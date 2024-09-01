  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Риу Аве
1:0
Конец матча
Арока
0'
38' Желтая карточка
Мантл Нико
39' Желтая карточка
Ламба Шику
1:0
43' Пенальти
Афонсо Клейтон Мишель
83' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
90' Желтая карточка
Родригеш Иву
90'+9

Ход матча

38'
 
Мантл Нико
39'
 
Ламба Шику
43'
Афонсо Клейтон Мишель
1:0
65'
 
Родригеш Иву
Веверсон
70'
Роналдо Фабио
Польманн Оле
 
76'
Томе Жоау
Ричардс Омар
 
77'
 
Трецца Альфонсо
Джейсон
77'
 
Морозов Владислав
Араухо Перейра
83'
Афонсо Клейтон Мишель
 
85'
Гомеш Витор
Идрисси Амин
 
86'
 
Сантуш Педру
Симау Давид
86'
Агилера Брэндон
Новаиш Жоау
 
90'
 
Родригеш Иву
Прогнозы 112
Риу Аве 72.3% (81)
X 25% (28)
Арока 2.7% (3)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
2
Панзо
Джонатан
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
6
Новаиш
Жоау
98
Ричардс
Омар
11
Мораиш
Тиагу
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
80
Польманн
Оле
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
4
Роша
Матиас
73
Ламба
Шику
26
Веверсон
21
Фукуи
Тайчи
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
39
Араухо
Перейра
Риу Аве
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Арока

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.78

Среднее время на гол

48
115

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
102

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 2 (1) 0.5
Патрик II 1 0.25
Гомеш Витор 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.25
Араухо Перейра 1 0.25
Гонсалес Кристо 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Матиас 1 1
Родригеш Иву 2 0
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0
Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2
Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2

Результаты матчей

Риу Аве
Арока

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Фамаликан
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    'Г О О О О О Л - Афонсо Клейтон Мишель из команды Риу Аве забивает с пенальти! Он пробил правой. Нико Мантль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 39'
    Ламба Шику из команды Арока получает желтую после опасной игры.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Мантл Нико из команды Арока получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Риу Аве 72.3% (81)
    X 25% (28)
    Арока 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Арока онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Арока

    Исход игры
    Риу Аве
    72.3% (81)
    Ничья
    25% (28)
    Арока
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    53.64% (59)
    Нет
    46.36% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    36.6% (41)
    2:1 Риу Аве
    28.6% (32)
    1:1 Ничья
    23.2% (26)
    2:0 Риу Аве
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный