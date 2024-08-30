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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Челси
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 47
Челси 100% (47)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Челси
Кристал Пэлас

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

83.3%
16.7%
20 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадуэке Нони 3 1.5
Палмер Коул 1 0.5
Джексон Николас 1 0.5
Фелиш Жоау 1 0.5
Нету Педру 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 1 0
Палмер Коул 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Челси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2
Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Челси
Кристал Пэлас

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:6
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 21 минуту.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 47
    Челси 100% (47)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
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    Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    32.7% (16)
    2:1 Челси
    28.6% (14)
    3:1 Челси
    12.2% (6)
    3:0 Челси
    4.1% (2)
    4:1 Челси
    4.1% (2)
    1:0 Челси
    4.1% (2)
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    Челси
    Кристал Пэлас
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