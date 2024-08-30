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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 49
Бавария 95.9% (47)
X 2% (1)
Фрайбург 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Фрайбург
8.00
8.09
12.50
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Все Коэффициенты
Бавария
Фрайбург

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

29 матчей

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
0:1
К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

3.07
1.93

Среднее время на гол

29
46

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

2.03
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 1 1
Мусиала Джамал 1 1
Кейн Гарри 0 0
Боэ Саша 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюблер Лукас 2 2
Доан Рицу 1 1
Грифо Винченцо 0 0
Адаму Чуквубике 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2

Результаты матчей

Бавария
Фрайбург

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бавария
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Бавария 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Фрайбург 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    8.00
    8.09
    12.50
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    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Фрайбург
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    34.7% (17)
    3:1 Бавария
    20.4% (10)
    2:1 Бавария
    18.4% (9)
    3:0 Бавария
    12.2% (6)
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