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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Насьонал Мадейра
2:0
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
43' Гол
Daniel Penha
51' Желтая карточка
Жорж Артур
63' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
67' Желтая карточка
Luis Esteves
67' Желтая карточка
Барбоза Рафаэл
89' Желтая карточка
Буцке Адриан
2:0
90' Гол
Isaac Aguiar
90' Желтая карточка
Isaac Aguiar
90'+12

Ход матча

43'
Daniel Penha
(Luis Esteves)
1:0
51'
 
Жорж Артур
52'
 
Jaime Pinto
Миллан Алехандро
52'
 
Менинью Мигель
Нето Анжело
60'
 
Поведа Дарио
Элвис
61'
Gabriel Santos
Аппиа Арвин
 
61'
Буцке Адриан
Tiago Reis
 
63'
 
Фалькао Клаудио
67'
Luis Esteves
 
67'
 
Барбоза Рафаэл
74'
Isaac Aguiar
Маседу Рубен
 
76'
 
Матиаш Марку
Барбоза Рафаэл
76'
 
Соареш Филипе
Африко Лукас
82'
Кошта Бруну
Daniel Penha
 
89'
Буцке Адриан
 
90'
Isaac Aguiar
(Буцке Адриан)
2:0
90'
Isaac Aguiar
 
Прогнозы 116
Насьонал Мадейра 71.6% (83)
X 21.6% (25)
Фаренсе 6.9% (8)
Все прогнозы
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
7
Маседу
Рубен
72
Tiago
Reis
70
Аппиа
Арвин
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
4
Жорж
Артур
44
Африко
Лукас
70
Ривальдо
7
Элвис
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
19
Миллан
Алехандро
8
Барбоза
Рафаэл
II
9
Томане
Антониу
Насьонал Мадейра
4-3-3
Фаренсе
4-4-1-1

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Фаренсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП2
0:1
ЛП2
1:0
ЛП2
3:2
ЛП2
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПВЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.25
Томас Найджел 1 0.25
Баэса Мигель 1 0.25
Isaac Aguiar 1 0.25
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бермехо Алекс 1 0.25
Ривальдо 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 0
Буцке Адриан 2 0
Luis Esteves 2 0
Tiago Reis 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Matheus Dias 1 0
Vitor Ze 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 2 0
Томане Антониу 1 0
Жорж Артур 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Нето Анжело 1 0
Африко Лукас 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0
Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Фаренсе

Точный счет

1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Риу Аве
 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Риу Аве
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Насьонал Мадейра 71.6% (83)
    X 21.6% (25)
    Фаренсе 6.9% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Насьонал Мадейра 2:0 Фаренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 2:0 Фаренсе

    Исход игры
    Насьонал Мадейра
    71.6% (83)
    Ничья
    21.6% (25)
    Фаренсе
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Насьонал Мадейра
    40.5% (47)
    2:1 Насьонал Мадейра
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    19.8% (23)
    2:0 Насьонал Мадейра
    2.6% (3)
    0:1 Фаренсе
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Фаренсе
    1.7% (2)
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