☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Ференцварош
1:0
Первый тайм: 39'
Мидтьюлланн
0'
6' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
1:0
17' Гол
Сиссе Ибраим

Ход матча

6'
 
Аскилдсен Кристоффер
17'
Сиссе Ибраим
(Абу-Фани Мохаммад)
1:0
30'
 
Симсир Араль
Аскилдсен Кристоффер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 113
Ференцварош 73.5% (83)
X 18.6% (21)
Мидтьюлланн 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ференцварош
Ничья
Мидтьюлланн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
15
Абу-Фани
Мохаммад
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
8
Пешич
Александар
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
7
Франкулино
18
Букса
Адам
Ференцварош
4-2-3-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Ференцварош
Мидтьюлланн

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
4

Среднее время на гол

36
22

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.75
Захариассен Кристоффер 2 0.5
Маркиньос VI 1 (1) 0.25
Сиссе Ибраим 1 0.25
Ромменс Филипп 1 (1) 0.25
Пешич Александар 0 0
Рамирес Кристиан 0 0
Абу-Фани Мохаммад 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 2 0.5
Симсир Араль 1 0.25
Осорио Дарио 1 0.25
Букса Адам 1 0.25
Осман Диао 1 0.25
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль Гонсалес 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Маркиньос VI 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Габриэль Адам 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2
Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1

Результаты матчей

Ференцварош
Мидтьюлланн

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Стандарт на правом фланге заработали датчане. Андерссон выполнил заброс в дальнюю часть штрафной на Соренсена, который сделал скидку вдоль ворот, но Сиссе эту передачу прервал. 
  • Опасный момент
    38'
    ГОРЯЧО! Осорио получил отскок перед штрафной соперника и плотно пробил по воротам. Мяч по пути зацепил Макрекиса и прошёл рядом с левой штангой. Не факт, что Дибус на этот рикошет реагировал!
  • Угловой
    37'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Мидтьюлланна". Андерссон навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Траоре, головой выбивший мяч в центр поля. 
  • 36'
    Макрекис из глубины с правого фланга выполнил мягкий навес в дальнюю часть штрафной, Рауль Гонсалес выиграл верховое единоборство и пробил точно в руки Олафссону. 
  • Угловой
    35'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ференцвароша". Ромменс перспективно навесил в район дальней штанги, Олафссон вышел из ворот и кулаком выбил игровой снаряд. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Захариассен получил мяч перед штрафной соперника и выполнил шикарный разрезающий пас к левому углу вратарской на Абу-Фани, который готовился пробить по воротам с убойной позиции, но его в последний момент опередил Соренсен!
  • 33'
    Жуниньо прорвался вперёд по левой бровке и выполнил пас низом к штрафной хозяев, однако Букса до мяча добраться не сумел. Пока ничего в атаке не получается у "Мидтьюлланна". 
  • Замена
    32'
    Замена в составе "Мидтьюлланна". Вместо Аскилдсена на поле появился Симсир. 
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! Справились датчане с прострелом Макрекиса с правого фланга и вынесли мяч на Траоре, который с 22 метров пробил в левый нижний угол, но этот выстрел пришёл в руки Олафссону!
  • 30'
    Пешич выиграл борьбу у Диао в левой части штрафной и сделал скидку в центр на Захариассена, которому не хватило пары секунд, дабы добраться до этой передачи и с отличной позиции пробить по воротам. 
  • 29'
    Паскаль Янсен что-то очень активно объяснял двум центральным защитникам "Ференцвароша". Видимо, главный тренер венгерского коллектива требует, чтобы те быстрее начинали атаки. 
  • 28'
    Объявляет Гринфилд небольшую паузу. Отправляются футболисты попить водички, а также послушать главных тренеров, которые пользуются остановкой и дают указания своим подопечным. 
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Бен-Ромдане слева ворвался в штрафную гостей, сместился немного в центр, а затем пробил в район дальнего верхнего угла. Игровой снаряд пролетел рядом со штангой!
  • 26'
    Продолжают хозяева владеть большим территориальным преимуществом. Много времени венгры проводят с мячом на чужой половине поля, а при потере сразу же вступают в активный прессинг. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Букса неаккуратно вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Рауля Гонсалеса. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
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    • 24'
      К середине подобралась первая половина встречи. Футболисты "Ференцвароша" сделали половину дела и сумели отыграть один мяч. Думаю, что хозяева постараются до перерыва увеличить своё преимущество. 
    • 23'
      Продолжают хозяева оказывать серьёзное давление на ворота соперника. Макрекис с правого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной, но с этой передачей Андерссон сумел справиться. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Осорио по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его уверенно остановил Рамирес, после чего футболист "Мидтьюлланна" нарушил правила против соперника. 
    • 21'
      И ещё одна быстрая атака получилась у венгерского коллектива. Абу-Фани прорвался вперёд по левой бровке, сместился немного в центр, а затем с 23 метров пальнул мимо ближнего угла. 
    • 20'
      Аут на левом фланге заработали датчане. Соренсен далеко вбросил мяч в штрафную хозяев, игровой снаряд пришёл к Осорио, который от одиннадцатиметровой отметки толково пробить по воротам не сумел. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СИССЕ! Стандарт на левом фланге заработали венгры. Абу-Фани классно навесил в район дальней штанги на Сиссе, с первым ударом которого в упор справился Олафссон, а вот с добивания защитник "Ференцвароша" отправил снаряд в пустой створ!
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Абу-Фани от левого угла штрафной низом пробил в район дальнего угла, Олафссон сыграл неаккуратно и выронил мяч перед собой, но на добивании никого из хозяев не оказалось!
    • 17'
      Макрекис с правого фланга выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, Захариассен опередил Диао, но попасть по мячу у футболиста "Ференцвароша" не получилось. 
    • 16'
      Абу-Фани оказался с мячом в левой части штрафной гостей и выполнил скидку немного назад на Ромменса, который в одно касание с 25 метров пробил сильно левее намеченной цели. 
    • 15'
      Ромменс от правого угла штрафной сделал высокий навес в район дальней штанги, Соренсен действовал внимательно и головой мяч выбил. Продолжают давить венгры в стартовые минуты. 
    • 14'
      Соренсен с левого фланга из-за боковой далеко вбросил мяч в штрафную венгров, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось, и футболисты "Ференцвароша" выбили игровой снаряд. 
    • 13'
      Траоре с правого фланга сместился к центру штрафной и с левой ноги низом пробил по воротам, вот только эту попытку своевременно успел заблокировать Соренсен. 
    • 12'
      Букса зацепился за мяч в центральной части поля, а затем выполнил безадресный пас на правый фланг. Очень сложно в стартовые минуты приходится форварду "Мидтьюлланна", до которого снаряд практически не доходит. 
    • 11'
      Ромменс от левого угла штрафной со стандарта пробил по воротам, однако этот выстрел пришёлся в стенку. Продолжают атаковать венгры, которым важно быстро открыть счёт в матче. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Абу-Фани получил мяч на левом фланге атаки и активно рвался к штрафной, но его грубым приёмом остановил Мартинес. Право на перспективный стандарт получают венгры. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали венгры. Ромменс с правого фланга выполнил классный навес в центр вратарской, Рауль Гонсалес здорово открылся, но головой пробил рядом с левой штангой!
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Аскилдсен наказан предупреждением в составе "Мидтьюлланна". Траоре получил мяч на чужой половине поля, а футболист гостей грубо ударил его сзади по ногам. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Рамирес пытался вынести игровой снаряд из своей штрафной, но его в спину подтолкнул Мартинес. Неплохой отрезок в исполнении гостей, которые серьёзно насели на ворота "Ференцвароша". 
    • 6'
      Стандарт на чужой половине поля заработали датчане на правом фланге. Андерссон мягко навесил в район одиннадцатиметровой отметки, однако с этой передачей хозяева спокойно справились. 
    • 5'
      И ещё одна острая атака в исполнении "Ференцвароша"! Траоре по правому флангу подключил к эпизоду Макрекиса, который от края штрафной прострелил в центр, но эту передачу прервал Соренсен. 
    • Судья
      4'
      Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Траоре справа ворвался в штрафную и попытался сместиться в центр, но его ударил по ноге Жуниньо. Рефери никак на это падение не отреагировал. 
    • 3'
      Напомню, что первая встреча завершилась победой "Мидтьюлланна" со счётом 2-0. Мячи в составе датской команды забили Букса и Франкулино. Очень непростая задача сегодня стоит перед венгерским коллективом. 
    • 2'
      Футболисты "Ференцвароша" вышли на эту встречу в бело-зелёном комплекте формы, гости играют в красной форме. Ворота Дибуса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Мидтьюлланна". 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Мидтьюлланн

    Исход игры
    Ференцварош
    73.5% (83)
    Ничья
    18.6% (21)
    Мидтьюлланн
    8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (82)
    Нет
    24.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    45.1% (51)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    2:0 Ференцварош
    11.5% (13)
    1:0 Ференцварош
    10.6% (12)
    1:2 Мидтьюлланн
    3.5% (4)
    3:2 Ференцварош
    1.8% (2)
    3:1 Ференцварош
    1.8% (2)
    1:3 Мидтьюлланн
    1.8% (2)
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