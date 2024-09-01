Тур: 25.
3:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиВиллиам Фуртадо
2:0
25' ГолЭнрике Матеус
2:1
33' ГолКэмпбелл Хоэль
45' Желтая карточкаGonzalo Freitas
49' Желтая карточкаLuiz Felipe III
3:1
56' ГолЖорже Кайо
60' Желтая карточкаGabriel Baralhas
63' Желтая карточкаЭнрике Матеус
66' Желтая карточкаРони
83' Желтая карточкаКассио Рамос
84' Желтая карточкаEmiliano Rodriguez
90'+6
Ход матча
9'
1:0
25'
2:0
33'
45'
46'
49'
56'
3:1
60'
63'
66'
70'
83'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
66 Tevis
-
52 Доривал
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.17
Среднее время на гол
34
77
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.83
0.4
Среднее время на гол
108
225
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.24
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.2
|Верон Габриэл
|4
|0.16
|Rafael VII
|3
|0.12
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.12
|Барреаль Альваро
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Энрике Матеус
|2
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Жорже Кайо
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.24
|Shaylon
|2 (1)
|0.08
|Уртадо Хан
|2
|0.08
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.08
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|7
|0
|Перейра Матеус
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|7
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Janderson
|4
|1
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Gonzalo Freitas
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
8
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
9
6
Крузейро
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Атлетико Гойаненсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
21%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
5
21%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
29%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
29%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
10
48%
76-90
Забито
35
22
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
8
23%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
5
14%
5
23%
46-60
3
9%
6
27%
61-75
10
29%
3
14%
76-90
Пропущено
25
39
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
5
20%
7
18%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
6
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
93
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
1213
421
520
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7