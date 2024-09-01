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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Спартак Трнава
2:1
Первый тайм: 45'
Ружомберок
0'
1:0
9' Гол
Кратохвил Милош
2:0
22' Гол
Микович Мартин
2:1
44' Гол

Ход матча

9'
Кратохвил Милош
1:0
22'
Микович Мартин
(Азанго Филип)
2:0
44'
2:1
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Ничья
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Все Коэффициенты
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
52
Сабо
Эрик
27
Кубиста
Войтех
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
17
Паур
Якуб
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
23
Мадленяк
Матей
14
Гладик
Ян
26
Келемен
Марко
30
Хриен
Мартин
Спартак Трнава
4-1-2-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Ружомберок

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед

54 матча

35.2%
25.9%
38.9%
19 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.8%
48.1%
24.1%
15 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед

История матчей

С
1:0
К
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Среднее время на гол

70
109

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.04

Среднее время на гол

81
86

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.19
0.93

Тотал матчей

2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
22
Больше 41%
Меньше 59%
32
12
Больше 22%
Меньше 78%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
51

Среднее время на гол

75
97

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.4
Микович Мартин 1 0.2
Кратохвил Милош 1 0.2
Дюриш Михал 0 0
Азанго Филип 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 2 (1) 0.5
Хриен Мартин 1 0.25
Мудры Тимотей 1 (1) 0.25
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 2 0
Желькович Адриан 2 0
Прохазка Роман 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Голик Либор 1 0
Коша Себастьян 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Ружомберок

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Жилина
 5 3 2 0 12 - 2 11
3.
Спартак Трнава
 2:0 5 2 3 0 4 - 1 9
4.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 4 1 6 - 7 7
6.
Михаловце
 6 1 3 2 6 - 9 6
7.
Ружомберок
 0:2 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
9.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Комарно
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Скалица
 5 0 3 2 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Спартак Трнава
 2:0 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Ружомберок
 0:2 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
3.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
4.
Спартак Трнава
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Ружомберок
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Ружомберок
1.47
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