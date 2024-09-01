Первый тайм

8' Ричардс бросил аут в районе центра поля. Хьюз ускорился за передачей по флангу, но за мячом не успел.

7' Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Камада на газоне. Кукурелья правила нарушил.

6' Катают мяч в обороне подопечные Энцо Мареска, перевод на левый край, Кукурелья не сумел разогнать атаку "Челси", отдав мяч сопернику. Гехи осматривается для начала своей атаки.

5' Передача на Кукурелья, который отыграл назад на Фофана. С правой ноги он же на правый край на Мадуэке выдал передачу.

4' Низкая подача Палмера, без особых проблем отбиваются гости.

3' Нету на газоне, наступил ему на ногу Хьюз, а следом сбил с ног Камада. Рефери нарушение правил назначил. Подача от Палмера будет с левого фланга атаки "синих".