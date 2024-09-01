Тур: 6. Стадион: Антон Малатинский.
2:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
9'
1:0
22'
2:0
44'
2:1
52
Сабо
Эрик
17
Паур
Якуб
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед
54 матча
35.2%
25.9%
38.9%
19 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.8%
48.1%
24.1%
15 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Среднее время на гол
70
109
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.04
Среднее время на гол
81
86
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.19
0.93
Тотал матчей
2.5
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
22
Больше 41%
Меньше 59%
32
12
Больше 22%
Меньше 78%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
Среднее время на гол
75
97
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.4
|Микович Мартин
|1
|0.2
|Кратохвил Милош
|1
|0.2
|Дюриш Михал
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.5
|Хриен Мартин
|1
|0.25
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.25
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1
Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Ружомберок
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 2
|11
|3.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|7.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|8 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|4.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3