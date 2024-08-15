Тур: 3. Стадион: Сомбатхей Халадаш.
3:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРасимавичюс Рокас
1:0
45' ГолПерец Дор
47' Желтая карточкаПаласиос-Мартинес Федерико
2:0
54' ГолДавида Ошер
59' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
64' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
3:0
70' ГолДжехезкель Сагив
75' Желтая карточкаДавидзаде Офир
90'+4
Ход матча
45'
1:0
54'
2:0
59'
64'
70'
3:0
75'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
33
Лейоус
Гишам
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
20 Henry Addo
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
17 Лукшиц НоюсНападающий
-
36 Мбо НоэльНападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Паневежис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|2
|1
|Джехезкель Сагив
|1
|0.5
|Тургеман Дор
|1
|0.5
|Давида Ошер
|1
|0.5
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.5
|Дьенг Шейку
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Tyrese Asante
|1
|0
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос-Мартинес Федерико
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Расимавичюс Рокас
|1
|0
|Чадженович Йован
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Жальгирис 0:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3
Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Паневежис
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Паневежис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 Паневежис
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
97.2% (105)
Ничья
0.9% (1)
Паневежис
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.19% (43)
Меньше
59.81% (64)
Обе команды забьют
Да
27.1% (29)
Нет
72.9% (78)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
52.8% (57)
2:1 Маккаби Тель-Авив
17.6% (19)
3:0 Маккаби Тель-Авив
11.1% (12)
3:1 Маккаби Тель-Авив
8.3% (9)
1:0 Маккаби Тель-Авив
5.6% (6)
4:0 Маккаби Тель-Авив
1.9% (2)
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