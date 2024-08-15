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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
3:0
Конец матча
Паневежис
0'
19' Желтая карточка
Расимавичюс Рокас
1:0
45' Гол
Перец Дор
47' Желтая карточка
Паласиос-Мартинес Федерико
2:0
54' Гол
Давида Ошер
59' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
64' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
3:0
70' Гол
Джехезкель Сагив
75' Желтая карточка
Давидзаде Офир
90'+4

Ход матча

19'
 
Расимавичюс Рокас
45'
Перец Дор
1:0
46'
 
Мазань Роберт
Карвацкий Андрей
46'
 
Велюлис Эрнестас
Лукас Де Вега
47'
 
Паласиос-Мартинес Федерико
54'
Давида Ошер
(Тургеман Дор)
2:0
59'
Ван Оверем Йорис
 
61'
 
Дьенг Шейку
Сарпонг Джеффри
61'
 
Горобцов Николас
Беншаиб Амин
61'
 
Мбо Ноэль
Гуссиос Сиверт
63'
Henry Addo
Лейоус Гишам
 
63'
Шахар Идо
Каничовски Габи
 
63'
Сиссоко Иссуф
Ван Оверем Йорис
 
64'
Джехезкель Сагив
 
70'
Джехезкель Сагив
3:0
74'
Битон Нир
Джехезкель Сагив
 
74'
Захави Эран
Тургеман Дор
 
75'
Давидзаде Офир
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 108
Маккаби Тель-Авив 97.2% (105)
X 0.9% (1)
Паневежис 1.9% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Машпати
Рои
29
Джехезкель
Сагив
5
Нахмиас
Идан
13
Шломо
Раз
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
9
Тургеман
Дор
33
Лейоус
Гишам
1
Черняускас
Витаутас
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
97
Карвацкий
Андрей
20
Чадженович
Йован
10
Лукас
Де
Вега
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
9
Беншаиб
Амин
23
Сарпонг
Джеффри
28
Гуссиос
Сиверт
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Паневежис
4-1-4-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Паневежис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 2 1
Джехезкель Сагив 1 0.5
Тургеман Дор 1 0.5
Давида Ошер 1 0.5
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуссиос Сиверт 1 0.5
Дьенг Шейку 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Tyrese Asante 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос-Мартинес Федерико 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Расимавичюс Рокас 1 0
Чадженович Йован 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Жальгирис 0:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3
Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Паневежис

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Перец Дор бьет в цель!
    • 19'
      Расимавичюс Рокас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haladas Sportkomplexum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Маккаби Тель-Авив 97.2% (105)
    X 0.9% (1)
    Паневежис 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 Паневежис

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    97.2% (105)
    Ничья
    0.9% (1)
    Паневежис
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.19% (43)
    Меньше
    59.81% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    27.1% (29)
    Нет
    72.9% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    52.8% (57)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    17.6% (19)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    11.1% (12)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    8.3% (9)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    5.6% (6)
    4:0 Маккаби Тель-Авив
    1.9% (2)
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