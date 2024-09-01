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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Хайденхайм
4:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
9' Пенальти
Ваннер Пауль
2:0
30' Гол
Leo Scienza
45' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
67' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
3:0
69' Гол
Бек Адриан
69' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
4:0
73' Гол
Бройниг Максимилиан
90' Желтая карточка
Хонзак Матиас
90' Желтая карточка
Варгас Рубен
90'+5

Ход матча

9'
Ваннер Пауль
1:0
30'
Leo Scienza
2:0
41'
Кербер Лука
Малони Леннард
 
45'
 
Гоувелеув Джеффри
46'
 
Вольф Мариус
Педерсен Мадс
46'
 
Варгас Рубен
Йенсен Фредрик
59'
 
Мунье Стив
Титц Филлип
63'
 
Кёмюр Мерт
Брайтхаупт Тим
67'
 
Шлоттербек Кевен
69'
Бек Адриан
(Ваннер Пауль)
3:0
69'
 
Реджбекай Элвис
70'
Sirlord Conteh
Ваннер Пауль
 
70'
Бройниг Максимилиан
Пирингер Марвин
 
73'
Бройниг Максимилиан
(Sirlord Conteh)
4:0
74'
 
Якич Кристиян
Майер Арне
81'
Хонзак Матиас
Leo Scienza
 
81'
Зирслебен Тим
Бек Адриан
 
90'
Хонзак Матиас
 
90'
 
Варгас Рубен

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 297 Количество передач 523
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Хайденхайм 55.5% (66)
X 26.1% (31)
Аугсбург 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Leo
Scienza
18
Пирингер
Марвин
22
Лабрович
Недилько
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
13
Яннулис
Димитрис
18
Брайтхаупт
Тим
8
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
24
Йенсен
Фредрик
21
Титц
Филлип
9
Эссанд
Самюэль
Хайденхайм
4-2-3-1
Аугсбург
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Аугсбург

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:5
ТМК
2:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваннер Пауль 2 (1) 1
Бек Адриан 1 0.5
Бройниг Максимилиан 1 0.5
Шёппнер Ян 1 0.5
Leo Scienza 1 0.5
Хонзак Матиас 0 0
Sirlord Conteh 0 0
Пирингер Марвин 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реджбекай Элвис 1 0.5
Эссанд Самюэль 1 0.5
Титц Филлип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонзак Матиас 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Реджбекай Элвис 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0
ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Аугсбург

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Бавария
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фрайбург
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фрайбург
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Байер Л Вирц Флориан 2 (1)
Хайденхайм Ваннер Пауль 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Хайденхайм 55.5% (66)
    X 26.1% (31)
    Аугсбург 18.5% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 4:0 Аугсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    55.5% (66)
    Ничья
    26.1% (31)
    Аугсбург
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    1:0 Хайденхайм
    11.8% (14)
    1:2 Аугсбург
    10.9% (13)
    0:1 Аугсбург
    3.4% (4)
    2:0 Хайденхайм
    3.4% (4)
    3:2 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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