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Тур: 3. Стадион: .
Лудогорец
 
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Карабах
Прогнозы 54
Лудогорец 57.4% (31)
X 11.1% (6)
Карабах 31.5% (17)
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Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Карабах
3.35
3.50
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2.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Лудогорец
Карабах

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.4
Рик 1 0.2
Кайо Ранхел 1 0.2
Витри Аслак Фонн 1 0.2
Алмейда Динис 1 0.2
Неделев Тодор 1 (1) 0.2
Сон 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 5 1.67
Байрамов Турал 1 0.33
Бензия Яссин 1 0.33
Андраде Леандро 1 0.33
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 1
Вердон Оливье 2 0
Недялков Антон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниньо VI 1 0
Ромао Жулио 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Лудогорец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0
Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4

Результаты матчей

Лудогорец
Карабах

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 54
    Лудогорец 57.4% (31)
    X 11.1% (6)
    Карабах 31.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Карабах
    3.35
    3.50
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    Прогнозы на матч Лудогорец - Карабах

    Исход игры
    Лудогорец
    57.4% (31)
    Ничья
    11.1% (6)
    Карабах
    31.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (28)
    Нет
    46.15% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    33.3% (18)
    0:2 Карабах
    18.5% (10)
    2:0 Лудогорец
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    1:0 Лудогорец
    5.6% (3)
    1:2 Карабах
    3.7% (2)
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