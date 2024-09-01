Тур: 25.
2:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаКардона Томас
44' Желтая карточкаГрегоре
48' Желтая карточкаЭркулес
52' Желтая карточкаJuan Pablo Vojvoda
72' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
1:0
73' ГолХесус Игорь
90' Желтая карточкаАугусто Педро
90' Желтая карточкаМарсал Фернандо
2:0
90' ГолХесус Игорь
90' Желтая карточкаНаварро Кевин
90'+7
Ход матча
40'
44'
48'
64'
64'
73'
1:0
78'
90'
90'
90'
2:0
90'
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
26
Лопес
Брено
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеЗащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
-
33 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.16
|Энрике Луис IX
|4 (1)
|0.16
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.16
|Cuiabano
|4
|0.16
|Хесус Игорь
|4
|0.16
|Сантос Жуниор
|3
|0.12
|Данило Барбоза
|3
|0.12
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.12
|Понте Матео
|3
|0.12
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.08
|Мартинс Матеус
|2
|0.08
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.33
|Почеттино Томас
|4
|0.17
|Лопес Брено
|4
|0.17
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.13
|Пикашу Яго
|2
|0.08
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Moises Vieira
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Marlon Freitas
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эркулес
|6
|2
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Пикашу Яго
|5
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Форталеза Сеара
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
16
19
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Форталеза Сеара
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
18%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
22%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
4
19%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
1
5%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
43
28
14 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
8
19%
5
18%
1-15
3
7%
6
21%
16-30
3
7%
5
18%
31-45
8
19%
4
14%
46-60
8
19%
5
18%
61-75
13
30%
3
11%
76-90
Пропущено
24
24
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
6
25%
4
17%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
8
33%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
6
25%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:2
4 раза 17%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
49
39
310
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
65
76
47
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
195
1213
816
421
321
322
124
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7