Зубир с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Недялков головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Зубир в борьбе с Соном у левого угла штрафной площади оказался на газоне, Симоне Созда показал, что нарушение правила не было.

Теперь уже повреждение у "Карабаха" получил Марко Янкович. Партнёры по команде показали, что нужна замена.

В составе "Карабаха" произошла вторая вынужденная замена за тайм. Вместо Марко Янковича на поле вышел Патрик Андраде.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, но Симоне Созда вполне может добавить довольно много времени.

Разбилась у нас игра на отрезки из-за пауз, что конечно же работает на "Лудогорец".

Патрик Андраде нарушил правила п борьбе за мяч на половине поля соперника против Педринью.

Зубир пробил по воротам от левого угла штрафной площади, мяч попал в защитника болгарского клуба.

Янкович из центра поля сделал слишком сильный заброс на ход Вешовичу по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля.

Дал Симоне Созда небольшую паузу футболистам. Игроки "Лудогорца" и "Карабаха" могут перевести дух, в Разграде сегодня даже вечером очень душно.

Бонманн неудачно выбил мяч из штрафной площади на правый фланг, мяч в итоге улетел в аут. При этом, голкипер "Лудогорца" в основном ногами играет очень неплохо.

Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Бахлул схватил за корпус активного Дуа.

Вешович в борьбе за мяч на своей половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Карабаха" и показали, что нужна замена.

Жуниньо попытался сам по центру убежать в штрафную площадь, но в итоге в окружении соперников форвард "Карабаха" потерял мяч.

Бензия на левой половине поля нарушил правила против Дуарте. "Лудогорец" заработал довольно неплохой стандарт.

Сон со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Карабаха" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на правую половину поля.

Очень сильно суетятся защитники "Карабаха" в своей штрафной площади, Ромао под давлением Руана сделал пас назад Бунтица к линии вратарской и подставил своего голкипера, Фабиян пнул мяч в соперника и далее не позволил Руану пробить по воротам, после этого уже и защитники "Карабаха" помогли отбиться своему голкиперу.

Руан по итогам прошлого эпизода получил повреждение. Вышли на поле врачи "Лудогорца", пауза в игре.

Пенальти назначается в ворота "Карабаха"! Бунтиц при попытке не дать пробить по воротам Руану попал кулаком по лицу сопернику, Симоне Созда посмотрел повторы момента и в итоге указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Дуа!!! Квадво Дуа с "точки" уверенно пробил под перекладину по центру и оформил дубль. Бунтиц в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот.

До двух мячей упрочил своё преимущество "Лудогорец". Вновь болгарский клуб теперь уже может пробовать играть от соперника и ловить "Карабах" на контратаках.

Рик едва не перехватил мяч в центре поля и не убежал в контратаку по левому флангу, но всё же Рик слишком сильно пробросил мяч, он в итоге улетел в аут.

15' Быстрый размен голами получился у нас в Болгарии в этот вечер. Пока что игра у нас продолжает идти на три исхода, как и в первой встрече.

14' С правого фланга последовала подача во вратарскую от Вешовича, Бонманн грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Дуа!!! Сон со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Пётровски головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Дуа не смог головой пробить по воротам, мяч оказался на правом углу вратарской, Алмейда головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже после отскока Дуа из вратарской всё же отправил мяч в сетку.

12' Ромао в центре поля огрел по ногам Руана. Игроки "Лудогорца" тщательно готовятся к стандарту.

11' Андраде перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Алмейды.

10' После быстрого гола "Карабах" также немного успокоился, всё же играть весь матч первым номером довольно тяжело.

9' Бензия отправился прессинговать Бонманна к левому углу вратарской, голкипер "Лудогорца" сыграл без ошибок и в итоге спокойно выбил мяч в центр поля.

8' Не получится "Лудогорцу" по играть по счёту в этот вечер, нужно болгарскому клубу и при своих болельщиках показывать силу атаки, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов.

7' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Жуниньо!!! Игроки болгарского клуба сами себе привезли гол на ровном месте, Вердон в центре поля подарил мяч Жуниньо, Жуниньо в итоге убежал по центру один на один с Бонманном, а затем уверенно пробил под правую штангу.

6' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Лудогорца", Бонманн немного размялся при игре на выходе.

5' Ромао в центре поля нарушил правила против Пётровски. Игроки "Лудогорца" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' "Карабах" сразу же забрал мяч под свой контроль, но "Лудогорец" как раз готов играть на контратаках в этот вечер.

3' Вешович при проходе по правому флангу в борьбе с Риком оказался на газоне, на этот раз Симоне Созда показал, что игрок болгарского клуба действовал в рамках правил.

2' Педриньо в центре поля нарушил правила против Янковича. Игроки "Карабаха" не стали торопиться при розыгрыше мяча.