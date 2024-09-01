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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 12'
Тоттенхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 123
Ньюкасл 22% (27)
X 48.8% (60)
Тоттенхэм 29.3% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Тоттенхэм
4.00
4.10
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2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
33
Бёрн
Дэн
17
Крафт
Эмиль
25
Келли
Ллойд
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
6
Дрэгушин
Раду
17
Ромеро
Кристиан
13
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
10
Мэддисон
Джеймс
8
Биссума
Ив
28
Одоберт
Уилсон
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
Ньюкасл
4-3-3
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

33 матча

39.4%
12.1%
48.5%
13 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.76

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

64
46

Голов в среднем за матч

1.94
1.39

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоэлинтон 1 0.33
Гордон Энтони 1 0.33
Исак Александр 0 0
Барнс Харви 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.67
Биссума Ив 1 0.33
Ромеро Кристиан 1 0.33
Порро Педро 1 0.33
Мэддисон Джеймс 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Ван де Вен Микки 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 0 1
Жоэлинтон 1 0
Холл Льюис 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0
Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2
К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Челси
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Челси
 0:0 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Гости продолжают искать подходы к чужой штрафной, но найти дорожку не получается - оборонительные редуты прочны. 
  • Офсайд
    10'
    Кулушевски перехватил мяч, оказался перед штрафной, но продвигаться не стал, потому что боковой арбитр поднял флажок - офсайд.
  • 9'
    "Тоттенхэм" решил попытать счастье на правом фланге, облизал немного периметр, а после этого сместил вектор атаки на противоположный фланг. До штрафной пока не дошли. 
  • Опасный момент
    8'
    Барнс сейчас получил мяч слева, не стал входить в штрафную, а пробил, подработав себе мяч. Пролетело рядом с углом ворот! Опаснейший и очень красивый момент!
  • Штанга
    7'
    Отбились после подачи корнера гости. Пошла атака "Ньюкасла" вторым темпом правым флангом, откуда Исак выполнял навес, но мяч немного свалился у него с ноги, попав в перекладину.
  • Угловой
    6'
    Ещё одну атаку левым флангом разгоняли "чёрно-белые", в ходе которой Барнс старался резать угол и врываться в штрафную площадку, но Дрэгушин в подкате отбил мяч на угловой.
  • 5'
    Левым флангом быструю атаку развернули игроки "Ньюкасла", откуда последовала прострельная передача вдоль ворот, но там надёжно на перехвате отыграл Викарио.
  • 4'
    С правого фланга диагональная подача последовала к линии штрафной площади хозяев, но там Крафт надёжно отработал, головой сбросив мяч в руки Поупу.
  • 3'
    На своей половине поля принялись пасоваться "сороки". Футболисты "Тоттенхэма" оказывают яростный коллективный прессинг, едва не заставив соперников совершить грубую ошибку.
  • Травма, повреждение
    2'
    Стартовый сумбур на первых секундах встречи присутствует, в середине поля сразу много беготни и жёстких стыков. Гимараэс уже успел получить небольшое повреждение.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.8% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Ньюкасл
21.6% (27)
Ничья
49.6% (62)
Тоттенхэм
28.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (46)
1:2 Тоттенхэм
20.8% (26)
2:1 Ньюкасл
12% (15)
2:2 Ничья
7.2% (9)
1:0 Ньюкасл
4% (5)
0:1 Тоттенхэм
2.4% (3)
3:2 Ньюкасл
1.6% (2)
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