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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Хатайспор
0:3
Второй тайм: 84'
Самсунспор
0'
17' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
0:1
37' Гол
Муйя Арбнор
0:2
51' Гол
Муандилмаджи Мариус
59' Желтая карточка
Бола Марк
0:2
75' Не забитый пенальти
Нтчам Оливье
0:3
75' Гол
Нтчам Оливье

Ход матча

17'
 
Аит Бенассер Юссеф
37'
0:1
Муйя Арбнор
(Хольсе Карло)
46'
Ривас Ригоберто
Бамгбойе Фуншо
 
46'
 
Юксел Джелил
Аит Бенассер Юссеф
46'
Саглам Геркем
Ходжич Армин
 
51'
0:2
Муандилмаджи Мариус
(Муйя Арбнор)
56'
Джонатан Окоронкво
Пармак Абдулкадир
 
59'
 
Бола Марк
74'
Педру Руй
Фернандеш Желсон II
 
75'
0:2
Нтчам Оливье
75'
0:3
Нтчам Оливье
77'
 
Димата Ландри
Явру Зеки

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Самсунспор
99.20
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5.29
2.38
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
15
Йылмаз
Реджеп
27
Демир
Дженгиз
88
Сертель
Джемали
18
Ходжич
Армин
II
7
Бамгбойе
Фуншо
17
Дьяк
Ламин
6
Пармак
Абдулкадир
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
17
Шиндлер
Кингсли
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
Хатайспор
4-1-4-1
Самсунспор
4-1-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Самсунспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.5
Страндберг Карлос 2 (1) 0.5
Педру Руй III 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.33
Муйя Арбнор 1 0.33
Муандилмаджи Мариус 1 0.33
Нтчам Оливье 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Бамгбойе Фуншо 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Самсунспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0

Результаты матчей

Хатайспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6.
Самсунспор
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 0:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сивасспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хатайспор
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 3:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:3 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Хольсе Карло сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Арбнор Муя бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Аит Бенассер Юссеф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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