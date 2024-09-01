Тур: 4. Стадион: Де Мадейра. Главный судья: Перейра Клаудиу
2:0
Конец матча
0'
1:0
43' ГолDaniel Penha
51' Желтая карточкаЖорж Артур
63' Желтая карточкаФалькао Клаудио
67' Желтая карточкаLuis Esteves
67' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
89' Желтая карточкаБуцке Адриан
2:0
90' ГолIsaac Aguiar
90' Желтая карточкаIsaac Aguiar
90'+12
Ход матча
43'
1:0
51'
60'
63'
67'
67'
89'
90'
2:0
90'
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
72
Tiago
Reis
70
Аппиа
Арвин
28
Пастор
44
Африко
Лукас
70
Ривальдо
7
Элвис
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
- Нападающий
-
72 Tiago ReisНападающий
-
70 Аппиа АрвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Баэса МигельЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Isaac Aguiar
-
-
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
-
44 Африко ЛукасЗащитник
-
70 РивальдоЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
-
71 Jaime PintoНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Насьонал Мадейра
Фаренсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.25
|Томас Найджел
|1
|0.25
|Баэса Мигель
|1
|0.25
|Isaac Aguiar
|1
|0.25
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бермехо Алекс
|1
|0.25
|Ривальдо
|0
|0
Карточки
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|0
|Буцке Адриан
|2
|0
|Luis Esteves
|2
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Vitor Ze
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Жорж Артур
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Нето Анжело
|1
|0
|Африко Лукас
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
0
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0
Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
Фаренсе
Точный счет
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Насьонал Мадейра
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (3)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 2:0 Фаренсе
Исход игры
Насьонал Мадейра
71.6% (83)
Ничья
21.6% (25)
Фаренсе
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
40.5% (47)
2:1 Насьонал Мадейра
25.9% (30)
1:1 Ничья
19.8% (23)
2:0 Насьонал Мадейра
2.6% (3)
0:1 Фаренсе
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Фаренсе
1.7% (2)
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