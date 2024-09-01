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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Челси
0:0
Первый тайм: 8'
Кристал Пэлас
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 122
Челси 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Кристал Пэлас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Кристал Пэлас
1.72
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5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
7
Нету
Педру
15
Джексон
Николас
1
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
6
Гехи
Марк
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
Челси
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

83.3%
16.7%
20 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадуэке Нони 3 1
Палмер Коул 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Фелиш Жоау 1 0.33
Нету Педру 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 1 0
Палмер Коул 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Челси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2
Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Челси
Кристал Пэлас

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:6
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Челси
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Челси
 0:0 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
     Ричардс бросил аут в районе центра поля.  Хьюз ускорился за передачей по флангу, но за мячом не успел. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Камада на газоне. Кукурелья правила нарушил. 
  • 6'
    Катают мяч в обороне подопечные Энцо Мареска, перевод на левый край, Кукурелья не сумел разогнать атаку "Челси", отдав мяч сопернику. Гехи осматривается для начала своей атаки. 
  • 5'
    Передача на Кукурелья, который отыграл назад на Фофана. С правой ноги он же на правый край на Мадуэке выдал передачу. 
  • 4'
    Низкая подача Палмера, без особых проблем отбиваются гости. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Нету на газоне, наступил ему на ногу Хьюз, а следом сбил с ног  Камада. Рефери нарушение правил назначил. Подача от Палмера будет с левого фланга атаки "синих".
  • 2'
     Матета рвался к мячу по левому краю, немного его опередил Гюсто. Отыграл он назад на Санчеса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Челси
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Кристал Пэлас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
2:1 Челси
34.4% (42)
2:0 Челси
26.2% (32)
3:1 Челси
11.5% (14)
1:0 Челси
7.4% (9)
3:0 Челси
4.1% (5)
3:2 Челси
1.6% (2)
4:1 Челси
1.6% (2)
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