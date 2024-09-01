В отношении Кима было немало критики за медленное принятие решений на поле, видимо как раз защитник "Баварии" пока что не поспевает за скоростью Гнабри.

Из центра поля последовала передача на ход Рёлю по левой половине поля, Упамекано опередил соперника и перехватил мяч.

Упамекано на этот раз на левом фланге огрел по ногам Остархаге. "Фрайбург" тщательно готовится к стандарту.

Грифо со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Кюблер набежал на мяч и в падении сделал прострел во вратарскую, Нойер в прыжке кулаком выбил мяч к линии штрафной площади.

Мусиала при развитии атаки по правой половине поля выполнил плохую передачу на ход Кейну, мяч был перехвачен.

Тель на половине поля соперника нарушил правила против Эггештайна. "Фрайбург" не стал торопиться и спокойно разыграл стандарт.

Юлиан Шустер пока что не стал перестраивать игру своей команды, сама картина матча также особо не изменилась на данный момент.

Мюллер вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади "Баварии" на Адаму, Ким выиграл верховую борьбу за мяч.

Линхарт из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, вновь защитники "Баварии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Олисе при развитии атаки по центру выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Кейну, Гарри под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Гнабри по правой половине поля убежал к лицевой линии поля, а затем у Сержа не получился прострел во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и ушёл в сетку с внешней стороны.

Ким из глубины поля выполнил заброс на ход Гнабри по правому флангу, Серж забрался в офсайд.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Фрайбург", чтобы начать играть более активно в атаке и чаще заставлять Нойера работой, а то Мануэль пока что по большей степени скучает и развлекает сам себя выходами за пределами штрафной площади.

Грифо вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, Нойер грамотно сыграл по позиции и без особого труда поймал мяч.

Олисе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, далее Майкл рабоной выполнил передачу в центр к линии вратарской, Кейн под давлением Линхарта не смог завершить момент ударом по воротам.

Из центра поля Геррейру выполнил заброс на ход Телю к левому углу штрафной площади, Розенфельдер вновь опередил соперника и выбил мяч в аут.

Четыре минуты добавил Кристиан Дингерт к основному времени первого тайма.

Мусиала после рывка по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в соперника, затем задел Джамала и ушёл за лицевую линию поля. Будет удар от ворот.

Грифо с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Рёль в центре поля нарушил правила против Мусиалы. "Бавария" конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Остерхаге теперь уже в центре поля нарушил правила против Павловича. На этот раз мюнхенский клуб быстро разыграл стандарт.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Бавария" на домашнем поле при прагматичном футболе с минимальным счётом обыгрывает "Фрайбург". Будем ждать более весёлой игры во втором тайме, а пока что немного отдохнём.

41' Кюблер ошибся с поперечной передачей на своей половине поля, Гнабри в итоге убежал по правой половине поля к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фрайбурга".

40' Удалось "Баварии" всё же найти свой гол под конец первого тайма, теперь уже после перерыва "Фрайбургу" нужно будет пытаться искать свою игру в атке.

39' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кейн!!! Гарри Кейн с "точки" спокойно пробил в правый угол ворот, Мюллер гадал и прыгнул в левый угол ворот.

38' Кристиан Дингерт пересмотрел повторы моментов, показал Гюнтеру, что ничего не может поделать и дав свисток указал на "точку".

37' Кристиан Дингерт послушал судей из комнаты VAR и отправился сам пересматривать повторы момента.

36' Судьи из комнаты VAR проверяют прошлый эпизод, пауза в игре.

35' Олисе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн головой пробил по воротам, мяч задел руку Розенфельдера, но Кристиан Дингерт показал, что будет только угловой.

34' Рицу на левом фланге нарушил правила против активного Теля. "Бавария" очень быстро разыграла стандарт.

33' Геррейру при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Телю, Розенфельдер грамотно поставил корпус и в итоге заставил на себе нарушить правила.

32' Защитник "Баварии" Дайо Упамекано получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Упамекано нарушил правила против Адаму.

31' Гнабри вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, случился рикошет, а затем мяч из вратарской в подкате выбил Кюблер.

30' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Баварии", Адаму забрался в небольшой офсайд.

29' Тель при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга перестарался в итоге нарушил правила против Рицу.

28' Гнабри совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел ко вратарской, защитники "Фрайбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч.

27' Мусиала попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Рицу хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

26' Начинает "Бавария" всё больше оказывать давление на ворота "Фрайбурга", но всё же нашему матчу не хватает ударов по воротам.

25' Геррейру разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Телю к ближнему углу штрафной площади, Розенфельдер грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

24' Возобновляется наша игра. За время паузы футболисты успели перевести дух и пообщаться со своими тренерами.

23' У Кристиана Дингерта возникли небольшие проблемы с техникой, нужна пауза, чтобы решить проблемы со связью.

22' Геррейру на половине поля "Фрайбурга" нарушил правила против Грифо. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Тель вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот под давлением Розенфельдера, мяч свалился с ноги у Матиса и ушёл в сторону от цели.

20' Киммих с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Геррейру от лицевой линии поля сделал скидку в центр штрафной площади, Мусиала вновь не смог пробить по воротам, но на этот раз уже Олисе плотно пробил по центру, Мюллер кулаками отбил мяч за пределы штрафной.

19' Грифо в центре поля нарушил правила против Кейна. Вновь "Бавария" быстро разыграла стандарт.

18' Олисе разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гнабри выполнил прострел в центр к линии вратарской, Мусиала под давлением соперника не смог пробить по воротам, а затем уже удар из центра штрафной площади в исполнении Олисе пришёлся в Кейна, от Гарри мяч ушёл за лицевую линию поля.

17' Мусиала разогнал атаку по центру, но затем Джамал выполнил плохую передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за спину Олисе.

16' Рёль в центре поля нарушил правила против Теля. Игроки "Баварии" довольно быстро разыграли стандарт.

15' Кюблер из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' Грифо со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игроки "Баварии" выбили его к центру поля.

13' Павлович в центре поля нарушил правила против Остерхаге. "Фрайбург" тщательно готовится к стандарту.

12' Упамекано из центра поля выполнил плохую передачу на ход Киммиху по правому флангу, вновь мяч ушёл ваут.

11' Болельщики "Баварии" конечно же активно поддерживают свою команду, но пока что команда Венсана Компани действует крайне академично.

10' "Фрайбург" при выходе из обороны также пока что действует крайне медленно, в первую очередь команды действуют с оглядкой на собственные ворота.

9' Мусиала при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Кейном, но затем в подкате очень хорошо сыграл Рицу, который и перехватил мяч.

8' Гнабри с правого фланга выполнил передачу на набегавшего Олисе по правой половине поля, Майкл в свою очередь выполнил передачу на ход Кейну на ближний угол штрафной площади, Гарри от лицевой линии поля под давлением соперника сделал прострел во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и попал в сетку с внешней стороны.

7' "Бавария" на первых минутах матча старается больше времени работать с мячом, но дальше центра поля у мюнхенского клуба толком продвинуться не получается.

6' Из глубины поля последовал заброс на ход Грифо по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

5' Адаму с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, Нойер всё контролировал и спокойно забрал мяч.

4' Достаточно интересно, что "Бавария" на домашнем поле играет в светлой форме, а "Фрайбург" сегодня в красных цветах.

3' Упамекано в центре поля нарушил правила против Адаму. Игроки "Фрайбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Спокойно начинается наша игра, пока что команды не формируют события на поле и присматриваются друг к другу.