Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
11.25 Точный счёт – 3:1
-
-
-
-
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
42 Родни Кайден
-
-
-
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Кристал Пэлас
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
83.3%
16.7%
20 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадуэке Нони
|3
|1
|Палмер Коул
|1
|0.33
|Джексон Николас
|1
|0.33
|Фелиш Жоау
|1
|0.33
|Нету Педру
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Челси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2
Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Результаты матчей
Челси
Кристал Пэлас
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:6
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Челси
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Мадуэке Нони
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2 (1)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
11.25 Точный счёт – 3:1
-
-
-
-
Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Кристал Пэлас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
2:1 Челси
34.4% (42)
2:0 Челси
26.2% (32)
3:1 Челси
11.5% (14)
1:0 Челси
7.4% (9)
3:0 Челси
4.1% (5)
3:2 Челси
1.6% (2)
4:1 Челси
1.6% (2)
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