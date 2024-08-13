☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Лудогорец
2:1
Первый тайм: 41'
Карабах
0'
0:1
7' Гол
Жуниньо
1:1
13' Гол
Дуа Квадво
2:1
23' Пенальти
Дуа Квадво
28' Желтая карточка
Мустафазаде Бахлул

Ход матча

7'
0:1
Жуниньо
13'
Дуа Квадво
1:1
23'
Дуа Квадво
2:1
28'
 
Мустафазаде Бахлул
29'
 
Матеус Силва
Вешович Марко
38'
 
Андраде Патрик
Янкович Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 188
Лудогорец 39.9% (75)
X 16% (30)
Карабах 44.1% (83)
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Лудогорец
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Бонманн
Хендрик
17
Сон
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
3
Недялков
Антон
30
Педринью
Роша
23
Дуарте
Дерой
12
Секо
Руан
6
Пётровски
Якуб
7
Рик
9
Дуа
Квадво
97
Бунтиц
Фабиян
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Лудогорец
4-2-3-1
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Лудогорец
Карабах

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.33
Дуа Квадво 2 (1) 0.33
Рик 1 0.17
Кайо Ранхел 1 0.17
Витри Аслак Фонн 1 0.17
Алмейда Динис 1 0.17
Неделев Тодор 1 (1) 0.17
Сон 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 6 1.5
Байрамов Турал 1 0.25
Бензия Яссин 1 0.25
Андраде Леандро 1 0.25
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 1
Вердон Оливье 2 0
Недялков Антон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниньо VI 1 0
Ромао Жулио 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Лудогорец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0
Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4

Результаты матчей

Лудогорец
Карабах

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Патрик Андраде нарушил правила п борьбе за мяч на половине поля соперника против Педринью. 
  • 39'
    Разбилась у нас игра на отрезки из-за пауз, что конечно же работает на "Лудогорец". 
  • 38'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, но Симоне Созда вполне может добавить довольно много времени. 
  • Замена
    37'
    В составе "Карабаха" произошла вторая вынужденная замена за тайм. Вместо Марко Янковича на поле вышел Патрик Андраде. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Теперь уже повреждение у "Карабаха" получил Марко Янкович. Партнёры по команде показали, что нужна замена. 
  • Судья
    35'
    Зубир в борьбе с Соном у левого угла штрафной площади оказался на газоне, Симоне Созда показал, что нарушение правила не было. 
  • 34'
    Зубир с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Недялков головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    33'
    В составе "Карабаха" произошла замена. Вместо Марко Вешовича на поле вышел Матеус Силва. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Вешович в борьбе за мяч на своей половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Карабаха" и показали, что нужна замена. 
  • Желтая карточка
    31'
    Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Бахлул схватил за корпус активного Дуа. 
  • 30'
    Бонманн неудачно выбил мяч из штрафной площади на правый фланг, мяч в итоге улетел в аут. При этом, голкипер "Лудогорца" в основном ногами играет очень неплохо. 
  • Судья
    29'
    Дал Симоне Созда небольшую паузу футболистам. Игроки "Лудогорца" и "Карабаха" могут перевести дух, в Разграде сегодня даже вечером очень душно. 
  • 28'
    Янкович из центра поля сделал слишком сильный заброс на ход Вешовичу по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля. 
  • 27'
    Зубир пробил по воротам от левого угла штрафной площади, мяч попал в защитника болгарского клуба. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Дуарте в центре поля нарушил правила против Ромао. Игроки "Карабаха" максимально быстро разыграли стандарт. 
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    • 25'
      Рик едва не перехватил мяч в центре поля и не убежал в контратаку по левому флангу, но всё же Рик слишком сильно пробросил мяч, он в итоге улетел в аут. 
    • 24'
      До двух мячей упрочил своё преимущество "Лудогорец". Вновь болгарский клуб теперь уже может пробовать играть от соперника и ловить "Карабах" на контратаках. 
    • Пенальти
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Дуа!!! Квадво Дуа с "точки" уверенно пробил под перекладину по центру и оформил дубль. Бунтиц в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти назначается в ворота "Карабаха"! Бунтиц при попытке не дать пробить по воротам Руану попал кулаком по лицу сопернику, Симоне Созда посмотрел повторы момента и в итоге указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      21'
      Симоне Созда послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Руан по итогам прошлого эпизода получил повреждение. Вышли на поле врачи "Лудогорца", пауза в игре. 
    • Опасный момент
      19'
      Очень сильно суетятся защитники "Карабаха" в своей штрафной площади, Ромао под давлением Руана сделал пас назад Бунтица к линии вратарской и подставил своего голкипера, Фабиян пнул мяч в соперника и далее не позволил Руану пробить по воротам, после этого уже и защитники "Карабаха" помогли отбиться своему голкиперу. 
    • 18'
      Сон со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Карабаха" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Бензия на левой половине поля нарушил правила против Дуарте. "Лудогорец" заработал довольно неплохой стандарт. 
    • 16'
      Жуниньо попытался сам по центру убежать в штрафную площадь, но в итоге в окружении соперников форвард "Карабаха" потерял мяч. 
    • 15'
      Быстрый размен голами получился у нас в Болгарии в этот вечер. Пока что игра у нас продолжает идти на три исхода, как и в первой встрече. 
    • 14'
      С правого фланга последовала подача во вратарскую от Вешовича, Бонманн грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Дуа!!! Сон со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Пётровски головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Дуа не смог головой пробить по воротам, мяч оказался на правом углу вратарской, Алмейда головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже после отскока Дуа из вратарской всё же отправил мяч в сетку. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Ромао в центре поля огрел по ногам Руана. Игроки "Лудогорца" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Андраде перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Алмейды. 
    • 10'
      После быстрого гола "Карабах" также немного успокоился, всё же играть весь матч первым номером довольно тяжело. 
    • 9'
      Бензия отправился прессинговать Бонманна к левому углу вратарской, голкипер "Лудогорца" сыграл без ошибок и в итоге спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • 8'
      Не получится "Лудогорцу" по играть по счёту в этот вечер, нужно болгарскому клубу и при своих болельщиках показывать силу атаки, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Жуниньо!!! Игроки болгарского клуба сами себе привезли гол на ровном месте, Вердон в центре поля подарил мяч Жуниньо, Жуниньо в итоге убежал по центру один на один с Бонманном, а затем уверенно пробил под правую штангу. 
    • 6'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Лудогорца", Бонманн немного размялся при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Ромао в центре поля нарушил правила против Пётровски. Игроки "Лудогорца" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      "Карабах" сразу же забрал мяч под свой контроль, но "Лудогорец" как раз готов играть на контратаках в этот вечер. 
    • 3'
      Вешович при проходе по правому флангу в борьбе с Риком оказался на газоне, на этот раз Симоне Созда показал, что игрок болгарского клуба действовал в рамках правил. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Педриньо в центре поля нарушил правила против Янковича. Игроки "Карабаха" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и упорная битва за право продолжить битву в Лиге чемпионов на осеннюю часть турнира. "Карабаху" конечно же нужно стараться по большей части играть первым номером, команду из Азербайджана в этот вечер устроит только победа, да и должна она быть как минимум с разницей в два мяча, чтобы избежать дополнительного времени. 
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    Где смотреть матч Лудогорец 2:1 Карабах онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Карабах

    Исход игры
    Лудогорец
    39.9% (75)
    Ничья
    16% (30)
    Карабах
    44.1% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.19% (58)
    Меньше
    60.81% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    55.41% (82)
    Нет
    44.59% (66)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    22.3% (42)
    0:2 Карабах
    20.7% (39)
    1:1 Ничья
    13.3% (25)
    2:0 Лудогорец
    6.9% (13)
    1:0 Лудогорец
    5.3% (10)
    1:2 Карабах
    3.7% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
    3:1 Лудогорец
    1.6% (3)
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