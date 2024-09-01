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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
40' Желтая карточка
Кардона Томас
44' Желтая карточка
Грегоре
48' Желтая карточка
Эркулес
52' Желтая карточка
Juan Pablo Vojvoda
72' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
1:0
73' Гол
Хесус Игорь
90' Желтая карточка
Аугусто Педро
90' Желтая карточка
Марсал Фернандо
2:0
90' Гол
Хесус Игорь
90' Желтая карточка
Наварро Кевин
90'+7
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Хесус
Игорь
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
26
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
21
Moises
Vieira
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КН
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.16
Энрике Луис IX 4 (1) 0.16
Соарес Франсиско 4 (2) 0.16
Cuiabano 4 0.16
Хесус Игорь 4 0.16
Сантос Жуниор 3 0.12
Данило Барбоза 3 0.12
Баштуш Бартоломеу 3 0.12
Понте Матео 3 0.12
Эдуардо Карлос II 2 0.08
Мартинс Матеус 2 0.08
Ромеро Оскар 1 (1) 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Kaue 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Lucas Halter 1 0.04
Jacob Montes 1 0.04
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0
Грегоре 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.33
Почеттино Томас 4 0.17
Лопес Брено 4 0.17
Renato Kayzer 3 (1) 0.13
Пикашу Яго 2 0.08
Эркулес 1 0.04
Мачука Иманоль 1 0.04
Moises Vieira 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Грегоре 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Marlon Freitas 5 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Lucas Halter 4 0
Cuiabano 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Понте Матео 3 0
Че Че 1 1
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Жорж Артур 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эркулес 6 2
Бритес Эмануэль 6 1
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Пикашу Яго 5 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Саша Лукас 2 0
Juan Pablo Vojvoda 2 0
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Велисон Хосе 1 0
Тинга I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Форталеза Сеара
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

16
19
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Форталеза Сеара
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
18%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
22%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
4
19%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

43
28
14 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
8
19%
5
18%
1-15
3
7%
6
21%
16-30
3
7%
5
18%
31-45
8
19%
4
14%
46-60
8
19%
5
18%
61-75
13
30%
3
11%
76-90

Пропущено

24
24
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
6
25%
4
17%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
8
33%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
6
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:2
4 раза 17%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
5
7
6
1.5
4
7
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
19
5
12
13
1.5
8
16
4
21
2.5
3
21
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 24 11 5 8 31 - 25 38
8.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
9.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
5.
Крузейро
 11 8 2 1 20 - 7 26
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
15.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Moises Vieira уходит с поля. Пикашу Яго выходит вместо него
    • 64'
      Понте Матео уходит с поля. Че Че выходит вместо него
    • 64'
      Эркулес уходит с поля. Аугусто Педро выходит вместо него
    • 52'
      Хуан Пабло Войвода получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Эркулес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Куябано уходит с поля. Марсал Фернандо выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Форталеза Сеара онлайн

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