Жуниньо прорвался вперёд по левой бровке и выполнил пас низом к штрафной хозяев, однако Букса до мяча добраться не сумел. Пока ничего в атаке не получается у "Мидтьюлланна".

ОПАСНО! Захариассен получил мяч перед штрафной соперника и выполнил шикарный разрезающий пас к левому углу вратарской на Абу-Фани, который готовился пробить по воротам с убойной позиции, но его в последний момент опередил Соренсен!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ференцвароша". Ромменс перспективно навесил в район дальней штанги, Олафссон вышел из ворот и кулаком выбил игровой снаряд.

Макрекис из глубины с правого фланга выполнил мягкий навес в дальнюю часть штрафной, Рауль Гонсалес выиграл верховое единоборство и пробил точно в руки Олафссону.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Мидтьюлланна". Андерссон навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Траоре, головой выбивший мяч в центр поля.

ГОРЯЧО! Осорио получил отскок перед штрафной соперника и плотно пробил по воротам. Мяч по пути зацепил Макрекиса и прошёл рядом с левой штангой. Не факт, что Дибус на этот рикошет реагировал!

Стандарт на правом фланге заработали датчане. Андерссон выполнил заброс в дальнюю часть штрафной на Соренсена, который сделал скидку вдоль ворот, но Сиссе эту передачу прервал.

Букса неаккуратно вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Рауля Гонсалеса. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

Продолжают хозяева владеть большим территориальным преимуществом. Много времени венгры проводят с мячом на чужой половине поля, а при потере сразу же вступают в активный прессинг.

МОМЕНТ! Бен-Ромдане слева ворвался в штрафную гостей, сместился немного в центр, а затем пробил в район дальнего верхнего угла. Игровой снаряд пролетел рядом со штангой!

Объявляет Гринфилд небольшую паузу. Отправляются футболисты попить водички, а также послушать главных тренеров, которые пользуются остановкой и дают указания своим подопечным.

Паскаль Янсен что-то очень активно объяснял двум центральным защитникам "Ференцвароша". Видимо, главный тренер венгерского коллектива требует, чтобы те быстрее начинали атаки.

Пешич выиграл борьбу у Диао в левой части штрафной и сделал скидку в центр на Захариассена, которому не хватило пары секунд, дабы добраться до этой передачи и с отличной позиции пробить по воротам.

ОПАСНО! Справились датчане с прострелом Макрекиса с правого фланга и вынесли мяч на Траоре, который с 22 метров пробил в левый нижний угол, но этот выстрел пришёл в руки Олафссону!

Ромменс от правого угла штрафной сделал высокий навес в район дальней штанги, Соренсен действовал внимательно и головой мяч выбил. Продолжают давить венгры в стартовые минуты.

Абу-Фани оказался с мячом в левой части штрафной гостей и выполнил скидку немного назад на Ромменса, который в одно касание с 25 метров пробил сильно левее намеченной цели.

Макрекис с правого фланга выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, Захариассен опередил Диао, но попасть по мячу у футболиста "Ференцвароша" не получилось.

ОПАСНО! Абу-Фани от левого угла штрафной низом пробил в район дальнего угла, Олафссон сыграл неаккуратно и выронил мяч перед собой, но на добивании никого из хозяев не оказалось!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СИССЕ! Стандарт на левом фланге заработали венгры. Абу-Фани классно навесил в район дальней штанги на Сиссе, с первым ударом которого в упор справился Олафссон, а вот с добивания защитник "Ференцвароша" отправил снаряд в пустой створ!

Аут на левом фланге заработали датчане. Соренсен далеко вбросил мяч в штрафную хозяев, игровой снаряд пришёл к Осорио, который от одиннадцатиметровой отметки толково пробить по воротам не сумел.

И ещё одна быстрая атака получилась у венгерского коллектива. Абу-Фани прорвался вперёд по левой бровке, сместился немного в центр, а затем с 23 метров пальнул мимо ближнего угла.

Осорио по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его уверенно остановил Рамирес, после чего футболист "Мидтьюлланна" нарушил правила против соперника.

Продолжают хозяева оказывать серьёзное давление на ворота соперника. Макрекис с правого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной, но с этой передачей Андерссон сумел справиться.

К середине подобралась первая половина встречи. Футболисты "Ференцвароша" сделали половину дела и сумели отыграть один мяч. Думаю, что хозяева постараются до перерыва увеличить своё преимущество.

14' Соренсен с левого фланга из-за боковой далеко вбросил мяч в штрафную венгров, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось, и футболисты "Ференцвароша" выбили игровой снаряд.

13' Траоре с правого фланга сместился к центру штрафной и с левой ноги низом пробил по воротам, вот только эту попытку своевременно успел заблокировать Соренсен.

12' Букса зацепился за мяч в центральной части поля, а затем выполнил безадресный пас на правый фланг. Очень сложно в стартовые минуты приходится форварду "Мидтьюлланна", до которого снаряд практически не доходит.

11' Ромменс от левого угла штрафной со стандарта пробил по воротам, однако этот выстрел пришёлся в стенку. Продолжают атаковать венгры, которым важно быстро открыть счёт в матче.

10' Абу-Фани получил мяч на левом фланге атаки и активно рвался к штрафной, но его грубым приёмом остановил Мартинес. Право на перспективный стандарт получают венгры.

9' ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали венгры. Ромменс с правого фланга выполнил классный навес в центр вратарской, Рауль Гонсалес здорово открылся, но головой пробил рядом с левой штангой!

8' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Аскилдсен наказан предупреждением в составе "Мидтьюлланна". Траоре получил мяч на чужой половине поля, а футболист гостей грубо ударил его сзади по ногам.

7' Рамирес пытался вынести игровой снаряд из своей штрафной, но его в спину подтолкнул Мартинес. Неплохой отрезок в исполнении гостей, которые серьёзно насели на ворота "Ференцвароша".

6' Стандарт на чужой половине поля заработали датчане на правом фланге. Андерссон мягко навесил в район одиннадцатиметровой отметки, однако с этой передачей хозяева спокойно справились.

5' И ещё одна острая атака в исполнении "Ференцвароша"! Траоре по правому флангу подключил к эпизоду Макрекиса, который от края штрафной прострелил в центр, но эту передачу прервал Соренсен.

4' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Траоре справа ворвался в штрафную и попытался сместиться в центр, но его ударил по ноге Жуниньо. Рефери никак на это падение не отреагировал.

3' Напомню, что первая встреча завершилась победой "Мидтьюлланна" со счётом 2-0. Мячи в составе датской команды забили Букса и Франкулино. Очень непростая задача сегодня стоит перед венгерским коллективом.

2' Футболисты "Ференцвароша" вышли на эту встречу в бело-зелёном комплекте формы, гости играют в красной форме. Ворота Дибуса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.