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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Насьонал Мадейра
0:0
Первый тайм: 18'
Фаренсе
0'
Прогнозы 111
Насьонал Мадейра 71.2% (79)
X 21.6% (24)
Фаренсе 7.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Фаренсе
2.29
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4.10
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4.05
Все Коэффициенты
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
17
Daniel
Penha
7
Маседу
Рубен
72
Tiago
Reis
70
Аппиа
Арвин
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
4
Жорж
Артур
44
Африко
Лукас
70
Ривальдо
8
Барбоза
Рафаэл
II
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
7
Элвис
9
Томане
Антониу
19
Миллан
Алехандро
Насьонал Мадейра
4-3-3
Фаренсе
4-4-2

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Фаренсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП2
0:1
ЛП2
1:0
ЛП2
3:2
ЛП2
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПВЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас Найджел 1 0.25
Баэса Мигель 1 0.25
Matheus Dias 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бермехо Алекс 1 0.25
Ривальдо 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 0
Tiago Reis 1 0
Буцке Адриан 1 0
Luis Esteves 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Matheus Dias 1 0
Vitor Ze 1 0
Tiago Margarido 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томане Антониу 1 0
Нето Анжело 1 0
Фалькао Клаудио 1 0
Африко Лукас 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фаренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0
Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Фаренсе

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
11.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 111
Насьонал Мадейра 71.2% (79)
X 21.6% (24)
Фаренсе 7.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Фаренсе
2.29
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4.10
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4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Насьонал Мадейра 0:0 Фаренсе онлайн

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Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 0:0 Фаренсе

Исход игры
Насьонал Мадейра
71.7% (81)
Ничья
21.2% (24)
Фаренсе
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (31)
Меньше
71.03% (76)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
40.7% (46)
2:1 Насьонал Мадейра
25.7% (29)
1:1 Ничья
19.5% (22)
2:0 Насьонал Мадейра
2.7% (3)
0:1 Фаренсе
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:2 Фаренсе
1.8% (2)
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Насьонал Мадейра
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