Тур: 4. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Пирес Коста Бруно
0'
38' Желтая карточкаМантл Нико
39' Желтая карточкаЛамба Шику
1:0
43' ПенальтиАфонсо Клейтон Мишель
83' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
90' Желтая карточкаРодригеш Иву
90'+9
Ход матча
38'
39'
43'
65'
90'
18
Жонатан
Луис
10
Идрисси
Амин
98
Ричардс
Омар
11
Мораиш
Тиагу
80
Польманн
Оле
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
73
Ламба
Шику
26
Веверсон
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Томе ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бондосо КикоНападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
-
14 Karem Zoabi
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Данте АмадуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Арока
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.78
Среднее время на гол
48
115
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
102
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|2 (1)
|0.5
|Патрик II
|1
|0.25
|Гомеш Витор
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симау Давид
|1
|0.25
|Араухо Перейра
|1
|0.25
|Гонсалес Кристо
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Матиас
|1
|1
|Родригеш Иву
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Симау Давид
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0
Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2
Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2
Результаты матчей
Риу Аве
Арока
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (3)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Арока
Исход игры
Риу Аве
72.3% (81)
Ничья
25% (28)
Арока
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
53.64% (59)
Нет
46.36% (51)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
36.6% (41)
2:1 Риу Аве
28.6% (32)
1:1 Ничья
23.2% (26)
2:0 Риу Аве
6.3% (7)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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