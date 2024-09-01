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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Бавария
1:0
Второй тайм: 61'
Фрайбург
0'
31' Желтая карточка
Упамекано Дайо
1:0
38' Пенальти
Кейн Гарри

Ход матча

31'
Упамекано Дайо
 
38'
Кейн Гарри
1:0
59'
Коман Кингсли
Тель Матис
 
59'
Мюллер Томас
Олисе Майкл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 122
Бавария 97.5% (119)
X 0.8% (1)
Фрайбург 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Фрайбург
8.20
9.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
22
Геррейру
Рафаэл
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
7
Гнабри
Серж
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
39
Тель
Матис
9
Кейн
Гарри
21
Мюллер
Флориан
17
Кюблер
Лукас
37
Розенфельдер
Макс
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
34
Рёль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Бавария
3-2-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

29 матчей

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
0:1
К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

3.07
1.93

Среднее время на гол

29
46

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

2.03
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.5
Гнабри Серж 1 0.5
Мусиала Джамал 1 0.5
Боэ Саша 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюблер Лукас 2 1
Доан Рицу 1 0.5
Грифо Винченцо 0 0
Адаму Чуквубике 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2

Результаты матчей

Бавария
Фрайбург

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бавария
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Бавария
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фрайбург
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фрайбург
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Байер Л Вирц Флориан 2 (1)
Хайденхайм Ваннер Пауль 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    61'
    Вторую подряд замену провёл Венсан Компани. Вместо Майкла Олисе на поле вышел Томас Мюллер. 
  • Замена
    60'
    В составе "Баварии" произошла замена. Вместо Матиса Теля на поле вышел Кингсли Коман.
  • 59'
    Мусиала при развитии атаки по правой половине поля выполнил плохую передачу на ход Кейну, мяч был перехвачен. 
  • 58'
    Грифо со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Кюблер набежал на мяч и в падении сделал прострел во вратарскую, Нойер в прыжке кулаком выбил мяч к линии штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Упамекано на этот раз на левом фланге огрел по ногам Остархаге. "Фрайбург" тщательно готовится к стандарту. 
  • 56'
    Из центра поля последовала передача на ход Рёлю по левой половине поля, Упамекано опередил соперника и перехватил мяч. 
  • 55'
    В отношении Кима было немало критики за медленное принятие решений на поле, видимо как раз защитник "Баварии" пока что не поспевает за скоростью Гнабри. 
  • Офсайд
    54'
    Ким из глубины поля выполнил заброс на ход Гнабри по правому флангу, Серж забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Остерхаге на половине поля "Баварии" нарушил правила против Геррейру. Игроки мюнхенского клуба быстро разыграли стандарт. 
  • 52'
    Гнабри по правой половине поля убежал к лицевой линии поля, а затем у Сержа не получился прострел во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и ушёл в сетку с внешней стороны. 
  • 51'
    Олисе при развитии атаки по центру выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Кейну, Гарри под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 50'
    Линхарт из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, вновь защитники "Баварии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • 49'
    Мюллер вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади "Баварии" на Адаму, Ким выиграл верховую борьбу за мяч. 
  • 48'
    Юлиан Шустер пока что не стал перестраивать игру своей команды, сама картина матча также особо не изменилась на данный момент. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Тель на половине поля соперника нарушил правила против Эггештайна. "Фрайбург" не стал торопиться и спокойно разыграл стандарт. 
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    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Фрайбург", чтобы начать играть более активно в атаке и чаще заставлять Нойера работой, а то Мануэль пока что по большей степени скучает и развлекает сам себя выходами за пределами штрафной площади.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Бавария" на домашнем поле при прагматичном футболе с минимальным счётом обыгрывает "Фрайбург". Будем ждать более весёлой игры во втором тайме, а пока что немного отдохнём. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Остерхаге теперь уже в центре поля нарушил правила против Павловича. На этот раз мюнхенский клуб быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Рёль в центре поля нарушил правила против Мусиалы. "Бавария" конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 45'
      Грифо с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 45'
      Мусиала после рывка по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в соперника, затем задел Джамала и ушёл за лицевую линию поля. Будет удар от ворот. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавил Кристиан Дингерт к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Из центра поля Геррейру выполнил заброс на ход Телю к левому углу штрафной площади, Розенфельдер вновь опередил соперника и выбил мяч в аут. 
    • 43'
      Олисе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, далее Майкл рабоной выполнил передачу в центр к линии вратарской, Кейн под давлением Линхарта не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 42'
      Грифо вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, Нойер грамотно сыграл по позиции и без особого труда поймал мяч. 
    • 41'
      Кюблер ошибся с поперечной передачей на своей половине поля, Гнабри в итоге убежал по правой половине поля к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фрайбурга". 
    • 40'
      Удалось "Баварии" всё же найти свой гол под конец первого тайма, теперь уже после перерыва "Фрайбургу" нужно будет пытаться искать свою игру в атке. 
    • Пенальти
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кейн!!! Гарри Кейн с "точки" спокойно пробил в правый угол ворот, Мюллер гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Пенальти!
      38'
      Кристиан Дингерт пересмотрел повторы моментов, показал Гюнтеру, что ничего не может поделать и дав свисток указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      37'
      Кристиан Дингерт послушал судей из комнаты VAR и отправился сам пересматривать повторы момента. 
    • Видеоповтор
      36'
      Судьи из комнаты VAR проверяют прошлый эпизод, пауза в игре. 
    • Судья
      35'
      Олисе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн головой пробил по воротам, мяч задел руку Розенфельдера, но Кристиан Дингерт показал, что будет только угловой. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Рицу на левом фланге нарушил правила против активного Теля. "Бавария" очень быстро разыграла стандарт. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Геррейру при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Телю, Розенфельдер грамотно поставил корпус и в итоге заставил на себе нарушить правила. 
    • Желтая карточка
      32'
      Защитник "Баварии" Дайо Упамекано получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Упамекано нарушил правила против Адаму. 
    • 31'
      Гнабри вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, случился рикошет, а затем мяч из вратарской в подкате выбил Кюблер. 
    • Офсайд
      30'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Баварии", Адаму забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Тель при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга перестарался в итоге нарушил правила против Рицу. 
    • 28'
      Гнабри совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел ко вратарской, защитники "Фрайбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 27'
      Мусиала попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Рицу хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 26'
      Начинает "Бавария" всё больше оказывать давление на ворота "Фрайбурга", но всё же нашему матчу не хватает ударов по воротам. 
    • 25'
      Геррейру разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Телю к ближнему углу штрафной площади, Розенфельдер грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 24'
      Возобновляется наша игра. За время паузы футболисты успели перевести дух и пообщаться со своими тренерами. 
    • Судья
      23'
      У Кристиана Дингерта возникли небольшие проблемы с техникой, нужна пауза, чтобы решить проблемы со связью. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Геррейру на половине поля "Фрайбурга" нарушил правила против Грифо. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 21'
      Тель вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот под давлением Розенфельдера, мяч свалился с ноги у Матиса и ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      20'
      Киммих с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Геррейру от лицевой линии поля сделал скидку в центр штрафной площади, Мусиала вновь не смог пробить по воротам, но на этот раз уже Олисе плотно пробил по центру, Мюллер кулаками отбил мяч за пределы штрафной. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Грифо в центре поля нарушил правила против Кейна. Вновь "Бавария" быстро разыграла стандарт. 
    • 18'
      Олисе разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гнабри выполнил прострел в центр к линии вратарской, Мусиала под давлением соперника не смог пробить по воротам, а затем уже удар из центра штрафной площади в исполнении Олисе пришёлся в Кейна, от Гарри мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 17'
      Мусиала разогнал атаку по центру, но затем Джамал выполнил плохую передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за спину Олисе. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Рёль в центре поля нарушил правила против Теля. Игроки "Баварии" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      Кюблер из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 14'
      Грифо со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Баварии" выбили его к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Павлович в центре поля нарушил правила против Остерхаге. "Фрайбург" тщательно готовится к стандарту. 
    • 12'
      Упамекано из центра поля выполнил плохую передачу на ход Киммиху по правому флангу, вновь мяч ушёл ваут. 
    • 11'
      Болельщики "Баварии" конечно же активно поддерживают свою команду, но пока что команда Венсана Компани действует крайне академично. 
    • 10'
      "Фрайбург" при выходе из обороны также пока что действует крайне медленно, в первую очередь команды действуют с оглядкой на собственные ворота. 
    • 9'
      Мусиала при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Кейном, но затем в подкате очень хорошо сыграл Рицу, который и перехватил мяч. 
    • 8'
      Гнабри с правого фланга выполнил передачу на набегавшего Олисе по правой половине поля, Майкл в свою очередь выполнил передачу на ход Кейну на ближний угол штрафной площади, Гарри от лицевой линии поля под давлением соперника сделал прострел во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и попал в сетку с внешней стороны. 
    • 7'
      "Бавария" на первых минутах матча старается больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у мюнхенского клуба толком продвинуться не получается. 
    • 6'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Грифо по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • 5'
      Адаму с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, Нойер всё контролировал и спокойно забрал мяч. 
    • 4'
      Достаточно интересно, что "Бавария" на домашнем поле играет в светлой форме, а "Фрайбург" сегодня в красных цветах. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Упамекано в центре поля нарушил правила против Адаму. Игроки "Фрайбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что команды не формируют события на поле и присматриваются друг к другу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Мюнхене. "Фрайбург" в первом туре показал достаточно неплохой футбол, а поэтому и сегодня он вполне может попытаться потрепать нервы гранду немецкого футбола. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 1:0 Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    97.6% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фрайбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.7% (39)
    3:1 Бавария
    25.2% (31)
    2:1 Бавария
    21.1% (26)
    3:0 Бавария
    8.1% (10)
    4:1 Бавария
    2.4% (3)
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