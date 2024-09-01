Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ваннер Пауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Удар от ворот произведет Хайденхайм

40' Матч возобновлен

40' Хайденхайм остается без одного игрока, потому что Малони Леннард уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

39' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Хайденхайм

38' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Хайденхайм

37' Хайденхайм остается без одного игрока, потому что Малони Леннард уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

37' Матч возобновлен

37' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Хайденхайм

34' Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали

30' Г О О О О Л - Лео Скиенца забивает ударом с левой ноги!

30' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Удар от ворот произведет Хайденхайм

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Йенсен Фредрик не смог попасть в створ ударом издали

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Яннулис Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Брайтхаупт Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Удар от ворот произведет Хайденхайм

16' Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали

14' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Брайтхаупт Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Аугсбург

12' Пирингер Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Г О О О О О Л - Ваннер Пауль из команды Хайденхайм забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Недилько Лабрович прыгнул не в ту сторону.

8' После проверки VAR судья изменил решение - Хайденхайм пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хайденхайм

7' Малони Леннард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля