' ПенальтиДуа Квадво
28' Желтая карточкаМустафазаде Бахлул
Ход матча
7'
0:1
13'
1:1
23'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сон
23
Дуарте
Дерой
12
Секо
Руан
7
Рик
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
17 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
12 Секо РуанПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Лудогорец
Карабах
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|2
|0.33
|Дуа Квадво
|2 (1)
|0.33
|Рик
|1
|0.17
|Кайо Ранхел
|1
|0.17
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.17
|Алмейда Динис
|1
|0.17
|Неделев Тодор
|1 (1)
|0.17
|Сон
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Секо Руан
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|6
|1.5
|Байрамов Турал
|1
|0.25
|Бензия Яссин
|1
|0.25
|Андраде Леандро
|1
|0.25
|Ромао Жулио
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Янкович Марко
|0
|0
|Мустафазаде Бахлул
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|2
|1
|Вердон Оливье
|2
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Рик
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуниньо VI
|1
|0
|Ромао Жулио
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Лудогорец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0
Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4
Результаты матчей
Лудогорец
Карабах
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
21
14
12
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|4
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Карабах
Исход игры
Лудогорец
39.9% (75)
Ничья
16% (30)
Карабах
44.1% (83)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
55.41% (82)
Нет
44.59% (66)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
22.3% (42)
0:2 Карабах
20.7% (39)
1:1 Ничья
13.3% (25)
2:0 Лудогорец
6.9% (13)
1:0 Лудогорец
5.3% (10)
1:2 Карабах
3.7% (7)
2:2 Ничья
1.6% (3)
3:1 Лудогорец
1.6% (3)
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