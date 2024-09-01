Тур: 25.
2:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
9'
1:0
25'
2:0
33'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
66 Tevis
-
52 Доривал
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.17
Среднее время на гол
34
77
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.83
0.4
Среднее время на гол
108
225
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.24
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.2
|Верон Габриэл
|4
|0.16
|Rafael VII
|3
|0.12
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.12
|Барреаль Альваро
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Энрике Матеус
|2
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Жорже Кайо
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.24
|Shaylon
|2 (1)
|0.08
|Уртадо Хан
|2
|0.08
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.08
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|7
|0
|Перейра Матеус
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|7
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Janderson
|4
|1
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|1
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Gonzalo Freitas
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
7
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Атлетико Гойаненсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
9
6
Крузейро
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
19%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
24%
1
9%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
10
48%
76-90
Забито
32
21
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
7
22%
3
14%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
10
31%
3
14%
76-90
Пропущено
24
36
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 21
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
6
17%
16-30
5
21%
5
14%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
6
25%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
83
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
168
1113
420
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|23
|13
|5
|5
|38 - 26
|44
|4.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 26
|41
|7.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|8.
|23
|9
|4
|10
|28 - 34
|31
|9.
|2:0
|23
|9
|3
|11
|23 - 25
|30
|10.
|0:2
|23
|7
|9
|7
|29 - 33
|30
|11.
|21
|7
|8
|6
|19 - 18
|29
|12.
|22
|8
|5
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|14.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|15.
|23
|7
|6
|10
|27 - 29
|27
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|1:2
|25
|4
|6
|15
|21 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|2:0
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|0:2
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|15.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|5.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|7.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|2:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|1:2
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7