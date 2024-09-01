Первый тайм

11' Гости продолжают искать подходы к чужой штрафной, но найти дорожку не получается - оборонительные редуты прочны.

10' Кулушевски перехватил мяч, оказался перед штрафной, но продвигаться не стал, потому что боковой арбитр поднял флажок - офсайд.

9' "Тоттенхэм" решил попытать счастье на правом фланге, облизал немного периметр, а после этого сместил вектор атаки на противоположный фланг. До штрафной пока не дошли.

8' Барнс сейчас получил мяч слева, не стал входить в штрафную, а пробил, подработав себе мяч. Пролетело рядом с углом ворот! Опаснейший и очень красивый момент!

7' Отбились после подачи корнера гости. Пошла атака "Ньюкасла" вторым темпом правым флангом, откуда Исак выполнял навес, но мяч немного свалился у него с ноги, попав в перекладину.

6' Ещё одну атаку левым флангом разгоняли "чёрно-белые", в ходе которой Барнс старался резать угол и врываться в штрафную площадку, но Дрэгушин в подкате отбил мяч на угловой.