  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Крузейро
3:1
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
9' Пенальти
Виллиам Фуртадо
2:0
25' Гол
Энрике Матеус
2:1
33' Гол
Кэмпбелл Хоэль
45' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
49' Желтая карточка
Luiz Felipe III
3:1
56' Гол
Жорже Кайо
60' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
63' Желтая карточка
Энрике Матеус
66' Желтая карточка
Рони
83' Желтая карточка
Кассио Рамос
84' Желтая карточка
Emiliano Rodriguez
90'+6
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
20
Уолас
Соуза
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
9
Жорже
Кайо
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
9
Кэмпбелл
Хоэль
11
Фернандо
Луис
IV
Крузейро
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
КБ
0:1
КБ
5:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.17

Среднее время на гол

34
77

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.83
0.4

Среднее время на гол

108
225

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.24
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.2
Верон Габриэл 4 0.16
Rafael VII 3 0.12
Juan Dinenno 3 (1) 0.12
Барреаль Альваро 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Энрике Матеус 2 0.08
Витиньо Виктор 1 0.04
Жорже Кайо 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.24
Shaylon 2 (1) 0.08
Уртадо Хан 2 0.08
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.08
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Марсело Жоао 7 0
Перейра Матеус 6 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Энрике Матеус 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Жорже Кайо 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 7 0
Guilherme Romao 5 1
Gabriel Baralhas 6 0
Janderson 4 1
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Магиньо 3 1
Luiz Felipe III 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Gonzalo Freitas 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Shaylon 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Крузейро
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
8
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

9
6
Крузейро
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Атлетико Гойаненсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
21%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
5
21%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
29%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
29%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
10
48%
76-90

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
8
23%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
5
14%
5
23%
46-60
3
9%
6
27%
61-75
10
29%
3
14%
76-90

Пропущено

25
39
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
5
20%
7
18%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
6
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
12
13
1.5
4
21
5
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
7.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
8.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
9.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    • 49'
      Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Уолас Соуза уходит с поля. Джапа выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Крузейро 3:1 Атлетико Гойаненсе онлайн

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