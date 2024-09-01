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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Хайденхайм
2:0
Второй тайм: 58'
Аугсбург
0'
1:0
9' Пенальти
Ваннер Пауль
2:0
30' Гол
Leo Scienza

Ход матча

9'
Ваннер Пауль
1:0
30'
Leo Scienza
2:0
41'
Кербер Лука
Малони Леннард
 
46'
 
Вольф Мариус
Педерсен Мадс
46'
 
Варгас Рубен
Йенсен Фредрик

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 138 Количество передач 274
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 119
Хайденхайм 55.5% (66)
X 26.1% (31)
Аугсбург 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Аугсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Leo
Scienza
18
Пирингер
Марвин
22
Лабрович
Недилько
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
13
Яннулис
Димитрис
18
Брайтхаупт
Тим
8
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
24
Йенсен
Фредрик
21
Титц
Филлип
9
Эссанд
Самюэль
Хайденхайм
4-2-3-1
Аугсбург
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Аугсбург

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:5
ТМК
2:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваннер Пауль 2 (1) 1
Шёппнер Ян 1 0.5
Leo Scienza 1 0.5
Хонзак Матиас 0 0
Пирингер Марвин 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реджбекай Элвис 1 0.5
Эссанд Самюэль 1 0.5
Титц Филлип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Энгельс Арне 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0
ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Аугсбург

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15.
Аугсбург
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аугсбург
 0:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Байер Л Вирц Флориан 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
РБ Лейпциг Опенда Лои 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Вольфсбург Зесигер Седрик 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Хайденхайм 55.5% (66)
    X 26.1% (31)
    Аугсбург 18.5% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Аугсбург
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    55.5% (66)
    Ничья
    26.1% (31)
    Аугсбург
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    1:0 Хайденхайм
    11.8% (14)
    1:2 Аугсбург
    10.9% (13)
    0:1 Аугсбург
    3.4% (4)
    2:0 Хайденхайм
    3.4% (4)
    3:2 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Хайденхайм
    Аугсбург
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