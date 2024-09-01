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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 124
Манчестер Юнайтед 15.3% (19)
X 25% (31)
Ливерпуль 59.7% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
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24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Зиркзее
Джошуа
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.4%
42.2%
33.4%
11 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
2:2
К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

47
11

Голов в среднем за матч

1.81
0.58

Среднее время на гол

49
155

Всего голов

31
42

Голов в среднем за матч

1.63
1.62

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

78
53

Голов в среднем за матч

1.73
1.18

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Диалло Амад 1 0.5
Мазрауи Нуссаир 0 0
Гарначо Алехандро 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 1
Жота Диогу 1 0.5
Диас Луис 1 0.5

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Диалло Амад 1 0
Майну Кобби 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимает "Ливерпуль". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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Прогнозы 124
Манчестер Юнайтед 15.3% (19)
X 25% (31)
Ливерпуль 59.7% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Юнайтед
16.2% (21)
Ничья
25.4% (33)
Ливерпуль
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
90.91% (100)
Нет
9.09% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
39.2% (51)
1:1 Ничья
13.8% (18)
2:2 Ничья
10% (13)
2:1 Манчестер Юнайтед
6.9% (9)
2:3 Ливерпуль
3.8% (5)
0:1 Ливерпуль
3.8% (5)
0:2 Ливерпуль
2.3% (3)
1:3 Ливерпуль
2.3% (3)
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