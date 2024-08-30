Тур: 2. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Компани Венсан
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Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
29 матчей
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
3.07
1.93
Среднее время на гол
29
46
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
59
37
Голов в среднем за матч
2.03
1.28
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|1
|1
|Мусиала Джамал
|1
|1
|Кейн Гарри
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюблер Лукас
|2
|2
|Доан Рицу
|1
|1
|Грифо Винченцо
|0
|0
|Адаму Чуквубике
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Результаты матчей
Бавария
Фрайбург
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бавария
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|3
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Вольфсбург
|Майер Ловро
|2
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|1
|Бавария
|Кейн Гарри
|1
|Боруссия М
|Лайнер Штефан
|1
Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург
Исход игры
Бавария
95.9% (47)
Ничья
2% (1)
Фрайбург
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:0 Бавария
34.7% (17)
3:1 Бавария
20.4% (10)
2:1 Бавария
18.4% (9)
3:0 Бавария
12.2% (6)
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