  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Крузейро
2:1
Первый тайм: 45+'
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
9' Пенальти
Виллиам Фуртадо
2:0
25' Гол
Энрике Матеус
2:1
33' Гол
Кэмпбелл Хоэль

Ход матча

9'
Виллиам Фуртадо
1:0
24'
 
Alejo Cruz Techera
Фернандо Луис
25'
Энрике Матеус
(Жорже Кайо)
2:0
33'
2:1
Кэмпбелл Хоэль
(Alejo Cruz Techera)
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Гойаненсе
1.64
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6.70
6.36
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Все Коэффициенты
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
20
Уолас
Соуза
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
9
Жорже
Кайо
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
9
Кэмпбелл
Хоэль
11
Фернандо
Луис
IV
Крузейро
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
КБ
0:1
КБ
5:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.17

Среднее время на гол

34
77

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.83
0.4

Среднее время на гол

108
225

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.24
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.2
Верон Габриэл 4 0.16
Rafael VII 3 0.12
Juan Dinenno 3 (1) 0.12
Барреаль Альваро 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Энрике Матеус 2 0.08
Витиньо Виктор 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Жорже Кайо 0 0
Vinicius Robert 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.24
Shaylon 2 (1) 0.08
Уртадо Хан 2 0.08
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.08
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Марсело Жоао 7 0
Перейра Матеус 6 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Энрике Матеус 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Кассио Рамос 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Жорже Кайо 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 7 0
Guilherme Romao 5 1
Janderson 4 1
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Gabriel Baralhas 5 0
Магиньо 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Роналдо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Emiliano Rodriguez 1 1
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Gonzalo Freitas 2 0
Shaylon 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
7
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Атлетико Гойаненсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

9
6
Крузейро
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
19%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
10
48%
76-90

Забито

32
21
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
7
22%
3
14%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
10
31%
3
14%
76-90

Пропущено

24
36
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 21
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
6
17%
16-30
5
21%
5
14%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
6
25%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
2
10
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
2
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
8
11
13
1.5
4
20
4
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Крузейро
 2:1 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
8.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
9.
Гремио
 2:0 23 9 3 11 23 - 25 30
10.
Атлетико Минейро
 0:2 23 7 9 7 29 - 33 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
12.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
13.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 25 4 6 15 21 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 2:1 12 9 2 1 22 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Гремио
 2:0 12 6 1 5 12 - 11 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Атлетико Минейро
 0:2 12 4 5 3 16 - 17 17
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
15.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
7.
Атлетико Минейро
 0:2 11 3 4 4 13 - 16 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 2:1 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 2:0 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 13 2 3 8 10 - 19 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Гойаненсе
1.64
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6.70
6.36
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Атлетико Гойаненсе
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